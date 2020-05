Charli XCX: ecco il video di Claws girato in quarantena

Charli XCX ha rilasciato il video del suo ultimo singolo Claws. La clip è stata completamente girata a casa con l’utilizzo del green screen, così come l’intero album composto e registrato nella propria abitazione durante la quarantena.

Il suo nuovo album sarà rilasciato il prossimo 15 maggio e dimostra ancora una volta quanto la cantante ami sperimentare con la propria musica.

Scopri qui sotto audio, testo e traduzione di Claws di Charli XCX:

Video di Claws di Charli XCX

Charli XCX - claws [Official Video]

Testo:

I like-I like-I like, I like

I like-I like-I like, I like-I like, I like

I like-I like-I like

Traduzione:

[Verse 1] Like your mind, like your smileLike your eyes, I could dieAeroplane, you are so flySingin’ songs by JeremihParty time, hop inside (Ooh)We’re so high, roller-coaster rideDiamond bright, kiss me right, yeahThat’s so nice (Yeah) [Chorus] I like-I like-I like-I like-I like everything about youI like-I like-I like-I like-I like everything about youI like-I like-I like-I like-I like everything about youI like-I like-I like-I like-I like everything about you [Post-Chorus] So, don’t you hold me back‘Cause I know, when I know, I don’t wanna be aloneDon’t you hold me back‘Cause I know when I know I wanna go-oh [Verse 2] I’m not shy, make you sighSlip and slide up my thighs (Uh)Juicy just like clementinesSorry if I make you cryParty time, hop insideWe’re so high, roller-coaster rideGemini, switchin’ sidesYeah, that’s so nice (Ooh) [Chorus] I like-I like-I like-I like-I like everything about youI like-I like-I like-I like-I like everything about youI like-I like-I like-I like-I like everything about youI like-I like-I like-I like-I like everything about you [Post-Chorus] So, don’t you hold me back‘Cause I know, when I know, I don’t wanna be aloneDon’t you hold me back‘Cause I know when I know I wanna go-oh [Bridge] I-I-I-I-I everything about youI-I-I-I-I everything about youEverything about youEvery (Yeah-yeah-yeah-yeah-yeah) [Outro] Everything about you (Everything about you)Everything about you, every (Everything about you)Everything

mi piace, mi piace, mi piace

mi piace, mi piace, mi piace

mi piace, mi piace, mi piace

mi piace la tua mente, mi piace il tuo sorriso

mi piacciono i tuoi occhi, potrei morire

aeroplano, mi fai volare

canto canzoni di Jeremy

tempo di festa, salto dentro

siamo così in alto, giro sulle montagne russe

i diamanti scintillano, baciami per bene

questo è carino

mi piace, mi piace, mi piace tutto di te

mi piace, mi piace, mi piace tutto di te

mi piace, mi piace, mi piace tutto di te

tu non mi trattieni

perché lo so, quando lo so, non voglio stare sola

tu non mi trattieni

perché lo so, quando lo so, che voglio andare

non sono timida, ti faccio sospirare

scivoli sulle mie cosce

succoso come le clementine

mi dispiace se ti faccio piangere

tempo di festa, salto dentro

siamo così in alto, giro sulle montagne russe

Gemelli, cambiamo lato

sì, è così carino

mi piace, mi piace, mi piace tutto di te

mi piace, mi piace, mi piace tutto di te

mi piace, mi piace, mi piace tutto di te

tu non mi trattieni

perché lo so, quando lo so, non voglio stare sola

tu non mi trattieni

perché lo so, quando lo so, che voglio andare

mi piace, mi piace, mi piace tutto di te

mi piace, mi piace, mi piace tutto di te

mi piace, mi piace, mi piace tutto di te