LISA – V12: lyric video ufficiale, testo e traduzione scritto da Giovanna Codella 23 Ottobre 2026 V12 è una delle tracce contenute nell’Ep Press Play di Lisa in uscita oggi, venerdì 23 ottobre. Sebbene l’artista non abbia ancora spiegato il titolo del brano e il suo significato, V12 richiama chiaramente il noto interesse di Lisa per le auto ad alte prestazioni. La sua collezione privata comprende infatti diverse Ferrari dotate di motore V12, tra cui una Ferrari 812 Superfast e una Ferrari Purosangue, modelli che lei stessa ha mostrato pubblicamente. Questa sua passione per le automobili è infatti documentata nel suo film del 2026, Always Lalisa (fonte Genius.com). Il lyric video ufficiale Testo Tarantino di LISA (Incoming) V12, V12 They don’t make ‘em like this no more Devil in the details V12, couldn’t cop this at retail V12, slide, we don’t wait till the heat settle V12 Aight Still that one, still ain’t done Let’s play dress-up Stilettos, killah mode Eco pressure Push, push, push, tuh Pull up, weight up, what the fye? Bitch so cold, keep the heat close Nothin’ but net with the free throws The hand out, feel like mosquito Patience running, muy poquito Push, push, push, tuh Pull up Switch my flow on a beat like I switch my mood up Wish you woulda pulled up sooner COD me, first-pers’ shooter V12, V12 (Ah) Thеy don’t make ‘em like this no morе Devil in the details V12, couldn’t cop this at retail (Ah) V12, slide, we don’t wait till the heat settle V12 Got that, body on tap Burnin’ through gas like a ten-car garage (Ooh) Hittin’ that lap See me, no, you didn’t, I’m a Nascar, Ferar’ (Ooh) You should be impressed (Oh, wow) I got what you want (Yeah, yeah) My accessories and accoutrements Shoot first, then I ask questions Who is your mans? Get the fuck out my mentions (Bye) Re-re-revvin’ that engine I’ma do me, I don’t chase perfection (Oh, me) Go long, go yard, go big, go get it, that part (Yeah) Tinted windows, rims spinnin’, bass hittin’, middle finger to ‘em all Yeah, I’m that V12, V12 (Ah) They don’t make ‘em like this no more Devil in the details V12, couldn’t cop this at retail (Ah) V12, slide, we don’t wait till the heat settle V12 (Ah) They don’t make ‘em like this no more (Ah-ooh) Push the pedal to the floor (Ah-ooh) They don’t make ‘em like this no more (Ah-ooh) They don’t make ‘em like this (Ah) They don’t make ‘em like this, tuh Push, push, push, tuh (Ah-ooh) (Ah-ooh) Push, push, push, tuh (Ah-ooh) Aight Traduzione (In arrivo) V12, V12 Non ne fanno più così Il diavolo si nasconde nei dettagli V12, impossibile trovarla in un normale concessionario V12, sfreccio via, non aspetto che le acque si calmino V12 Bene Sono sempre la stessa, non ho ancora finito Giochiamo a vestirci Tacchi a spillo, modalità letale Pressione alle stelle Spingi, spingi, spingi, dai Arrivo, alzo il livello, che succede? Sono gelida, meglio tenere il calore vicino Faccio centro a ogni colpo, come un tiro libero perfetto Chi tende la mano mi dà fastidio, come una zanzara La pazienza scarseggia, ne ho davvero poca Spingi, spingi, spingi, dai Arrivo Cambio il mio flow sul beat come cambio il mio umore Avresti dovuto farti vivo prima Come in un videogioco, s***o in prima persona V12, V12 (Ah) Non ne fanno più così Il diavolo si nasconde nei dettagli V12, impossibile trovarla in un normale concessionario (Ah) V12, sfreccio via, non aspetto che le acque si calmino V12 Ce l’ho, sono pronta all’azione Consumo benzina come se avessi un garage da dieci auto (Ooh) Giro in pista Mi hai vista? No, non mi hai vista, sono una NASCAR, una Ferrari (Ooh) Dovresti rimanerne impressionato (Oh, wow) Ho quello che cerchi (Sì, sì) I miei accessori e i miei dettagli ricercati S***o prima, poi faccio domande Chi è il tuo tipo? Sparite dalle mie menzioni, cazzo (Ciao) Faccio rombare il motore Penso a me stessa, non cerco la perfezione (Oh, io) Punta in alto, gioca in grande, vai a prendertelo, proprio così (Sì) Vetri oscurati, cerchi che girano, bassi che pompano, dito medio a tutti quanti Sì, sono fatta così V12, V12 (Ah) Non ne fanno più così Il diavolo si nasconde nei dettagli V12, impossibile trovarlo in un normale concessionario (Ah) V12, si parte, non aspettiamo che le acque si calmino V12 (Ah) Non ne fanno più così (Ah-ooh) Spingi il pedale fino in fondo (Ah-ooh) Non ne fanno più così (Ah-ooh) Non ne fanno più così (Ah) Non ne fanno più così, eh Spingi, spingi, spingi, eh (Ah-ooh) (Ah-ooh) Spingi, spingi, spingi, eh (Ah-ooh) Bene Che ne pensate di V12 di LISA?