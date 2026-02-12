Charli xcx: Wuthering Heights, fuori il nuovo album

Foto: posato ufficiale di Charli xcx per l’album Wuthering Heights. Crediti: Paul Kooiker

Venerdì 13 febbraio Charli xcx lancia il suo nuovo album Wuthering Heights, scritto per il nuovo film super atteso di Emerald Fennell, uscito al cinema il giorno prima, il 12 febbraio, e conosciuto in Italia con il titolo Cime Tempestose.

Una rivisitazione coraggiosa e originale di una delle storie d’amore più grandi di sempre, Wuthering Heights di Emerald Fennell vede Margot Robbie nei panni di Cathy e Jacob Elordi in quelli di Heathcliff. La loro passione proibita si trasforma da romantica a travolgente in un’epica storia di lussuria, amore e follia, di cui l’artista britannica ha firmato con orgoglio la colonna sonora.

Puoi ascoltare l’album QUI

I prossimi film con Charli xcx

Questo mese, Charlotte Emma Aitchison è protagonista di The Moment di A24. Basato su un’idea originale di Charli e diretto da Aidan Zamiri, il film è la prima co-produzione della sua nuova avventura: studio365. Osannato da critica e fan – con Cultured che lo ha definito “il più vicino all’arte che il pop possa arrivare,” ELLE che lo ha salutato come un “ritratto di star oscuro ma divertente,” e i-D che lo ha elogiato come “vistoso e incredibile” – il film è già diventato il lancio limitato più venduto di A24 dopo la sua anteprima al Sundance.

In più, Charli sarà anche nel remake di Daniel Goldhaber dell’horror cult del 1978 Faces of Death, nel thriller erotico di Greg Araki I Want Your Sex, nel prossimo film indipendente di Cathy Yan The Gallerist, nel fantasy d’epoca di Julia Jackman 100 Nights Of Hero, nell’action satirico di Romain Gavras Sacrifice e infine nel drama intimo di Pete Ohs Erupcja.

