GingerGeneration.it

CHARLI xcx con John Cale nel singolo House, scritto per il film Cime Tempestose

scritto da Giovanna Codella
house charli xcx

House è il titolo del nuovo singolo di Charli xcx, feat. John Cale, estratto dalla soundtrack del film Wuthering Heights, in uscita lunedì 10 novembre in tutte le piattaforme di streaming e nei digital store. Il brano fa dunque parte della colonna sonora di un nuovo adattamento della storia conosciuta in Italia con il titolo Cime Tempestose, tratta dall’omonimo e unico romanzo di Emily Brontë.

Pochi giorni prima dell’uscita di House, l’artista britannica ha annunciato l’arrivo di questa canzone, offrendo uno snippet via Instagram in cui si sente il compositore e polistrumentista, musicista del gruppo The Velvet Underground, pronunciare la frase “Can I speak to you privately for a moment?“.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da Charli (@charli_xcx)

Il video ufficiale della canzone

Testo House Charli XCX

[Intro: John Cale]
Can I speak to you privately for a moment?
I just want to explain
Explain the circumstances
I find myself in
What and who I really am
I’m a prisoner
To live for eternity
I was thinking, “What is this place?”
I thought it would be perfect
I thought
“I want it to be perfect”
Please
Let it be perfect
Am I living in another world?
Another world I created
For what?
If it’s beauty
Do you see beauty?
If there’s beauty
Say it’s enough

[Chorus: Charli xcx & John Cale, Charli xcx]
I think I’m gonna die in this house
I think I’m gonna die in this house
I think I’m gonna die in this house
I think I’m gonna die in this housе
I think I’m gonna die in this hou― house
I think I’m gonna die in this housе
I think I’m gonna die in this house
I think I’m gonna die in this house

[Outro: John Cale]
In every room
I hear silence

Traduzione

[Intro: John Cale]
Posso parlarti in privato per un momento?
Voglio solo spiegarti
Spiegare le circostanze
In cui mi trovo
Cosa e chi sono veramente
Sono un prigioniero
Per vivere per l’eternità
Pensavo: “Cos’è questo posto?”
Pensavo che sarebbe stato perfetto
Pensavo
“Voglio che sia perfetto”
Per favore
Lascia che sia perfetto
Sto vivendo in un altro mondo?
Un altro mondo che ho creato
Per cosa?
Se è bellezza
Vedi la bellezza?
Se c’è bellezza
Dì che è abbastanza

[Coro: Charli xcx e John Cale, Charli xcx]
Penso che morirò in questa casa
Penso che morirò in questa casa
Penso che morirò in questa casa
Penso che morirò in questa casa
Penso che morirò in questa casa
Penso che morirò in questa casa
Penso che morirò in questa casa

[Outro: John Cale]
In ogni stanza
Sento il silenzio

Charli xcx parla del feat. con John Cale

In un post pubblicato via Youtube, Charli xcx ha descritto come è nata House e ha spiegato: “Dopo essere stata così immersa nel mio album precedente, ero entusiasta di evadere in qualcosa di completamente nuovo, completamente opposto. Quando penso a Wuthering Heights, penso a molte cose. Penso alla passione e al dolore. Penso all’Inghilterra. Penso alle Brughiere, penso al fango e al freddo. Penso alla determinazione e alla grinta.. […]. Una cosa che mi è rimasta impressa è stata la descrizione che John Cale fece di un requisito sonoro fondamentale dei Velvet Underground: che ogni canzone dovesse essere allo stesso tempo ‘elegante e brutale’. Quella frase mi ha davvero colpito. Ci siamo messi in contatto, abbiamo parlato al telefono e wow… quella voce, così elegante, così brutale. Gli ho mandato alcune canzoni e abbiamo iniziato a parlare specificamente di House. Abbiamo parlato dell’idea di una poesia. Ha registrato qualcosa e me l’ha mandato. Qualcosa che solo John poteva fare. Ed è stato… beh, mi ha fatto piangere“.

Giovanna Codella

Appassionata di arte, musica, spettacolo, moda e scrittura in ottica SEO, realizza contenuti ottimizzati per i motori di ricerca su GingerGeneration.it.

Articoli correlati