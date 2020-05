Dalla base ai testi, passando per l’artwork all’intero concept. Durante la quarantena Charli XCX ha dato sfogo alla sua creatività creando un album registrandolo completamente da casa. Un progetto che i fan hanno potuto seguire passo passo sui social e sono stati direttamente resi partecipi nella selezione delle cover per i singoli da lei rilasciati.

how i’m feeling now, questo il titolo, è un memoire dalla quarantena, una sorta di diario di bordo con tutte le emozioni vissute dalla cantante.

Il nuovo album contiene 11 tracce dai titoli particolarissimi ed è stato anticipato dai singoli Forever e Claws.

Ecco cosa aveva dichiarato la cantante durante la stesura dell’album

Ciao ragazzi, spero che stiate facendo il possibile per rimanere positivi in questo periodo di totale incertezza. Per me, rimanere positivi va di pari passo con l’essere creativi, ed è per questo che ho deciso di usare questo periodo di isolamento per creare un nuovo album da zero.La natura di questo album è molto indicativa dei tempi che stiamo vivendo in questo periodo perché potrò usare solo gli strumenti che ho al momento a disposizione per creare tutta la musica, tutti gli artwork e tutti i video… tutto – in questo senso, sarò molto fai-da-te.