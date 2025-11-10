CHARLI xcx con John Cale nel singolo House, scritto per il film Cime Tempestose scritto da Giovanna Codella 10 Novembre 2025 House è il titolo del nuovo singolo di Charli xcx, feat. John Cale, estratto dalla soundtrack del film Wuthering Heights, in uscita lunedì 10 novembre in tutte le piattaforme di streaming e nei digital store. Il brano fa dunque parte della colonna sonora di un nuovo adattamento della storia conosciuta in Italia con il titolo Cime Tempestose, tratta dall’omonimo e unico romanzo di Emily Brontë. Pochi giorni prima dell’uscita di House, l’artista britannica ha annunciato l’arrivo di questa canzone, offrendo uno snippet via Instagram in cui si sente il compositore e polistrumentista, musicista del gruppo The Velvet Underground, pronunciare la frase “Can I speak to you privately for a moment?“. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Charli (@charli_xcx) Il video ufficiale della canzone Testo House Charli XCX [Intro: John Cale] Can I speak to you privately for a moment? I just want to explain Explain the circumstances I find myself in What and who I really am I’m a prisoner To live for eternity I was thinking, “What is this place?” I thought it would be perfect I thought “I want it to be perfect” Please Let it be perfect Am I living in another world? Another world I created For what? If it’s beauty Do you see beauty? If there’s beauty Say it’s enough [Chorus: Charli xcx & John Cale, Charli xcx] I think I’m gonna die in this house I think I’m gonna die in this house I think I’m gonna die in this house I think I’m gonna die in this housе I think I’m gonna die in this hou― house I think I’m gonna die in this housе I think I’m gonna die in this house I think I’m gonna die in this house [Outro: John Cale] In every room I hear silence Traduzione [Intro: John Cale] Posso parlarti in privato per un momento? Voglio solo spiegarti Spiegare le circostanze In cui mi trovo Cosa e chi sono veramente Sono un prigioniero Per vivere per l’eternità Pensavo: “Cos’è questo posto?” Pensavo che sarebbe stato perfetto Pensavo “Voglio che sia perfetto” Per favore Lascia che sia perfetto Sto vivendo in un altro mondo? Un altro mondo che ho creato Per cosa? Se è bellezza Vedi la bellezza? Se c’è bellezza Dì che è abbastanza [Coro: Charli xcx e John Cale, Charli xcx] Penso che morirò in questa casa Penso che morirò in questa casa Penso che morirò in questa casa Penso che morirò in questa casa Penso che morirò in questa casa Penso che morirò in questa casa Penso che morirò in questa casa [Outro: John Cale] In ogni stanza Sento il silenzio Charli xcx parla del feat. con John Cale In un post pubblicato via Youtube, Charli xcx ha descritto come è nata House e ha spiegato: “Dopo essere stata così immersa nel mio album precedente, ero entusiasta di evadere in qualcosa di completamente nuovo, completamente opposto. Quando penso a Wuthering Heights, penso a molte cose. Penso alla passione e al dolore. Penso all’Inghilterra. Penso alle Brughiere, penso al fango e al freddo. Penso alla determinazione e alla grinta.. […]. Una cosa che mi è rimasta impressa è stata la descrizione che John Cale fece di un requisito sonoro fondamentale dei Velvet Underground: che ogni canzone dovesse essere allo stesso tempo ‘elegante e brutale’. Quella frase mi ha davvero colpito. Ci siamo messi in contatto, abbiamo parlato al telefono e wow… quella voce, così elegante, così brutale. Gli ho mandato alcune canzoni e abbiamo iniziato a parlare specificamente di House. Abbiamo parlato dell’idea di una poesia. Ha registrato qualcosa e me l’ha mandato. Qualcosa che solo John poteva fare. Ed è stato… beh, mi ha fatto piangere“.