Taylor Swift e Travis Kelce si sono sposati! Quello che sappiamo sul matrimonio a New York

Alla fine Taylor Swift ha preferito davvero il Madison Square Garden rispetto a un giardino di rose per il suo matrimonio con Travis Kelce. Sembrava assurdo, ma la cantante ed il giocatore di football si sono detti “si” in uno dei luoghi più iconici di New York.

Dopo mesi di indiscrezioni, smentite ed accampamenti fuori dal palazzetto, Taylor e Travis si sono sposati alle 19:30 di venerdì 3 Luglio (in Italia era l’1:30 di notte), alla presenza pare di 1.000 invitati, tra cui tantissime celebrità, sportivi e personaggi importanti di Holywood. I fan accampati fuori hanno visto apparire sui maxi schermi esterni dell’impianto la scritta “JUST&T MARRIED!”, ovvero “oggi sposi” ma con il dettaglio di T&T.

Matrimonio Taylor Swift e Travis Kelce:

Ad officiare il matrimonio è stato Adam Sandler, attore e comico statunitense, che ha recitato con travis nel film Happy Gilmore 2. Sembra, invece, che non ci fossero damigelle, ma che entrambi gli sposi abbiano scelto i fratelli come testimoni, quindi rispettivamente Austin Swift per Taylor e Jason Kelce per Travis.

Gli invitati:

Nessuna cerimonia intima, Taylor aveva annunciato che avrebbe voluto invitare tutte le persone che aveva incontrato nella sua vita e più o meno ci siamo; tra gli invitati celebri erano presenti alcune delle bff di Taylor, Selena Gomez, la migliore amica del liceo di taylor, Abigail Anderson, le sorelle Haim, Ashley Avignone e Gigi Hadid, gli attori Bradley Cooper, Hugh Grant, Reese Witherspoon, Dakota Johnson, Zoe Kraviz (e forse il suo fidanzato Harry Styles), Ethan Hawke, Mariska Hargitay e Jason Sudeikis. Era presente anche Steven Spielberg e molti dirigenti della Disney; tra musicisti come Sabrina Carpenter, Gracie Abrams, Camila Cabello, i Chainsmokers, Ed Sheeran con la moglie Cherry, Sombr, le Chicks e Benson Boone e tanti altri. Immancabile la sua storica publicist Tree Paine.

Erano invitati anche diversi giocatori della National Football League, la NFL, il campionato in cui gioca Travis.

Dopo anni di rumor e una grande amicizia che sembrava essere finita per sempre, Karlie Kloss era ufficialmente presente alle nozze insieme al marito Joshua Kushner. Grandi assenti invece gli ormai ex migliori amici di Taylor Swift, Blake Lively e Ryan Reynolds, che sono stati avvistati fuori città; il rapporto tra la cantante e i due attori sembra si sia raffreddato durante il processo contro Justin Baldoni.

Gli abiti degli sposi:

l vestito di Taylor Swift non è ancora stato rivelato, ma pare essere confermato che la sposa abbia indossato un abito Dior Haute Couture disegnato dal direttore creativo, Jonathan Anderson. Anche Travis Kelce ha scelto un completo su misura di Dior.

Cos’é il Madison Square Garden:

Il Madison Square Garden, conosciuto anche come MSG, The World’s Most Famous Arena, o più semplicemente The Garden, è un famoso impianto sportivo che sorge a Manhattan, nella città di New York, attualmente è sulla 7º Avenue, tra la 31º e la 33º strada. E’ sia un luogo si sport, infatti è l’Arena di casa dei New York Knicks dell’NBA e dei New York Rangers dell’NHL, ma anche di musica e spettacolo; tantissimi artisti, infatti, sognano nella propria carriera di potersi esibirli; molto presto Harry Styles farà ben