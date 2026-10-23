LISA – Cut U OFF: lyric video, testo e traduzione (commento) scritto da Giovanna Codella 23 Ottobre 2026 Cut U OFF è una delle tracce contenute nell’EP Press Play di LISA in uscita oggi, venerdì 23 ottobre. Sebbene il tono del brano sia molto aggressivo e provocatorio il messaggio sottostante è il recupero della propria stima. Passare dal “subire” al decidere permette di riprendere in mano il controllo della propria vita e del proprio benessere. Sebbene la canzone esalti un atteggiamento molto duro e “spietato” come risposta alle delusioni, nella vita reale il cut off (il tagliare fuori qualcuno) è più efficace quando nasce da una scelta serena e consapevole per proteggere sé stessi, piuttosto che dal desiderio di vendetta o di dimostrare. Il lyric video ufficiale Testo Cut U OFF di LISA Yeah Chop-chop, life skills, master of sashimi I swear you got a death wish the way you poke the teddy Bodies on bodies, I dead it, so what? You were fake, I stayed a hundred, huh I ain’t scared to cut you off, learned your lesson Cut you off without a question What you thought? ‘Member who you messin’ with Ain’t my fault I cut you off Look what you made me do (Yeah, yeah, yeah) Stupid I’m about to lose it Go and tell ‘em that I’m ruthless, yeah Ain’t my fault I cut you off Look what you made me do (Yeah, yeah, yeah) Yeah Little miss sweet, I quit that Flippin’ up the script, you did that Honey, don’t get too comfortable Your switch-up gave me whiplash You’re the issue, you so tired, made your bed I don’t really give a damn ‘cause what you give is what you get Oh yeah, that’s right, you lose I’m winnin’, keep it cute Oh, you flopped your chance, goddamn It’s foolish how you messed up, so I flexed up And now I live in your head I just mind my business, now you mad I ain’t scared to cut you off, learned your lesson Cut you off without a question What you thought? ‘Member who you messin’ with Ain’t my fault I cut you off Look what you made me do (Yeah, yeah, yeah) Stupid I’m about to lose it Go and tell ‘em that I’m ruthless, yeah Ain’t my fault I cut you off Look what you made me do (Yeah, yeah, yeah) Hey now, what you want? Hey now, got you blocked Left you in the parking lot Barkin’ like a puppy dog Hey now, what you want? Hey now, got you blocked Left you in the parking lot Damn I ain’t scared to cut you off, learned your lesson (Ah) Cut you off without a question (Ah) What you thought? ‘Member who you messin’ with (Ah) Ain’t my fault I cut you off Look what you made me do (Yeah, yeah, yeah) Stupid I’m about to lose it Go and tell ‘em that I’m ruthless, yeah Ain’t my fault I cut you off Look what you made me do (Yeah, yeah, yeah) Ah Ah Ah Ain’t my fault I cut you off Look what you made me do (Yeah, yeah, yeah) Traduzione Sì Zac-zac, competenze di vita, maestro del sashimi Giuro che hai un desiderio di morte per come stuzzichi l’orso Corpi su corpi, ci do un taglio, e allora? Eri un falso, io sono rimasta vera al cento per cento, eh Non ho paura di tagliarti fuori, ti è servito da lezione Ti taglio fuori senza farti domande Che ti credevi? Ricordati con chi hai a che fare Non è colpa mia se ti ho tagliato fuori Guarda cosa mi hai fatto fare (Sì, sì, sì) Stupido Sto per perdere la testa Va’ a dire loro che sono spietata, sì Non è colpa mia se ti ho tagliato fuori Guarda cosa mi hai fatto fare (Sì, sì, sì) Sì La ragazzina dolce non c’è più, ho chiuso Hai ribaltato le carte in tavola, l’hai fatto tu Tesoro, non metterti troppo comodo Il tuo voltafaccia mi ha fatto venire il colpo di frusta Il problema sei tu, sei così stanco, hai voluto la bicicletta e adesso pedali Non me ne frega proprio niente perché raccogli quello che semini Oh sì, è proprio così, hai perso Io sto vincendo, continuo a fare la mia bella figura Oh, ti sei giocato male la tua occasione, maledizione È stupido come hai rovinato tutto, così mi sono fatta valere E adesso ti vivo nella testa Io penso solo ai fatti miei, e ora tu ti arrabbi Non ho paura di tagliarti fuori, ti è servito da lezione Ti taglio fuori senza farti domande Che ti credevi? Ricordati con chi hai a che fare Non è colpa mia se ti ho tagliato fuori Guarda cosa mi hai fatto fare (Sì, sì, sì) Stupido Sto per perdere la testa Va’ a dire loro che sono spietata, sì Non è colpa mia se ti ho tagliato fuori Guarda cosa mi hai fatto fare (Sì, sì, sì) Ehi ora, che vuoi? Ehi ora, ti ho bloccato Ti ho lasciato nel parcheggio A abbaiare come un cagnolino Ehi ora, che vuoi? Ehi ora, ti ho bloccato Ti ho lasciato nel parcheggio Accidenti Non ho paura di tagliarti fuori, ti è servito da lezione (Ah) Ti taglio fuori senza farti domande (Ah) Che ti credevi? Ricordati con chi hai a che fare (Ah) Non è colpa mia se ti ho tagliato fuori Guarda cosa mi hai fatto fare (Sì, sì, sì) Stupido Sto per perdere la testa Va’ a dire loro che sono spietata, sì Non è colpa mia se ti ho tagliato fuori Guarda cosa mi hai fatto fare (Sì, sì, sì) Ah Ah Ah Non è colpa mia se ti ho tagliato fuori Guarda cosa mi hai fatto fare (Sì, sì, sì) Che ne pensate di Cut U OFF di LISA?