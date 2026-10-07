KATSEYE: il film Wild Hearts dal 16 ottobre su Disney +

Disney+ e Hulu hanno annunciato che Katseye: Wild Hearts, il film dedicato al gruppo femminile candidato ai GRAMMY®, sarà disponibile dal 16 ottobre in streaming su Disney+ in Italia e a livello internazionale e su Disney+ e Hulu negli Stati Uniti.

Il film è un viaggio coinvolgente nella nuova, audace era del gruppo, che celebra al contempo i fan che hanno contribuito a renderla possibile. Attraverso immagini inedite, video realizzati dal fandom EYEKONS e interviste personali alle componenti della band, il film svela il forte legame con la community globale di fan. Un omaggio ai membri di EYEKONS, che hanno contribuito a dare vita a questo movimento, il documentario racconta perché la storia di questo gruppo è appena iniziata.

KATSEYE: WILD HEARTS | Trailer ufficiale

Dall’intensa pressione del talent Dream Academy al successo virale in vetta alle classifiche, il pubblico ripercorre i momenti di trionfo e le battute d’arresto, i sacrifici e le svolte decisive che hanno segnato il percorso del gruppo verso la consacrazione sulla scena pop internazionale.

Elogiato da The New York Times, Vogue, Rolling Stone e Billboard, la band ha ottenuto grandi consensi grazie alla costante dedizione alla musica e a elettrizzanti performance dal vivo.

Il film documentario, in collaborazione con HYBE x Geffen, arriva su Disney+ in Italia, dopo la sua distribuzione nelle sale cinematografiche per un periodo limitato, l’avvio del Katseye: The Wild World Tour all’inizio di questo mese, dopo il successo del brano Pinky Up lo scorso aprile, e la pubblicazione del terzo EP, Wild, che ha debuttato al primo posto della classifica Billboard 200.