sangiovanni omaggia la sua città nella canzone casa

casa di sangiovanni è la focus track di Tutto Bene Grazie, il nuovo album in uscita il 13 novembre.

Il brano, scritto in collaborazione con Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari, nasce dal desiderio di sangiovanni di raccontare le proprie origini e di rendere omaggio a Vicenza e alla sua provincia, dove vive. Una decisione in contrasto con la tendenza, diffusa soprattutto tra i giovani, a cercare opportunità altrove.

Il brano è ispirato anche dalla forte passione per il Vicenza Calcio, vissuta in prima persona andando allo stadio e respirando il profondo senso di coesione della comunità. Un racconto sincero che celebra la provincia, mostrandone gli aspetti positivi e lanciando un messaggio sulla possibilità di creare arte ovunque, senza essere costretti a scappare.

Qui il video ufficiale

Testo casa di sangiovanni

Ci sono regole che non ci siamo dati, detti

Come tutti i posti dove siamo stati, stati, stati stretti

Davanti a casa mia va tutto a pezzi

Due bambini giocano coi sassi

Due imprenditori giocano coi soldi

Davanti a casa mia c’è la nostalgia

Sono andati via tutti, da giorni

Da quando qui crollano i ponti

Tutti, da anni, e invece resto ancora qui

Per vedere le cose normali

E respirare ancora dopo il panico

Nel posto dove abito

Si sta bene pure se

La sera non c’è niente da fare

Giriamo soli come due zanzare sotto un portico

Che te ne fai di un attico

Se sei solo pure te

Dove per tutti è noia

Per tutti è il nulla

Per me è casa

Ci sono state notti in cui ci siamo maledetti

Su quella panchina dove siamo stati, stati, stati in venti

E adesso di quei venti son rimasto solo io che

Urlo ai quattro venti e mi risponde solo Dio e

Dovrei dire addio, ma io invece resto ancora qui

Per vedere le cose normali

E respirare ancora dopo il panico

Nel posto dove abito

Si sta bene pure se

La sera non c’è niente da fare

Giriamo soli come due zanzare sotto un portico

Che te ne fai di un attico

Se sei solo pure te

Dove per tutti è noia

Per me è casa

Come stai, che ti succede?

Qui a Vicenza tutto bene

Per vedere le cose normali

E respirare ancora dopo il panico

Nel posto dove abito

Si sta bene pure se

La sera non c’è niente da fare

Giriamo soli come due zanzare sotto un portico

Che te ne fai di un attico

Se sei solo pure te

Dove per tutti è noia

Per tutti è il nulla

Per me è