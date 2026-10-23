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LISA – V12: lyric video ufficiale, testo e traduzione

scritto da Giovanna Codella
lisa - blackpink - press play

V12 è una delle tracce contenute nell’Ep Press Play di Lisa in uscita oggi, venerdì 23 ottobre.

Sebbene l’artista non abbia ancora spiegato il titolo del brano e il suo significato, V12 richiama chiaramente il noto interesse di Lisa per le auto ad alte prestazioni. La sua collezione privata comprende infatti diverse Ferrari dotate di motore V12, tra cui una Ferrari 812 Superfast e una Ferrari Purosangue, modelli che lei stessa ha mostrato pubblicamente. Questa sua passione per le automobili è infatti documentata nel suo film del 2026, Always Lalisa (fonte Genius.com).

Il lyric video ufficiale

Testo Tarantino di LISA

(Incoming)

V12, V12
They don’t make ‘em like this no more
Devil in the details
V12, couldn’t cop this at retail
V12, slide, we don’t wait till the heat settle
V12

Aight
Still that one, still ain’t done
Let’s play dress-up
Stilettos, killah mode
Eco pressure
Push, push, push, tuh
Pull up, weight up, what the fye?
Bitch so cold, keep the heat close
Nothin’ but net with the free throws
The hand out, feel like mosquito
Patience running, muy poquito
Push, push, push, tuh
Pull up
Switch my flow on a beat like I switch my mood up
Wish you woulda pulled up sooner
COD me, first-pers’ shooter

V12, V12 (Ah)
Thеy don’t make ‘em like this no morе
Devil in the details
V12, couldn’t cop this at retail (Ah)
V12, slide, we don’t wait till the heat settle
V12

Got that, body on tap
Burnin’ through gas like a ten-car garage (Ooh)
Hittin’ that lap
See me, no, you didn’t, I’m a Nascar, Ferar’ (Ooh)
You should be impressed (Oh, wow)
I got what you want (Yeah, yeah)
My accessories and accoutrements
Shoot first, then I ask questions
Who is your mans? Get the fuck out my mentions (Bye)
Re-re-revvin’ that engine
I’ma do me, I don’t chase perfection (Oh, me)
Go long, go yard, go big, go get it, that part (Yeah)
Tinted windows, rims spinnin’, bass hittin’, middle finger to ‘em all
Yeah, I’m that

V12, V12 (Ah)
They don’t make ‘em like this no more
Devil in the details
V12, couldn’t cop this at retail (Ah)
V12, slide, we don’t wait till the heat settle
V12 (Ah)

They don’t make ‘em like this no more (Ah-ooh)
Push the pedal to the floor (Ah-ooh)
They don’t make ‘em like this no more (Ah-ooh)
They don’t make ‘em like this (Ah)
They don’t make ‘em like this, tuh
Push, push, push, tuh (Ah-ooh)
(Ah-ooh)
Push, push, push, tuh (Ah-ooh)
Aight

Traduzione

(In arrivo)

V12, V12
Non ne fanno più così
Il diavolo si nasconde nei dettagli
V12, impossibile trovarla in un normale concessionario
V12, sfreccio via, non aspetto che le acque si calmino
V12

Bene
Sono sempre la stessa, non ho ancora finito
Giochiamo a vestirci
Tacchi a spillo, modalità letale
Pressione alle stelle
Spingi, spingi, spingi, dai
Arrivo, alzo il livello, che succede?
Sono gelida, meglio tenere il calore vicino
Faccio centro a ogni colpo, come un tiro libero perfetto
Chi tende la mano mi dà fastidio, come una zanzara
La pazienza scarseggia, ne ho davvero poca
Spingi, spingi, spingi, dai
Arrivo
Cambio il mio flow sul beat come cambio il mio umore
Avresti dovuto farti vivo prima
Come in un videogioco, s***o in prima persona

V12, V12 (Ah)
Non ne fanno più così
Il diavolo si nasconde nei dettagli
V12, impossibile trovarla in un normale concessionario (Ah)
V12, sfreccio via, non aspetto che le acque si calmino
V12

Ce l’ho, sono pronta all’azione
Consumo benzina come se avessi un garage da dieci auto (Ooh)
Giro in pista
Mi hai vista? No, non mi hai vista, sono una NASCAR, una Ferrari (Ooh)
Dovresti rimanerne impressionato (Oh, wow)
Ho quello che cerchi (Sì, sì)
I miei accessori e i miei dettagli ricercati
S***o prima, poi faccio domande
Chi è il tuo tipo? Sparite dalle mie menzioni, cazzo (Ciao)
Faccio rombare il motore
Penso a me stessa, non cerco la perfezione (Oh, io)
Punta in alto, gioca in grande, vai a prendertelo, proprio così (Sì)
Vetri oscurati, cerchi che girano, bassi che pompano, dito medio a tutti quanti
Sì, sono fatta così

V12, V12 (Ah)
Non ne fanno più così
Il diavolo si nasconde nei dettagli
V12, impossibile trovarlo in un normale concessionario (Ah)
V12, si parte, non aspettiamo che le acque si calmino
V12 (Ah)

Non ne fanno più così (Ah-ooh)
Spingi il pedale fino in fondo (Ah-ooh)
Non ne fanno più così (Ah-ooh)
Non ne fanno più così (Ah)
Non ne fanno più così, eh
Spingi, spingi, spingi, eh (Ah-ooh)
(Ah-ooh)
Spingi, spingi, spingi, eh (Ah-ooh)
Bene

Che ne pensate di V12 di LISA?

Giovanna Codella

Collaboratrice per GingerGeneration.it, scrive di musica internazionale, d'oltreoceano in particolare; è autrice di libri per bambini e ragazzi.

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