Foto di scena del film K-Pop: Vivi Il Tuo Sogno. Crediti: Valerio Roselli

Gli amanti del K-Pop saranno felici di guardare il film K-Pop: Vivi Il Tuo Sogno, dal 25 febbraio 2027 al cinema con Eagle Pictures, la regia Di Benson Lee e la produzione HYBE Americas/Epic Magazine.

Le scene del film sono impreziosite dalle canzoni di artisti che dominano la scena globale con il genere made in Corea, tra cui le IVE, AESPA, BTS, TWICE, KATSEYE, JISOO e LE SSERAFIM. Da oggi puoi liberare anche tu la tua voce e guardare il trailer ufficiale, diffuso da Paramount Pictures Italia.

Trama e cast di K-Pop: Vivi Il Tuo Sogno

Lizzy Lee (Ji-young Yoo) è una giovane ragazza coreano-americana che ha sempre seguito la strada tracciata per lei dalla sua famiglia. Ma dietro una vita fatta di aspettative e regole si nasconde un sogno irresistibile: diventare una star del K-pop!

Quando viene selezionata per partecipare a una spettacolare competizione televisiva internazionale che darà vita alla prossima girl band K-pop, Lizzy vola a Seul, pronta a inseguire la sua grande occasione. Ad attenderla ci sono ragazze di straordinario talento provenienti da tutto il mondo, sfide mozzafiato, coreografie travolgenti e una competizione agguerritissima: solo quattro di loro riusciranno a conquistare un posto nel gruppo!

Tra musica, amicizie, rivalità e colpi di scena, Lizzy dovrà trovare il coraggio di mettersi in gioco, superare i propri limiti e dimostrare quanto vale. E grazie anche all’incontro con un alleato inaspettato (Eric Nam), scoprirà che il vero segreto per brillare sotto i riflettori è imparare a credere in se stessa.

Perché a volte, per realizzare il sogno più grande, bisogna avere il coraggio di essere se stessi.

Il cast di K-Pop – Vivi il Tuo Sogno è composto, oltre che dalla giovanissima Ji-young Yoo nei panni della protagonista, da Eric Nam, Jitae Yoo, Tony Revolori, Gia Kim, Yim Si-wan, Ahin Lee, Aliyah Turner, Renata Vaca, Sung Jun, Kang Sora, Hyongchol Lee, Silia Kapsis, Shana Kim, Park Jub.