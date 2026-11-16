sangiovanni omaggia la sua città nella canzone casa scritto da Giovanna Codella 16 Novembre 2026 casa di sangiovanni è la focus track di Tutto Bene Grazie, il nuovo album in uscita il 13 novembre. Il brano, scritto in collaborazione con Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari, nasce dal desiderio di sangiovanni di raccontare le proprie origini e di rendere omaggio a Vicenza e alla sua provincia, dove vive. Una decisione in contrasto con la tendenza, diffusa soprattutto tra i giovani, a cercare opportunità altrove. Il brano è ispirato anche dalla forte passione per il Vicenza Calcio, vissuta in prima persona andando allo stadio e respirando il profondo senso di coesione della comunità. Un racconto sincero che celebra la provincia, mostrandone gli aspetti positivi e lanciando un messaggio sulla possibilità di creare arte ovunque, senza essere costretti a scappare. Qui il video ufficiale Testo casa di sangiovanni Ci sono regole che non ci siamo dati, detti Come tutti i posti dove siamo stati, stati, stati stretti Davanti a casa mia va tutto a pezzi Due bambini giocano coi sassi Due imprenditori giocano coi soldi Davanti a casa mia c’è la nostalgia Sono andati via tutti, da giorni Da quando qui crollano i ponti Tutti, da anni, e invece resto ancora qui Per vedere le cose normali E respirare ancora dopo il panico Nel posto dove abito Si sta bene pure se La sera non c’è niente da fare Giriamo soli come due zanzare sotto un portico Che te ne fai di un attico Se sei solo pure te Dove per tutti è noia Per tutti è il nulla Per me è casa Ci sono state notti in cui ci siamo maledetti Su quella panchina dove siamo stati, stati, stati in venti E adesso di quei venti son rimasto solo io che Urlo ai quattro venti e mi risponde solo Dio e Dovrei dire addio, ma io invece resto ancora qui Per vedere le cose normali E respirare ancora dopo il panico Nel posto dove abito Si sta bene pure se La sera non c’è niente da fare Giriamo soli come due zanzare sotto un portico Che te ne fai di un attico Se sei solo pure te Dove per tutti è noia Per me è casa Come stai, che ti succede? Qui a Vicenza tutto bene Per vedere le cose normali E respirare ancora dopo il panico Nel posto dove abito Si sta bene pure se La sera non c’è niente da fare Giriamo soli come due zanzare sotto un portico Che te ne fai di un attico Se sei solo pure te Dove per tutti è noia Per tutti è il nulla Per me è