Charli xcx e Ariana Grande – Sympathy is a knife: anteprima testo, traduzione e significato

Charli xcx pubblica venerdì 11 ottobre 2024 questo atteso remix, Sympathy is a knife, e lo fa insieme alla popstar internazionale, Ariana Grande.

L’inclusione di Ariana nella riedizione di brat, ricco di collaborazioni tra cui Billie Eilish e Troye Sivan, è stata rivelata tramite cartelloni pubblicitari affissi nella sua città natale, Boca Raton, in Florida.

La mega collab è stata confermata proprio da Charli, sabato 5 ottobre, quando ha pubblicato un collage con tutti gli effettivi nomi degli ospiti del progetto.

Anteprima testo Sympathy is a knife

It’s a knife when you’re finally on top

They want to see you fall

When did it get so hard?

It’s a knife when they dissect your body on the front page

It’s a knife when they won’t believe you

Why should you explain?

Traduzione

È un coltello quando sei finalmente in cima

Vogliono vederti cadere

Quando è diventato così difficile?

È un coltello quando sezionano il tuo corpo in prima pagina

È un coltello quando non ti credono

Perché dovresti spiegare?

Significato del remix di Charli xcx con Ariana Grande

Dopo il drama tra Charli con la presunta protagonista della traccia, Taylor Swift, Sympathy is a knife sembra essere una critica al desiderio di guardare qualcuno cadere una volta che si ritrova in cima.

Molti hanno creduto che la stessa Taylor stessa sarebbe stata la forza collaborativa dietro la traccia, in gran parte a causa di questa dichiarazione che la cantautrice ha fatto al New York Post:

“Sono rimasto sbalordita dalla sensibilità melodica di Charli da quando ho sentito per la prima volta Stay Away nel 2011. La sua scrittura è surreale e inventiva, sempre. Porta semplicemente una canzone in posti in cui non ti aspetteresti che andasse, e lo fa costantemente da oltre un decennio. Amo vedere un duro lavoro come questo dare i suoi frutti”.