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LISA – Cut U OFF: lyric video, testo e traduzione (commento)

scritto da Giovanna Codella
lisa - blackpink - press play

Cut U OFF è una delle tracce contenute nell’EP Press Play di LISA in uscita oggi, venerdì 23 ottobre.

Sebbene il tono del brano sia molto aggressivo e provocatorio il messaggio sottostante è il recupero della propria stima. Passare dal “subire” al decidere permette di riprendere in mano il controllo della propria vita e del proprio benessere.

Sebbene la canzone esalti un atteggiamento molto duro e “spietato” come risposta alle delusioni, nella vita reale il cut off (il tagliare fuori qualcuno) è più efficace quando nasce da una scelta serena e consapevole per proteggere sé stessi, piuttosto che dal desiderio di vendetta o di dimostrare.

Il lyric video ufficiale

Testo Cut U OFF di LISA

Yeah
Chop-chop, life skills, master of sashimi
I swear you got a death wish the way you poke the teddy
Bodies on bodies, I dead it, so what?
You were fake, I stayed a hundred, huh

I ain’t scared to cut you off, learned your lesson
Cut you off without a question
What you thought? ‘Member who you messin’ with
Ain’t my fault I cut you off
Look what you made me do (Yeah, yeah, yeah)
Stupid
I’m about to lose it
Go and tell ‘em that I’m ruthless, yeah
Ain’t my fault I cut you off
Look what you made me do (Yeah, yeah, yeah)

Yeah
Little miss sweet, I quit that
Flippin’ up the script, you did that
Honey, don’t get too comfortable
Your switch-up gave me whiplash
You’re the issue, you so tired, made your bed
I don’t really give a damn ‘cause what you give is what you get
Oh yeah, that’s right, you lose
I’m winnin’, keep it cute
Oh, you flopped your chance, goddamn
It’s foolish how you messed up, so I flexed up
And now I live in your head
I just mind my business, now you mad

I ain’t scared to cut you off, learned your lesson
Cut you off without a question
What you thought? ‘Member who you messin’ with
Ain’t my fault I cut you off
Look what you made me do (Yeah, yeah, yeah)
Stupid
I’m about to lose it
Go and tell ‘em that I’m ruthless, yeah
Ain’t my fault I cut you off
Look what you made me do (Yeah, yeah, yeah)

Hey now, what you want?
Hey now, got you blocked
Left you in the parking lot
Barkin’ like a puppy dog
Hey now, what you want?
Hey now, got you blocked
Left you in the parking lot
Damn

I ain’t scared to cut you off, learned your lesson (Ah)
Cut you off without a question (Ah)
What you thought? ‘Member who you messin’ with (Ah)
Ain’t my fault I cut you off
Look what you made me do (Yeah, yeah, yeah)
Stupid
I’m about to lose it
Go and tell ‘em that I’m ruthless, yeah
Ain’t my fault I cut you off
Look what you made me do (Yeah, yeah, yeah)

Ah
Ah
Ah
Ain’t my fault I cut you off
Look what you made me do (Yeah, yeah, yeah)

Traduzione


Zac-zac, competenze di vita, maestro del sashimi
Giuro che hai un desiderio di morte per come stuzzichi l’orso
Corpi su corpi, ci do un taglio, e allora?
Eri un falso, io sono rimasta vera al cento per cento, eh

Non ho paura di tagliarti fuori, ti è servito da lezione
Ti taglio fuori senza farti domande
Che ti credevi? Ricordati con chi hai a che fare
Non è colpa mia se ti ho tagliato fuori
Guarda cosa mi hai fatto fare (Sì, sì, sì)
Stupido
Sto per perdere la testa
Va’ a dire loro che sono spietata, sì
Non è colpa mia se ti ho tagliato fuori
Guarda cosa mi hai fatto fare (Sì, sì, sì)


La ragazzina dolce non c’è più, ho chiuso
Hai ribaltato le carte in tavola, l’hai fatto tu
Tesoro, non metterti troppo comodo
Il tuo voltafaccia mi ha fatto venire il colpo di frusta
Il problema sei tu, sei così stanco, hai voluto la bicicletta e adesso pedali
Non me ne frega proprio niente perché raccogli quello che semini
Oh sì, è proprio così, hai perso
Io sto vincendo, continuo a fare la mia bella figura
Oh, ti sei giocato male la tua occasione, maledizione
È stupido come hai rovinato tutto, così mi sono fatta valere
E adesso ti vivo nella testa
Io penso solo ai fatti miei, e ora tu ti arrabbi

Non ho paura di tagliarti fuori, ti è servito da lezione
Ti taglio fuori senza farti domande
Che ti credevi? Ricordati con chi hai a che fare
Non è colpa mia se ti ho tagliato fuori
Guarda cosa mi hai fatto fare (Sì, sì, sì)
Stupido
Sto per perdere la testa
Va’ a dire loro che sono spietata, sì
Non è colpa mia se ti ho tagliato fuori
Guarda cosa mi hai fatto fare (Sì, sì, sì)

Ehi ora, che vuoi?
Ehi ora, ti ho bloccato
Ti ho lasciato nel parcheggio
A abbaiare come un cagnolino
Ehi ora, che vuoi?
Ehi ora, ti ho bloccato
Ti ho lasciato nel parcheggio
Accidenti

Non ho paura di tagliarti fuori, ti è servito da lezione (Ah)
Ti taglio fuori senza farti domande (Ah)
Che ti credevi? Ricordati con chi hai a che fare (Ah)
Non è colpa mia se ti ho tagliato fuori
Guarda cosa mi hai fatto fare (Sì, sì, sì)
Stupido
Sto per perdere la testa
Va’ a dire loro che sono spietata, sì
Non è colpa mia se ti ho tagliato fuori
Guarda cosa mi hai fatto fare (Sì, sì, sì)

Ah
Ah
Ah
Non è colpa mia se ti ho tagliato fuori
Guarda cosa mi hai fatto fare (Sì, sì, sì)

Che ne pensate di Cut U OFF di LISA?

Giovanna Codella

Collaboratrice per GingerGeneration.it, scrive di musica internazionale, d'oltreoceano in particolare; è autrice di libri per bambini e ragazzi.

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