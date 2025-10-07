Actually Romantic: Taylor Swift risponde a Charli XCX nel suo nuovo album?

Il dodicesimo album in studio di Taylor Swift, The Life of a Showgirl, è ufficialmente uscito, e con esso arrivano le inevitabile teorie dei fan e le ipotesi sui possibili Easter Egg. Una canzone che sta attirando molta attenzione è Actually Romantic, un brano che molti, ritengono sia una risposta a un brano specifico dell’album Brat di Charli XCX.

Intervistata da Amazon Music, Taylor ha affermato che la canzone parla di una persona senza nome che l’ha criticata e tuttavia “non riesce a smettere di pensare” a lei.

“E all’improvviso, inizia a esagerare, e inizia a farti capire che, in realtà, hai vissuto nella sua testa senza pagare l’affitto. E tu non ne avevi idea, e si presenta come se provasse risentimento nei tuoi confronti o avesse un problema con te, ma tu lo prendi e lo accetti come amore, e lo accetti come attenzione e affetto, e quanto sia lusinghiero che qualcuno abbia reso così importante la sua realtà quando tu non ci avevi nemmeno pensato“.

Taylor ha rincarato la dose dichiarando che quando una persona ti pensa costantemente, anche se a tua insaputa, è come se ti amasse: “È in realtà piuttosto romantico se ci pensi davvero. Potresti scambiarlo per odio, ma è davvero romantico che qualcuno ti pensi così intensamente“.

Oggettivamente, la canzone, scritta e prodotta dalla stessa Tay Tay ha tutta la parvenza di un dissing :”Ho sentito che mi hai chiamata ‘Barbie noiosa’ quando la coca ti rende coraggiosa/Hai dato il cinque al mio ex e poi hai detto che eri felice che fosse sparito/Mi hai scritto una canzone dicendo che ti fa star male vedere la mia faccia/Alcuni potrebbero offendersi/Ma in realtà è dolce/Tutto il tempo che hai speso su di me/È davvero incredibile/Tutto l’impegno che ci hai messo/In realtà è romantico/Devo davvero riconoscertelo/Nessun uomo mi ha mai amata come fai tu“.

Nel verso iniziale, la cantautrice afferma che la persona di cui canta l’ha definita una “Barbie noiosa” dopo aver consumato cocaina, il che è stato interpretato anche come un riferimento a Charli XCX, visto che ha giocato con la cultura delle feste e della droga, arrivando persino a pubblicare un vinile speciale con polvere bianca all’interno, un riferimento visivo alla “cocaina”.

Un altro aspetto che potrebbe far pensare a una raccolta di frecciatine è il fatto che Taylor tenga in mano una mela nel visualizer della canzone, il che alcuni interpretano come un riferimento a un brano virale di Charli XCX, Apple.

La faida tra Taylor Swift e Charli XCX

Quindi, Actually Romantic è davvero una “diss track” come molti dei fan e tabloid sostengono, o è solo l’interpretazione ironica di Taylor? E da dove sarebbe nato tale presunto astio? Ebbene Charli un anno fa rilasciava Sympathy Is a Knife, un pezzo in cui racconta di come una sua collega famosa la faccia sentire inadeguata.

Inoltre la cantante britannica è sposata con George Daniel, batterista della band 1975, il cui leader è Matty Healy, che neanche a dirlo è stato fidanzato con Taylor Swift vivendo con lei una storia breve e tormentata. Anche per queste ragioni gli Swifties collegano Actually Romantic a Charli XCX, oltre al fatto che da anni si rumoreggia di una vera e propria faida tra le due popstar.

La conoscenza tra Charli e Taylor dura da un decennio. Il 3 ottobre 2015, esattamente dieci anni prima dell’uscita di The Life of a Showgirl, Charli è apparsa come ospite durante il tour mondiale di Taylor Swift a Toronto, in Canada. Charli è poi stata una degli host di Taylor Swift durante il suo Reputation Stadium Tour.

Nel 2019, Charli è stata intervistata da Pitchfork e ha raccontato la sua esperienza come apripista. In quell’occasione ha dichiarato di essersi sentita come se “fosse salita sul palco a salutare dei bambini di 5 anni” durante la sua esperienza, e in seguito si è scusata per la dichiarazione sui social media.

Come riportato in precedenza da Teen Vogue, le voci sulla faida sono riemerse nel 2024 dopo l’uscita, appunto, di Sympathy is a knife, in cui Charli si paragona a un’artista più grande, che molti credono essere proprio Taylor. Nella canzone, Charli canta: “Non voglio vederla nel backstage del concerto del mio ragazzo/Incrocio le dita dietro la schiena/Spero che si lascino in fretta”.

In occasione dell’uscita di brat, Charli ha anche criticato i post online che cercavano di metterla contro la collega. “Chi fa questo, per favore, può smetterla. Online o ai miei concerti. È l’opposto di ciò che voglio e mi disturba che qualcuno possa pensare che ci sia spazio per questo in questa comunità. Non lo tollererò”, ha scritto sui suoi social media, condividendo un video girato da fan a un DJ set ispirato che mandava in loop “Taylor è morta!”.