CHARLI xcx con John Cale nel singolo House, scritto per il film Cime Tempestose

House è il titolo del nuovo singolo di Charli xcx, feat. John Cale, estratto dalla soundtrack del film Wuthering Heights, in uscita lunedì 10 novembre in tutte le piattaforme di streaming e nei digital store. Il brano fa dunque parte della colonna sonora di un nuovo adattamento della storia conosciuta in Italia con il titolo Cime Tempestose, tratta dall’omonimo e unico romanzo di Emily Brontë.

Pochi giorni prima dell’uscita di House, l’artista britannica ha annunciato l’arrivo di questa canzone, offrendo uno snippet via Instagram in cui si sente il compositore e polistrumentista, musicista del gruppo The Velvet Underground, pronunciare la frase “Can I speak to you privately for a moment?“.

[Intro: John Cale]

Can I speak to you privately for a moment?

I just want to explain

Explain the circumstances

I find myself in

What and who I really am

I’m a prisoner

To live for eternity

I was thinking, “What is this place?”

I thought it would be perfect

I thought

“I want it to be perfect”

Please

Let it be perfect

Am I living in another world?

Another world I created

For what?

If it’s beauty

Do you see beauty?

If there’s beauty

Say it’s enough

[Chorus: Charli xcx & John Cale, Charli xcx]

I think I’m gonna die in this house

I think I’m gonna die in this house

I think I’m gonna die in this house

I think I’m gonna die in this housе

I think I’m gonna die in this hou― house

I think I’m gonna die in this housе

I think I’m gonna die in this house

I think I’m gonna die in this house

[Outro: John Cale]

In every room

I hear silence

Traduzione

[Intro: John Cale]

Posso parlarti in privato per un momento?

Voglio solo spiegarti

Spiegare le circostanze

In cui mi trovo

Cosa e chi sono veramente

Sono un prigioniero

Per vivere per l’eternità

Pensavo: “Cos’è questo posto?”

Pensavo che sarebbe stato perfetto

Pensavo

“Voglio che sia perfetto”

Per favore

Lascia che sia perfetto

Sto vivendo in un altro mondo?

Un altro mondo che ho creato

Per cosa?

Se è bellezza

Vedi la bellezza?

Se c’è bellezza

Dì che è abbastanza

[Coro: Charli xcx e John Cale, Charli xcx]

Penso che morirò in questa casa

Penso che morirò in questa casa

Penso che morirò in questa casa

Penso che morirò in questa casa

Penso che morirò in questa casa

Penso che morirò in questa casa

Penso che morirò in questa casa

[Outro: John Cale]

In ogni stanza

Sento il silenzio

Charli xcx parla del feat. con John Cale

In un post pubblicato via Youtube, Charli xcx ha descritto come è nata House e ha spiegato: “Dopo essere stata così immersa nel mio album precedente, ero entusiasta di evadere in qualcosa di completamente nuovo, completamente opposto. Quando penso a Wuthering Heights, penso a molte cose. Penso alla passione e al dolore. Penso all’Inghilterra. Penso alle Brughiere, penso al fango e al freddo. Penso alla determinazione e alla grinta.. […]. Una cosa che mi è rimasta impressa è stata la descrizione che John Cale fece di un requisito sonoro fondamentale dei Velvet Underground: che ogni canzone dovesse essere allo stesso tempo ‘elegante e brutale’. Quella frase mi ha davvero colpito. Ci siamo messi in contatto, abbiamo parlato al telefono e wow… quella voce, così elegante, così brutale. Gli ho mandato alcune canzoni e abbiamo iniziato a parlare specificamente di House. Abbiamo parlato dell’idea di una poesia. Ha registrato qualcosa e me l’ha mandato. Qualcosa che solo John poteva fare. Ed è stato… beh, mi ha fatto piangere“.