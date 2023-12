Sangiovanni parla della fine della storia con Giulia Stabile

Dopo mesi dalla fine della storia d’amore, Sangiovanni ha deciso di rompere il silenzio riguardo la rottura con Giulia Stabile.

Il cantante e la ballerina si erano conosciuti ed innamorati sotto i riflettori di Amici De Filippi, durante l’edizione del 2020, in piena pandemia.

Nel corso di quest’anno, invece, senza dare una spiegazione vera e propria riguardo le cause, i due ragazzi hanno deciso di lasciarsi.

Soltanto recentemente, l’artista di Americana ha deciso di aprirsi in merito, in un intervista rilasciata a Vanity Fair.

Sangiovanni su Giulia Stabile

Le motivazioni della rottura, a quanto pare, non risiedono in alcun tradimento (come si era ipotizzato) né in incomprensioni di alcun tipo.

Semplicemente, Sangio ha deciso di dedicarsi alla sua carriera e alla sua crescita personale, aspetti che lo hanno portato a viaggiare molto e modificare le sue esigenze.

“Fermarmi non è stato strano perché ne avevo bisogno. Da Amici in poi sono stato sovraesposto e ho sentito il bisogno di andare altrove, in posti in cui sei libero di essere quello che vuoi senza dover dare una spiegazione…

A un certo punto può finire per mille motivi e non è per forza sbagliato, non ci sono colpe. È triste, certo, perché quando un amore finisce senti un vuoto abbastanza importante ma non è incolmabile, soprattutto a 20 anni. Le cose succedono e non ho più voglia di stare a pensare al perché è successo o al doveva andare diversamente, o ancora al cosa potevamo fare per restare insieme, penso solo ad andare avanti. È più costruttivo guardare avanti e, appunto, rimettere insieme i pezzi”.

Americana parla di Giulia?

Dopo aver ascoltato il nuovo singolo, che anticipa il suo prossimo album, i fan di Sangiovanni hanno immediatamente colto dei riferimenti alla ballerina.

Con le sue dichiarazioni nell’intervista, poi, è un po’ come se il cantante avesse confermato questa teoria:

“Scrivere per me è il mezzo migliore per raccontare certe cose. Io faccio musica, perché dovrei spiegare un qualcosa, come la fine di una relazione, attraverso un post su un social media? Le cose più importanti le metto dentro una canzone. Me lo sono chiesto però, se fare un post o rilasciare un’intervista potesse essere il modo giusto, ma alla fine ho capito che non lo è per me”.

In effetti, leggendo la parte del testo della canzone che racconta di quella “storia andata all’aria” non si può che pensare alla separazione tra Sangiovanni e Giulia Stabile.

Ma come lui stesso ha chiarito, non porta alcun rancore, anzi conserva nel suo cuore ogni ricordo.

“Non sono una persona rancorosa, non provo mai fastidio o odio nei confronti di qualcuno, quindi tutti i ricordi che costruisco mi rimangono dentro. Quando un amore finisce non mi rimane mai una sensazione negativa”.

Potrebbe interessarti anche:

Video, testo e significato del singolo Americana