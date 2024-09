Charli XCX e Troye Sivan – Talk talk Remix: video, testo e traduzione

Arriva Talk talk featuring Troye Sivan, ovvero il remix di Talk talk, ed è contenuto nella versione deluxe dell’album di Charli xcx, BRAT.

La cantante britannica ha anticipato la traccia il 3 settembre, pubblicando una sua foto insieme a una persona misteriosa, entrambi con indosso magliette con la scritta “ABOUT FUCKING TIME!”

Il remix è stato però annunciato ufficialmente l’11 settembre 2024 tramite Twitter, rivelando che, Troye Sivan rappresenta uno dei cantanti principali, mentre Dua Lipa contribuisce soltanto come voce aggiuntiva, contrariamente a quanto inizialmente ipotizzato.

Talk talk segna già la seconda collaborazione del duo composto da Charli e Troye, dopo la canzone ispirata allo stile degli anni ’90, 1999, rilasciata nell’ottobre 2018.

Testo Talk talk Charli xcx feat. Troye Sivan

[Post-Chorus: Troye Sivan]

‘Kay, here’s the plan

I wanna fly you out to Amsterdam

I got a good hotel to fuck you in, I wanna—

Boy, come see me

We could pop our shit to Charli

In the med your arms around me

[Refrain: Charli xcx, Charli xcx & Troye Sivan]

Talk to me in French, French, French, French

Talk-talk-talk-talk-talk-talk to me in Spanish, Spanish, Spanish, Spanish

Talk-talk-talk-talk to me in French, French, French, French

Talk-talk-talk-talk-talk-talk to me in Spanish, Spanish

Shall we go back to my place?

[Verse 2: Charli xcx]

You’re thinkin’ ‘bout me (Thinkin’ ‘bout me)

No, don’t pretend that you aren’t (You aren’t)

We’re still obsessed like we just met (Just met)

And when you fuck me, it’s crazy (Crazy)

You’re thinkin’ ‘bout me

[Pre-Chorus: Charli xcx & Troye Sivan, Troye Sivan]

‘Cause we talk that talk, and we talk all night

And the more I know you, the more I like you

Can you stick with me? Maybe just for life?

And say what’s on your mind? My baby<

[Chorus: Charli xcx, Charli xcx & Troye Sivan]

Talk to me in French, talk to me in Spanish

Talk to me in your own made-up language

Doesn’t matter if I understand it

Talk right in my ear

Tell me your secrets and fears

Once you talk to me, I’ll talk to you

And say, “Hey, shall we go back to my place?”

[Post-Chorus: Charli xcx & Troye Sivan]

‘Kay, here’s the plan

I wanna fly you out to Amsterdam

I got a good hotel to fuck you in, I wanna—

Boy, come see me

We could pop our shit to Charli

In the med your arms around me

[Refrain: Charli xcx, Charli xcx & Troye Sivan]

Shall we go back to my—

Talk to me in French, French, French, French

Talk-talk-talk-talk-talk-talk to me in Spanish, Spanish, Spanish, Spanish

Talk-talk-talk-talk to me in French, French, French, French

Talk-talk-talk-talk-talk-talk to me in Spanish, Spanish

Shall we go back to my place?

[Outro: Dua Lipa & Charli xcx]

J’ai perdu mon téléphone mais tu sais quoi ?

Ça valait la peine parce que c’était une soirée de fou

Yeah, last night was crazy

Let’s do it again

Shall we go back to my place?

Traduzione

[Post-ritornello: Troye Sivan]

‘Kay, ecco il piano

Voglio farti volare ad Amsterdam

Ho un buon hotel in cui s***re, voglio…

Ragazzo, vieni a trovarmi

Potremmo far scoppiare la nostra m***a a Charli

Nel med le tue braccia intorno a me

[Ritornello: Charli xcx, Charli xcx e Troye Sivan]

Parlami in francese, francese, francese, francese

Parla-parla-parla-parla-parla con me in spagnolo, spagnolo, spagnolo, spagnolo

Parla-parla-parla-parla con me in francese, francese, francese, francese

Parla-parla-parla-parla-parla con me in spagnolo, spagnolo

Torniamo a casa mia?

[Verse 2: Charli xcx]

Stai pensando a me (Stai pensando a me)

No, non fingere di no (Non lo sei)

Siamo ancora ossessionati come se ci fossimo appena incontrati (Appena incontrati)

E quando mi s***i, è pazzesco (pazzesco)

Stai pensando a me

[Pre-Chorus: Charli xcx & Troye Sivan, Troye Sivan]

Perché parliamo di queste chiacchiere, e parliamo tutta la notte

E più ti conosco, più mi piaci

Puoi restare con me? Forse solo per la vita?

E dire cosa hai in mente? La mia bambina<

[Coro: Charli xcx, Charli xcx e Troye Sivan]

Parlami in francese, parlami in spagnolo

Parlami nella tua lingua inventata

Non importa se la capisco

Parlami dritto all’orecchio

Raccontami i tuoi segreti e le tue paure

Una volta che mi parli, parlerò con te

E dirò, “Ehi, torniamo a casa mia?”

[Post-ritornello: Charli xcx e Troye Sivan]

‘Kay, ecco il piano

Voglio farti volare ad Amsterdam

Ho un buon hotel in cui scopare, voglio—

Ragazzo, vieni a trovarmi

Potremmo far scoppiare la nostra m***a a Charli

Nel med le tue braccia intorno a me

[Ritornello: Charli xcx, Charli xcx e Troye Sivan]

Torniamo a casa mia—

Parlami in francese, francese, francese, francese

Parla-parla-parla-parla-parla con me in spagnolo, spagnolo, spagnolo, spagnolo

Parla-parla-parla-parla con me in francese, francese, francese, francese

Parla-parla-parla-parla-parla con me in spagnolo, spagnolo

Torniamo a casa mia?

[Outro: Dua Lipa e Charli xcx]

Ho perso il telefono ma sai una cosa?

Ne è valsa la pena perché è stata una serata pazzesca

Già, ieri sera è stata pazzesca Facciamolo di nuovo Torniamo a casa mia?

Cosa ne pensate di Talk talk di Charli xcx featuring Troye Sivan?