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sangiovanni omaggia la sua città nella canzone casa

scritto da Giovanna Codella
casa sangiovanni

casa di sangiovanni è la focus track di Tutto Bene Grazie, il nuovo album in uscita il 13 novembre.

Il brano, scritto in collaborazione con Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari, nasce dal desiderio di sangiovanni di raccontare le proprie origini e di rendere omaggio a Vicenza e alla sua provincia, dove vive. Una decisione in contrasto con la tendenza, diffusa soprattutto tra i giovani, a cercare opportunità altrove.

Il brano è ispirato anche dalla forte passione per il Vicenza Calcio, vissuta in prima persona andando allo stadio e respirando il profondo senso di coesione della comunità. Un racconto sincero che celebra la provincia, mostrandone gli aspetti positivi e lanciando un messaggio sulla possibilità di creare arte ovunque, senza essere costretti a scappare.

Qui il video ufficiale 

Testo casa di sangiovanni

Ci sono regole che non ci siamo dati, detti
Come tutti i posti dove siamo stati, stati, stati stretti
Davanti a casa mia va tutto a pezzi
Due bambini giocano coi sassi
Due imprenditori giocano coi soldi
Davanti a casa mia c’è la nostalgia
Sono andati via tutti, da giorni
Da quando qui crollano i ponti
Tutti, da anni, e invece resto ancora qui

Per vedere le cose normali
E respirare ancora dopo il panico
Nel posto dove abito
Si sta bene pure se
La sera non c’è niente da fare
Giriamo soli come due zanzare sotto un portico
Che te ne fai di un attico
Se sei solo pure te

Dove per tutti è noia
Per tutti è il nulla
Per me è casa

Ci sono state notti in cui ci siamo maledetti
Su quella panchina dove siamo stati, stati, stati in venti
E adesso di quei venti son rimasto solo io che
Urlo ai quattro venti e mi risponde solo Dio e
Dovrei dire addio, ma io invece resto ancora qui

Per vedere le cose normali
E respirare ancora dopo il panico
Nel posto dove abito
Si sta bene pure se
La sera non c’è niente da fare
Giriamo soli come due zanzare sotto un portico
Che te ne fai di un attico
Se sei solo pure te

Dove per tutti è noia
Per me è casa
Come stai, che ti succede?
Qui a Vicenza tutto bene

Per vedere le cose normali
E respirare ancora dopo il panico
Nel posto dove abito
Si sta bene pure se
La sera non c’è niente da fare
Giriamo soli come due zanzare sotto un portico
Che te ne fai di un attico
Se sei solo pure te

Dove per tutti è noia
Per tutti è il nulla
Per me è

Giovanna Codella

Collaboratrice per GingerGeneration.it, scrive di musica internazionale, d'oltreoceano in particolare; è autrice di libri per bambini e ragazzi.

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