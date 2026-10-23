LISA – Cut U OFF: lyric video, testo e traduzione (commento)

Cut U OFF è una delle tracce contenute nell’EP Press Play di LISA in uscita oggi, venerdì 23 ottobre.

Sebbene il tono del brano sia molto aggressivo e provocatorio il messaggio sottostante è il recupero della propria stima. Passare dal “subire” al decidere permette di riprendere in mano il controllo della propria vita e del proprio benessere.

Sebbene la canzone esalti un atteggiamento molto duro e “spietato” come risposta alle delusioni, nella vita reale il cut off (il tagliare fuori qualcuno) è più efficace quando nasce da una scelta serena e consapevole per proteggere sé stessi, piuttosto che dal desiderio di vendetta o di dimostrare.

Il lyric video ufficiale

Testo Cut U OFF di LISA

Yeah

Chop-chop, life skills, master of sashimi

I swear you got a death wish the way you poke the teddy

Bodies on bodies, I dead it, so what?

You were fake, I stayed a hundred, huh

I ain’t scared to cut you off, learned your lesson

Cut you off without a question

What you thought? ‘Member who you messin’ with

Ain’t my fault I cut you off

Look what you made me do (Yeah, yeah, yeah)

Stupid

I’m about to lose it

Go and tell ‘em that I’m ruthless, yeah

Ain’t my fault I cut you off

Look what you made me do (Yeah, yeah, yeah)

Yeah

Little miss sweet, I quit that

Flippin’ up the script, you did that

Honey, don’t get too comfortable

Your switch-up gave me whiplash

You’re the issue, you so tired, made your bed

I don’t really give a damn ‘cause what you give is what you get

Oh yeah, that’s right, you lose

I’m winnin’, keep it cute

Oh, you flopped your chance, goddamn

It’s foolish how you messed up, so I flexed up

And now I live in your head

I just mind my business, now you mad

I ain’t scared to cut you off, learned your lesson

Cut you off without a question

What you thought? ‘Member who you messin’ with

Ain’t my fault I cut you off

Look what you made me do (Yeah, yeah, yeah)

Stupid

I’m about to lose it

Go and tell ‘em that I’m ruthless, yeah

Ain’t my fault I cut you off

Look what you made me do (Yeah, yeah, yeah)

Hey now, what you want?

Hey now, got you blocked

Left you in the parking lot

Barkin’ like a puppy dog

Hey now, what you want?

Hey now, got you blocked

Left you in the parking lot

Damn

I ain’t scared to cut you off, learned your lesson (Ah)

Cut you off without a question (Ah)

What you thought? ‘Member who you messin’ with (Ah)

Ain’t my fault I cut you off

Look what you made me do (Yeah, yeah, yeah)

Stupid

I’m about to lose it

Go and tell ‘em that I’m ruthless, yeah

Ain’t my fault I cut you off

Look what you made me do (Yeah, yeah, yeah)

Ah

Ah

Ah

Ain’t my fault I cut you off

Look what you made me do (Yeah, yeah, yeah)

Traduzione

Sì

Zac-zac, competenze di vita, maestro del sashimi

Giuro che hai un desiderio di morte per come stuzzichi l’orso

Corpi su corpi, ci do un taglio, e allora?

Eri un falso, io sono rimasta vera al cento per cento, eh

Non ho paura di tagliarti fuori, ti è servito da lezione

Ti taglio fuori senza farti domande

Che ti credevi? Ricordati con chi hai a che fare

Non è colpa mia se ti ho tagliato fuori

Guarda cosa mi hai fatto fare (Sì, sì, sì)

Stupido

Sto per perdere la testa

Va’ a dire loro che sono spietata, sì

Non è colpa mia se ti ho tagliato fuori

Guarda cosa mi hai fatto fare (Sì, sì, sì)

Sì

La ragazzina dolce non c’è più, ho chiuso

Hai ribaltato le carte in tavola, l’hai fatto tu

Tesoro, non metterti troppo comodo

Il tuo voltafaccia mi ha fatto venire il colpo di frusta

Il problema sei tu, sei così stanco, hai voluto la bicicletta e adesso pedali

Non me ne frega proprio niente perché raccogli quello che semini

Oh sì, è proprio così, hai perso

Io sto vincendo, continuo a fare la mia bella figura

Oh, ti sei giocato male la tua occasione, maledizione

È stupido come hai rovinato tutto, così mi sono fatta valere

E adesso ti vivo nella testa

Io penso solo ai fatti miei, e ora tu ti arrabbi

Non ho paura di tagliarti fuori, ti è servito da lezione

Ti taglio fuori senza farti domande

Che ti credevi? Ricordati con chi hai a che fare

Non è colpa mia se ti ho tagliato fuori

Guarda cosa mi hai fatto fare (Sì, sì, sì)

Stupido

Sto per perdere la testa

Va’ a dire loro che sono spietata, sì

Non è colpa mia se ti ho tagliato fuori

Guarda cosa mi hai fatto fare (Sì, sì, sì)

Ehi ora, che vuoi?

Ehi ora, ti ho bloccato

Ti ho lasciato nel parcheggio

A abbaiare come un cagnolino

Ehi ora, che vuoi?

Ehi ora, ti ho bloccato

Ti ho lasciato nel parcheggio

Accidenti

Non ho paura di tagliarti fuori, ti è servito da lezione (Ah)

Ti taglio fuori senza farti domande (Ah)

Che ti credevi? Ricordati con chi hai a che fare (Ah)

Non è colpa mia se ti ho tagliato fuori

Guarda cosa mi hai fatto fare (Sì, sì, sì)

Stupido

Sto per perdere la testa

Va’ a dire loro che sono spietata, sì

Non è colpa mia se ti ho tagliato fuori

Guarda cosa mi hai fatto fare (Sì, sì, sì)

Ah

Ah

Ah

Non è colpa mia se ti ho tagliato fuori

Guarda cosa mi hai fatto fare (Sì, sì, sì)

Che ne pensate di Cut U OFF di LISA?