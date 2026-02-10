Taylor Swift: il nostalgico video di Opalite tra cameo stellari

Screenshot dal video di Opalite diretto da Taylor Swift. © 2026 Taylor Swift/Republic Records.

È finalmente disponibile il video musicale di Opalite, l’ultimo gioiello visivo di Taylor Swift. Atmosfere anni ’90, trama surreale e cast d’eccezione rendono la clip un piccolo capolavoro di narrazione pop.

Il video segue Taylor e la sua inseparabile “pietra domestica” alla ricerca dell’amore, aiutati da uno spray magico dai poteri bizzarri. La scelta degli ospiti non è stata casuale: Taylor ha voluto accanto a sé i compagni di divano del The Graham Norton Show nella puntata risalente a ottobre 2025.

Su Instagram, la popstar ha dichiarato a proposito di questa scelta: “Cillian Murphy, Domhnall Gleeson, Greta Lee, Jodie Turner-Smith e Lewis Capaldi… persone che ho sempre ammirato e con cui mi sono divertita immensamente a creare questa storia.”

Qui sotto il video ufficiale della canzone

Tutti i cameo di Opalite: chi appare nel video?

La clip è in effetti una vera caccia al tesoro per i fan. Ecco i volti noti che accompagnano Taylor in questa avventura.

L’attore irlandese Domhnall Gleeson è il co-protagonista, un uomo solitario e un po’ sfortunato in cerca dell’anima gemella, proprio come la protagonista. Il conduttore televisivo Graham Norton è perfetto nel ruolo del venditore dell’ambiguo spray Opalite.

Il cantautore britannico Lewis Capaldi veste i panni di un eccentrico fotografo di scena. L’attrice Greta Lee è invece il volto elegante nel ruolo di una musicista che appare su MTV.

L’attrice e modella Jodie Turner-Smith rappresenta un’energica istruttrice di fitness anni ’90 che aiuta Taylor nel suo tentativo di glow up.

L’attore e produttore Cillian Murphy appare iconico su un poster pubblicitario, ed è proprio quello dello spray Opalite!

Austin Swift, il fratello di Taylor, si rende riconoscibile con il suo maglione grigio a una festa di Natale. Infine, Kameron Saunders, celebre ballerino dell’Eras Tour, qui veste i panni di un giudice di gara.

Easter Eggs e Significato del video di Opalite

Come sempre, Taylor Swift non lascia nulla al caso. L’uso dello spray soprannominato come la sua pietra preferita, il minerale associato ai nati in Ottobre (qui il testo e la traduzione di Opalite), è stato interpretato dai fan come un richiamo a Anti-Hero: la sensazione di essere lei stessa “il problema” nelle proprie relazioni.

Il momento più emblematico? Taylor che si allena con la sua pietra, la quale puntualmente ignora il suo batti cinque. La roccia rappresenta letteralmente un “peso morto”, un riferimento che sembra collegarsi alla sofferta So Long, London. Il colpo di grazia arriva nel finale: Taylor ritrova la roccia abbandonata in un centro commerciale con un braccialetto dell’amicizia che recita “fuck u 4ever”, un esplicito richiamo al testo di Mad woman.