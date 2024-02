Sangiovanni ha deciso di prendersi una pausa dalla musica: ecco perché

Sangiovanni ha deciso di mettere in standby la sua carriera musicale per poter curare il suo benessere psicofisico.

Dopo la recente esperienza al Festival di Sanremo con la canzone Finiscimi, il cantante ha scelto di rimandare l’uscita del suo nuovo album e il suo prossimo tour, spiegando le ragioni su Instagram.

Privacy, questo il titolo del progetto, sarebbe dovuto uscire il 1 marzo, mentre il 5 ottobre di quest’anno lo attendeva un evento live al Mediolanum Forum di Milano.

Nelle storie pubblicate su IG, il cantante ha chiarito anche come chi ha preordinato l’album può ottenere il rimborso e lo stesso per chi ha già acquistato il biglietto per il concerto.

Perché Sangiovanni si prende una pausa

“Grazie a quest’esperienza (Sanremo) ho capito che essere se stessi e dire la verità è importante, bisogna accettare quello che si è. A scanso di equivoci classici da web non faccio questo discorso ora per via di un posto in classifica, anche il Sanremo precedente l’ho vissuto con lo stesso disagio, ma non riesco più a fingere che vada tutto bene e che sia felice di quello che sto facendo.

A volte bisogna avere il coraggio di fermarsi e sono qui per condividere con voi che ho deciso di farlo. L’uscita del mio album ‘Privacy’ e il concerto al forum di Assago del 5/10 sono rimandati. Per chi ha messo amore e fiducia in questo progetto preacquistando i biglietti del Forum o il disco riceverà il rimborso, i dettagli sono tutti nelle storie. Ho ricevuto tantissimo sostegno che non mi aspettavo e tantissima comprensione che per me in questo momento rappresentano la cosa più importante, anche perché mi sembra di sentire che quello che vivo io tocca tante persone e mi fa sentire meno solo. Davvero grazie.

Voglio precisare che non sto mollando, credo tanto nella mia musica e in questo progetto ma allo stesso tempo non ho le energie fisiche e mentali in questo momento per portarlo avanti. Non ve lo meritate voi, e non se lo merita il mio team (che per altro ringrazio per la vicinanza). Voglio stare bene per condurre al meglio la musica vista come ‘lavoro’.

Continuerò a scrivere e a stare in studio perché fa parte del mio benessere e nel mentre inizierò a dedicare il tempo a me stesso per migliorare questa condizione. So che mi aiuterà e che tornerò presto, anche più forte di prima”.

La reazione dell’etichetta Sugar Music

Anche il team della casa discografica di Sangiovanni ha commentato via social la decisione dell’artista, dimostrandogli la comprensione necessaria per superare questo periodo di pausa.

“Caro Gio, per me oggi è impossibile rivolgermi a te con parole da discografico. Ci conosciamo da quando avevi 17 anni, da allora è sempre stato un piacere sostenere le tue scelte, nei momenti più belli e in quelli più difficili: è così anche oggi e, soprattutto, sarà così domani. Sono necessari un coraggio e una maturità straordinari per rivedere le proprie priorità, per rallentare una corsa che promette grandi traguardi. Ammiro profondamente che tu abbia preso questa decisione, per quanto difficile, perché hai ricordato a tutti cosa conta davvero.

Qualunque spazio e tempo sceglierai di prendere per te stesso, sappi che sarà quello giusto. E noi saremo sempre qui a sostenerti. Il più forte degli abbracci da Filippo, da tutta la famiglia e team Sugar”.

Cosa ne pensate della scelta di Sangiovanni?