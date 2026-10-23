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LISA – Cobra: lyric video ufficiale, testo e traduzione

scritto da Giovanna Codella
lisa - blackpink - press play

 Cobra è una delle tracce contenute nell’EP Press Play di LISA in uscita oggi, venerdì 23 ottobre.

Sebbene Lalisa non abbia spiegato il titolo del brano, i “cobra” sono già apparsi in un altro ambito della sua recente carriera. L’immaginario dei serpenti è emerso infatti nelle sue apparizioni legate al mondo della moda, in particolare attraverso la collaborazione con Bvlgari; tra i vari pezzi, spicca una collana personalizzata a forma di serpente, indossata agli Emmy Awards 2025 (fonte Genius.com).

Il lyric video ufficiale

Testo Cobra di LISA

Dance floor, tempo, fast, slow, go
Let me feel that
Sweat, drop, back it up, ah
Let me get that

Ten after midnight, you know I be off-leash
In a matte-black truck and I’m speedin’, I’m OD
Where my girls at? Don’t get it started without me
‘Bout to turn up my freak, been waitin’ like all week
(So what) If I’m sippin’ all night?
(So what?) I just do what I like
(So what?) See this dress on my body
Catch me outside

Hold up
This place about to go up
You know that the party don’t start till we roll up
Tequila mixed with soda
Got me movin’ like a cobra
Like, ooh, these hips don’t lie
Yeah, that’s right
Let me get that

Dance floor, tempo, fast, slow, go
Let me feel that
Sweat, drop, back it up, ah
Let me get that
Dance floor, tempo, fast, slow, go
Let me feel that
Sweat, drop, back it up, ah
Let me get that

Girl
Turn up the speakers, makin’ it bang
Tongue out, we don’t know how to behave
I came to move, get out of my face
Out of my way, out of my space, ho
Run that shit back ‘cause I say so
Circle full of baddies, it’s a cake show
I just wanna pop it, throw it back
All the bitches go mad when I do it like that now

Hold up
This place about to go up
You know that the party don’t start till we roll up
Tequila mixed with soda
Got me movin’ like a cobra
Like, ooh, these hips don’t lie
Yeah, that’s right
Let me get that

Dance floor, tempo, fast, slow, go
Let me feel that
Sweat, drop, back it up, ah
Let me get that
Dance floor, tempo, fast, slow, go
Let me feel that
Sweat, drop, back it up, ah
Let me get that

Dance floor, tempo, fast, slow, go
Let me get that
Sweat, drop, back it up, ah

Traduzione

Pista da ballo, ritmo, veloce, lento, vai
Fammi sentire questo
Sudore, gocce, muoviti all’indietro, ah
Fammi avere questo

Sono passate le dodici, sai che sono a briglie sciolte
Su un pick-up nero opaco, vado a tutta velocità, esagero
Dove sono le mie ragazze? Non cominciate senza di me
Sto per scatenare la mia parte più sfrenata, ho aspettato tutta la settimana
(E allora?) Se bevo per tutta la notte? (E quindi?) Faccio solo quello che mi va
(E quindi?) Guarda questo vestito addosso a me
Ci vediamo fuori

Aspetta un attimo
Qui sta per scoppiare il delirio
Sai che la festa non inizia finché non arriviamo noi
Tequila e soda
Mi fanno muovere come un cobra
Tipo, ooh, questi fianchi non mentono
Già, proprio così
Fammi sentire il ritmo

Pista da ballo, ritmo, veloce, lento, vai
Fammi sentire l’energia
Sudore, giù, muovi il sedere, ah
Fammi sentire il ritmo
Pista da ballo, ritmo, veloce, lento, vai
Fammi sentire l’energia
Sudore, giù, muovi il sedere, ah
Fammi sentire il ritmo

Ragazza
Alza il volume, facciamo tremare tutto
Lingua di fuori, non sappiamo proprio come comportarci
Sono qui per ballare, levati di torno
Togliti di mezzo, esci dal mio spazio, ehi
Rimetti il ​​pezzo, perché lo dico io
Un cerchio pieno di tipe toste, uno spettacolo di curve
Voglio solo scatenarmi, muovermi a ritmo
Tutte le ragazze impazziscono quando mi muovo così

Aspetta un attimo
Qui sta per scoppiare il delirio
Sai che la festa non inizia finché non arriviamo noi
Tequila e soda
Mi fanno muovere come un cobra
Tipo, ooh, questi fianchi non mentono
Già, proprio così
Fammi sentire il ritmo

Pista da ballo, ritmo, veloce, lento, vai
Fammi sentire l’energia
Sudore, giù, muovi il sedere, ah
Fammi sentire il ritmo
Pista da ballo, ritmo, veloce, lento, vai
Fammi sentire l’energia
Sudore, giù, muovi il sedere, ah
Fammi sentire il ritmo

Pista da ballo, ritmo, veloce, lento, vai
Fammi sentire il ritmo
Sudore, giù, muovi il sedere, ah

Che ne pensate di Cobra di LISA?

Giovanna Codella

Collaboratrice per GingerGeneration.it, scrive di musica internazionale, d'oltreoceano in particolare; è autrice di libri per bambini e ragazzi.

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