Taylor Swift: sessione notturna in studio a poche settimane dalle nozze

A poche settimane dal suo attesissimo matrimonio, Taylor Swift non accenna a fermarsi e riesce persino a trovare il tempo per stare studio di registrazione, circondata dalle sue amiche più care.

La superstar è stata avvistata a New York mentre lasciava i celebri Electric Lady Studios (tra i più antichi della città ancora funzionanti) intorno alle 6 del mattino di martedì 16 giugno. Dietro di lei, a breve distanza, c’erano Alana e Danielle Haim della band HAIM che l’hanno accompagnata durante una sessione di registrazione durata tutta la notte. Taylor era entrata in studio il lunedì sera precedente, quando c’era ancora la luce del sole. Una vera stacanovista!

Taylor Swift sta scrivendo nuova musica?

La domanda che accende la curiosità dei fan è una sola: cosa bolle in pentola? La speranza del fandom è che la popstar stia dando gli ultimi ritocchi a Taylor Swift (Taylor’s Version) e Reputation (Taylor’s Version), i due album che mancano all’appello nel suo monumentale progetto di ri-registrazione.

In passato, parlando del recupero dei master dei suoi primi sei album, l’artista aveva confessato ai fan i suoi dubbi su questi due pecifici lavori:

“Lo so, lo so. E Reputation Taylor Version? A essere del tutto sincera: non ho nemmeno ri-registrato un quarto dell’album. Reputation era così specifico di quel periodo della mia vita che, ogni volta che provavo a rifarlo, mi bloccavo. Tutta quella sfida, quel desiderio di essere compresa pur sentendomi volutamente fraintesa, quella speranza disperata, quel grido e quel malessere nati dalla vergogna… A dire il vero, è l’unico album dei primi sei che pensavo non potesse essere migliorato rifacendolo. Né la musica, né le foto, né i video. Quindi ho continuato a rimandare. Ci sarà un momento (se l’idea vi piace) in cui le tracce inedite di quell’album, conservate nel Vault, verranno alla luce. Ho già ri-registrato completamente il mio album di debutto, e mi piace molto come suona ora. Quei due album potranno ancora riemergere al momento giusto, se la cosa vi entusiasma. Ma se dovesse accadere, non sarebbe per tristezza e nostalgia di ciò che vorrei avere. Sarebbe semplicemente una festa”.

Dietro questa misteriosa sessione notturna potrebbe però celarsi anche un altro motivo. C’è chi sussurra che Taylor Swift stia preparando qualcosa di speciale e indimenticabile per il suo imminente matrimonio con Travis Kelce. Secondo le ultime indiscrezioni, i due saliranno sull’altare il prossimo 3 luglio nella splendida cornice del Madison Square Garden di New York.