Rosé mette da parte la malinconia nel nuovo singolo new trick

Tutto è pronto per una nuova pagina creativa di ROSÉ che si prepara al suo secondo album, dopo il debutto intitolato rosie. New trick è la canzone che fa da apripista alla nuova era e il video s’impone sin da subito con una particolarità, quella di essere stato girato interamente con uno smartphone.

L’artista ha fatto sapere via Vogue, subito dopo la sua partecipazione al Met Gala, che il pezzo è molto distante dai brani malinconici del progetto precedente, è infatti caratterizzato da un un sound energico dalle vibrazioni pop-rock, scritto con Amy Allen:

“Ho scritto questa canzone durante una settimana frenetica, credo due giorni dopo il Met Gala di New York. Ultimamente non riuscivo a immedesimarmi in canzoni tristi né a scriverne… il che è assurdo, se penso a quanto fossi ossessionata dallo scrivere una canzone triste dopo l’altra per il mio album Rosie […].

Alla fine, siamo riusciti a scrivere un brano tutt’altro che triste; credo sia forse la cosa più carina che abbiamo mai realizzato insieme […] Ho adorato vestire i panni di quella ragazza e canalizzare quell’energia in studio: era come se stessi facendo confluire quella ragazza dentro di me. Ero entusiasta di condividere con il mondo l’energia e l’emozione che quel pezzo mi trasmetteva”.

Il cambio di passo però non significa che sia stato reciso del tutto il legame emotivo con gli aspetti malinconici di rosie, a riprova di ciò la cantante delle Blackpink ha scelto come suo attuale nickname l’iconico titolo di un brano dell’album, vale a dire vampirohollie, come a voler ribadire una continuità.

L’antemprima video della canzone

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da rosie (@vampirehollie)

QUI video ufficiale

Testo new trick di Rosé

Lovesick, I’ll pick my heart off the floor

New trick, watch this, I’m kicking the door

Get out, kapow, bitch, I know the cure

New trick, watch this, watch this, ow

Maybe I’m emotional in L.A.‎

I laid my dreams out on the table

Love is unconditional

And disappears just like a rainbow

When tears run dry

(Oh, I, oh, I, oh, I, oh, I)

I tell my mind

Get set, ready, ow

Lovesick, I’ll pick my heart off the floor

New trick, watch this, I’m kicking the door

Get out, kapow, bitch, I know the cure

New trick, watch this, watch this, ow

Ah-ah, ah-ah, ah-ah (New trick)

Ah-ah, ah-ah, ah-ah (Watch this, watch this)

Ah-ah, ah-ah, ah-ah (New trick)

Ah-ah, ah-ah, ah-ah (Watch this, watch this)

I can turn a staying in into a 6 a.m. night out

I can turn a reminisce into a “I don’t remember how”

Went tears run dry

(Oh, I, oh, I, oh, I, oh, I)

I tell my mind

Turn it up, put your hеart in drive

Lovesick, I’ll pick my heart off thе floor

New trick, watch this, I’m kicking the door

Get out, kapow, bitch, I know the cure

New trick, watch this, watch this, ow

Lovesick, I’ll pick my heart off the floor

New trick, watch this, I’m kicking the door

Get out, kapow, bitch, I know the cure

New trick, watch this, watch this, ow

Ah-ah, ah-ah, ah-ah (New trick)

Ah-ah, ah-ah, ah-ah (Watch this, watch this)

Ah-ah, ah-ah, ah-ah (New trick)

Ah-ah, ah-ah, ah-ah (Watch this, watch this)

You can’t stop a girl who’s been broken

Door closes, and she’ll kick another one open

Kinda like magic, I got a new trick

Watch this, watch this, ow

Ah-ah, ah-ah, ah-ah (New trick)

Ah-ah, ah-ah, ah-ah (Watch this, watch this)

Ah-ah, ah-ah, ah-ah (New trick)

Ah-ah, ah-ah, ah-ah (Watch this, watch this)

(Fonte Genius.com)

Traduzione

Malata d’amore, raccoglierò il mio cuore da terra

Nuovo trucco, guarda qui, sfondo la porta a calci

Fuori di qui, kapow, s***a, conosco la cura

Nuovo trucco, guarda qui, guarda qui, ah

Forse sono emotiva a L.A.

Ho messo i miei sogni sul tavolo

L’amore è incondizionato

E scompare proprio come un arcobaleno

Quando le lacrime si asciugano

(Oh, io, oh, io, oh, io, oh, io)

Dico alla mia mente

Preparati, pronta, ah

Malata d’amore, raccoglierò il mio cuore da terra

Nuovo trucco, guarda qui, sfondo la porta a calci

Fuori di qui, kapow, st***a, conosco la cura

Nuovo trucco, guarda qui, guarda qui, ah

Ah-ah, ah-ah, ah-ah (Nuovo trucco)

Ah-ah, ah-ah, ah-ah (Guarda qui, guarda qui)

Ah-ah, ah-ah, ah-ah (Nuovo trucco)

Ah-ah, ah-ah, ah-ah (Guarda qui, guarda qui)

Posso trasformare una serata in casa in una notte brava fino alle sei del mattino

Posso trasformare un ricordo in un “non ricordo come”

Quando le lacrime si asciugano

(Oh, io, oh, io, oh, io, oh, io)

Dico alla mia mente

Alza il volume, metti il ​​cuore in moto

Malata d’amore, raccoglierò il mio cuore da terra

Nuovo trucco, guarda qui, sfondo la porta a calci

Fuori di qui, kapow, st***a, conosco la cura

Nuovo trucco, guarda qui, guarda qui, ah

Malata d’amore, raccoglierò il mio cuore da terra

Nuovo trucco, guarda qui, sfondo la porta a calci

Fuori di qui, kapow, st***a, conosco la cura

Nuovo trucco, guarda qui, guarda qui, ah

Ah-ah, ah-ah, ah-ah (Nuovo trucco)

Ah-ah, ah-ah, ah-ah (Guarda qui, guarda qui)

Ah-ah, Ah-ah, ah-ah (Un nuovo trucco)

Ah-ah, ah-ah, ah-ah (Guarda qui, guarda qui)

Non puoi fermare una ragazza che è stata spezzata

Si chiude una porta e lei ne spalanca un’altra a calci

È quasi una magia, ho un nuovo trucco

Guarda qui, guarda qui, oh

Ah-ah, ah-ah, ah-ah (Un nuovo trucco)

Ah-ah, ah-ah, ah-ah (Guarda qui, guarda qui)

Ah-ah, ah-ah, ah-ah (Un nuovo trucco)

Ah-ah, ah-ah, ah-ah (Guarda qui, guarda qui)

Cosa ne pensate di new trick di Rosé?