LISA – V12: lyric video ufficiale, testo e traduzione

V12 è una delle tracce contenute nell’Ep Press Play di Lisa in uscita oggi, venerdì 23 ottobre.

Sebbene l’artista non abbia ancora spiegato il titolo del brano e il suo significato, V12 richiama chiaramente il noto interesse di Lisa per le auto ad alte prestazioni. La sua collezione privata comprende infatti diverse Ferrari dotate di motore V12, tra cui una Ferrari 812 Superfast e una Ferrari Purosangue, modelli che lei stessa ha mostrato pubblicamente. Questa sua passione per le automobili è infatti documentata nel suo film del 2026, Always Lalisa (fonte Genius.com).

Il lyric video ufficiale

Testo Tarantino di LISA

(Incoming)

V12, V12

They don’t make ‘em like this no more

Devil in the details

V12, couldn’t cop this at retail

V12, slide, we don’t wait till the heat settle

V12

Aight

Still that one, still ain’t done

Let’s play dress-up

Stilettos, killah mode

Eco pressure

Push, push, push, tuh

Pull up, weight up, what the fye?

Bitch so cold, keep the heat close

Nothin’ but net with the free throws

The hand out, feel like mosquito

Patience running, muy poquito

Push, push, push, tuh

Pull up

Switch my flow on a beat like I switch my mood up

Wish you woulda pulled up sooner

COD me, first-pers’ shooter

V12, V12 (Ah)

Thеy don’t make ‘em like this no morе

Devil in the details

V12, couldn’t cop this at retail (Ah)

V12, slide, we don’t wait till the heat settle

V12

Got that, body on tap

Burnin’ through gas like a ten-car garage (Ooh)

Hittin’ that lap

See me, no, you didn’t, I’m a Nascar, Ferar’ (Ooh)

You should be impressed (Oh, wow)

I got what you want (Yeah, yeah)

My accessories and accoutrements

Shoot first, then I ask questions

Who is your mans? Get the fuck out my mentions (Bye)

Re-re-revvin’ that engine

I’ma do me, I don’t chase perfection (Oh, me)

Go long, go yard, go big, go get it, that part (Yeah)

Tinted windows, rims spinnin’, bass hittin’, middle finger to ‘em all

Yeah, I’m that

V12, V12 (Ah)

They don’t make ‘em like this no more

Devil in the details

V12, couldn’t cop this at retail (Ah)

V12, slide, we don’t wait till the heat settle

V12 (Ah)

They don’t make ‘em like this no more (Ah-ooh)

Push the pedal to the floor (Ah-ooh)

They don’t make ‘em like this no more (Ah-ooh)

They don’t make ‘em like this (Ah)

They don’t make ‘em like this, tuh

Push, push, push, tuh (Ah-ooh)

(Ah-ooh)

Push, push, push, tuh (Ah-ooh)

Aight

Traduzione

(In arrivo)

V12, V12

Non ne fanno più così

Il diavolo si nasconde nei dettagli

V12, impossibile trovarla in un normale concessionario

V12, sfreccio via, non aspetto che le acque si calmino

V12

Bene

Sono sempre la stessa, non ho ancora finito

Giochiamo a vestirci

Tacchi a spillo, modalità letale

Pressione alle stelle

Spingi, spingi, spingi, dai

Arrivo, alzo il livello, che succede?

Sono gelida, meglio tenere il calore vicino

Faccio centro a ogni colpo, come un tiro libero perfetto

Chi tende la mano mi dà fastidio, come una zanzara

La pazienza scarseggia, ne ho davvero poca

Spingi, spingi, spingi, dai

Arrivo

Cambio il mio flow sul beat come cambio il mio umore

Avresti dovuto farti vivo prima

Come in un videogioco, s***o in prima persona

V12, V12 (Ah)

Non ne fanno più così

Il diavolo si nasconde nei dettagli

V12, impossibile trovarla in un normale concessionario (Ah)

V12, sfreccio via, non aspetto che le acque si calmino

V12

Ce l’ho, sono pronta all’azione

Consumo benzina come se avessi un garage da dieci auto (Ooh)

Giro in pista

Mi hai vista? No, non mi hai vista, sono una NASCAR, una Ferrari (Ooh)

Dovresti rimanerne impressionato (Oh, wow)

Ho quello che cerchi (Sì, sì)

I miei accessori e i miei dettagli ricercati

S***o prima, poi faccio domande

Chi è il tuo tipo? Sparite dalle mie menzioni, cazzo (Ciao)

Faccio rombare il motore

Penso a me stessa, non cerco la perfezione (Oh, io)

Punta in alto, gioca in grande, vai a prendertelo, proprio così (Sì)

Vetri oscurati, cerchi che girano, bassi che pompano, dito medio a tutti quanti

Sì, sono fatta così

V12, V12 (Ah)

Non ne fanno più così

Il diavolo si nasconde nei dettagli

V12, impossibile trovarlo in un normale concessionario (Ah)

V12, si parte, non aspettiamo che le acque si calmino

V12 (Ah)

Non ne fanno più così (Ah-ooh)

Spingi il pedale fino in fondo (Ah-ooh)

Non ne fanno più così (Ah-ooh)

Non ne fanno più così (Ah)

Non ne fanno più così, eh

Spingi, spingi, spingi, eh (Ah-ooh)

(Ah-ooh)

Spingi, spingi, spingi, eh (Ah-ooh)

Bene

Che ne pensate di V12 di LISA?