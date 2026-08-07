Madonna e Sabrina Carpenter insieme nel singolo Bring Your Love

Bring Your Love è la prima collaborazione tra Sabrina Carpenter e Madonna ed è il singolo principale dell’album Confession II. Il brano è stato presentato in anteprima ad aprile 2026 sul palco principale del Coachella, mentre Sabrina era la protagonista. La popstar ha invitato Madonna sul palco durante l’esibizione della sua canzone Juno per poi intonare insieme i pezzi iconici Vogue e Like A Prayer. Subito dopo le due artiste hanno sorpreso tutti eseguendo per la prima volta dal vivo il nuovo singolo.

A proposito del suo ennesimo pezzo da dance floor: “È venuto dalla mia anima. È come se fossi posseduta. È strano, le idee mi vengono quando non mi sforzo troppo. Ho pensato: ‘Fammi registrare una traccia vocale provvisoria, non ci penseremo troppo, ed è successo tutto così” ha dichiarato la stessa Madonna in un’intervista rilasciata al conduttore televisivo irlandese Graham Norton.

Il video ufficiale di Bring Your Love

Testo Bring Your Love Madonna e Sabrina Carpenter

Ask yourself this

What are you doing it for?

Is it for you? Is it for them?

I got something I wanna talk about

(Bring your love, bring your love, bring your love, bring your love)

(Bring your love, bring your love, bring your love, bring your love)

(Bring your love, bring your love, bring your love) Sabrina, Madonna

I got something I wanna talk about

Don’t comment on my ideas

I don’t want your judgement or your expectations

Don’t wind me up like a toy

Your vision of me is a killer of joy

I know where the bodies are buried

Don’t try to shut me up

Don’t try to distract me with numbers (Bring your love, bring your love, bring your love)

I did it all for love (Bring your love, bring your love, bring your love)

Bring your love ‘cause you cannot shake me

Bring your love (Bring it) ‘cause you’ll never break me

Bring your love (Bring it) ‘cause you cannot take me down

Don’t rely on my moral compass

Or my discretion, I have a confession

Don’t shove your fears down my throat

Before I can speak, I can’t even breathe

I know where the bodies are buried (Bodies are buried)

Don’t try to shut me up (Shut me up)

Don’t try to distract me with numbers

I did it all for love (Bring your love, bring your love)

Bring it, Sabrina

You got something to say about it?

Bring your love ‘cause you cannot shake me

Bring your love ‘cause you’ll never break me

Bring your love ‘cause you cannot take me down

(Bring your love, bring your love, bring your love, bring your love)

Bring your love (Bring it) ‘cause you cannot shake me

Bring your love (Bring it) ‘cause you’ll never break me (Break me)

Bring your love (Bring it) ‘cause you cannot take me down (Bring your love, bring your love, bring your love, bring your love)

Don’t wanna compromise (Ask yourself this)

I made the sacrifice (What are you doing it for?)

I always pay the price (Is it for you? Is it for them?)

And now I don’t wanna, don’t wanna

I have a confession, I

(Don’t wind me up like a toy)

I did it all, I did it all

I did it all for love

Bring your love (Bring it) ‘cause you cannot shake me

Bring your love (Bring it) ‘cause you’ll never break me

Bring your love (Bring it) ‘cause you cannot take me down

(Bring your love, bring your love, bring your love, bring your love)

(Bring your love, bring your love, bring your love, bring your love)

Sabrina (I did it)

(Bring your love, bring your love, bring your love, bring your love)

I got something I wanna talk about (I did it)

Madonna (I did it)

I got something I wanna talk about

Talk about, talk about

I got something I wanna talk about (Talk)

Talk about, talk about

I got something I wanna talk about

Traduzione Bring Your Love Madonna e Sabrina Carpenter

Chiediti questo:

Perché lo fai?

Lo fai per te? Lo fai per loro?

Ho qualcosa di cui voglio parlare

(Porta il tuo amore, porta il tuo amore, porta il tuo amore, porta il tuo amore)

(Porta il tuo amore, porta il tuo amore, porta il tuo amore, porta il tuo amore)

(Porta il tuo amore, porta il tuo amore, porta il tuo amore) Sabrina, Madonna

Ho qualcosa di cui voglio parlare

Non commentare le mie idee

Non voglio il tuo giudizio o le tue aspettative

Non farmi agitare come un giocattolo

La tua visione di me uccide la gioia

So dove sono sepolti i cadaveri

Non cercare di farmi tacere

Non cercare di distrarmi con i numeri (Porta il tuo amore, porta il tuo amore, porta il tuo amore)

Ho fatto tutto per amore (Porta il tuo amore, porta il tuo amore, porta il tuo amore)

Porta il tuo amore perché non puoi scuotermi

Porta il tuo amore (Portalo) perché Non mi spezzerai mai

Porta il tuo amore (Portalo) perché non puoi abbattermi

Non fare affidamento sulla mia bussola morale

O sulla mia discrezione, ho una confessione da fare

Non infilarmi le tue paure in gola

Prima ancora di poter parlare, non riesco nemmeno a respirare

So dove sono sepolti i cadaveri (I cadaveri sono sepolti)

Non cercare di farmi tacere (Farmi tacere)

Non cercare di distrarmi con i numeri

Ho fatto tutto per amore (Porta il tuo amore, porta il tuo amore)

Dai, Sabrina

Hai qualcosa da dire al riguardo?

Porta il tuo amore perché non puoi scuotermi

Porta il tuo amore perché non mi spezzerai mai

Porta il tuo amore perché non puoi abbattermi

(Porta il tuo amore, porta il tuo amore, porta il tuo amore, porta il tuo amore)

Porta il tuo amore (Portalo) perché non puoi scuotermi

Porta il tuo amore (Portalo) perché non mi spezzerai mai (Non mi spezzerai)

Porta il tuo amore (Portalo) perché non puoi abbattermi (Porta il tuo amore, porta il tuo amore, porta il tuo amore, porta il tuo amore)

Non voglio scendere a compromessi (Chiediti questo)

Ho fatto il sacrificio (Per cosa lo fai?)

Pago sempre il prezzo (È per te? È per loro?)

E ora non voglio, non voglio

Ho una confessione da fare, io

(Non farmi arrabbiare come una (giocattolo)

Ho fatto tutto, ho fatto tutto

Ho fatto tutto per amore

Porta il tuo amore (Portalo) perché non puoi scuotermi

Porta il tuo amore (Portalo) perché non mi spezzerai mai

Porta il tuo amore (Portalo) perché non puoi abbattermi

(Porta il tuo amore, porta il tuo amore, porta il tuo amore, porta il tuo amore)

(Porta il tuo amore, porta il tuo amore, porta il tuo amore, porta il tuo amore)

Sabrina (L’ho fatto)

(Porta il tuo amore, porta il tuo amore, porta il tuo amore, porta il tuo amore)

Ho qualcosa di cui voglio parlare (L’ho fatto)

Madonna (L’ho fatto)

Ho qualcosa di cui voglio parlare

Parlare, parlare

Ho qualcosa di cui voglio parlare (Parlare)

Parlare, parlare

Ho qualcosa di cui voglio parlare

Madonna parla dell’album Confessions

L’artista ha descritto così il suo nuovo album in studio, in uscita il 3 luglio 2026: “La gente pensa che la musica dance sia superficiale, ma si sbaglia completamente. La pista da ballo non è solo un luogo, è una soglia: uno spazio rituale dove il movimento prende il posto del linguaggio. Quando io e Stuart Price abbiamo iniziato a lavorare a questo disco, questo era il nostro manifesto. Dobbiamo ballare, celebrare e pregare con il nostro corpo. Sono cose che facciamo da migliaia di anni: sono vere e proprie pratiche spirituali. Alla fine, la pista da ballo è uno spazio rituale. È un posto in cui ci si connette con le proprie ferite, con la propria fragilità. Il rave è un’arte: significa superare i propri limiti ed entrare in contatto con una comunità di persone che condivide la stessa visione”.