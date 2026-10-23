LISA – Cobra: lyric video ufficiale, testo e traduzione

Cobra è una delle tracce contenute nell’EP Press Play di LISA in uscita oggi, venerdì 23 ottobre.

Sebbene Lalisa non abbia spiegato il titolo del brano, i “cobra” sono già apparsi in un altro ambito della sua recente carriera. L’immaginario dei serpenti è emerso infatti nelle sue apparizioni legate al mondo della moda, in particolare attraverso la collaborazione con Bvlgari; tra i vari pezzi, spicca una collana personalizzata a forma di serpente, indossata agli Emmy Awards 2025 (fonte Genius.com).

Il lyric video ufficiale

Testo Cobra di LISA

Dance floor, tempo, fast, slow, go

Let me feel that

Sweat, drop, back it up, ah

Let me get that

Ten after midnight, you know I be off-leash

In a matte-black truck and I’m speedin’, I’m OD

Where my girls at? Don’t get it started without me

‘Bout to turn up my freak, been waitin’ like all week

(So what) If I’m sippin’ all night?

(So what?) I just do what I like

(So what?) See this dress on my body

Catch me outside

Hold up

This place about to go up

You know that the party don’t start till we roll up

Tequila mixed with soda

Got me movin’ like a cobra

Like, ooh, these hips don’t lie

Yeah, that’s right

Let me get that

Dance floor, tempo, fast, slow, go

Let me feel that

Sweat, drop, back it up, ah

Let me get that

Dance floor, tempo, fast, slow, go

Let me feel that

Sweat, drop, back it up, ah

Let me get that

Girl

Turn up the speakers, makin’ it bang

Tongue out, we don’t know how to behave

I came to move, get out of my face

Out of my way, out of my space, ho

Run that shit back ‘cause I say so

Circle full of baddies, it’s a cake show

I just wanna pop it, throw it back

All the bitches go mad when I do it like that now

Hold up

This place about to go up

You know that the party don’t start till we roll up

Tequila mixed with soda

Got me movin’ like a cobra

Like, ooh, these hips don’t lie

Yeah, that’s right

Let me get that

Dance floor, tempo, fast, slow, go

Let me feel that

Sweat, drop, back it up, ah

Let me get that

Dance floor, tempo, fast, slow, go

Let me feel that

Sweat, drop, back it up, ah

Let me get that

Dance floor, tempo, fast, slow, go

Let me get that

Sweat, drop, back it up, ah

Traduzione

Pista da ballo, ritmo, veloce, lento, vai

Fammi sentire questo

Sudore, gocce, muoviti all’indietro, ah

Fammi avere questo

Sono passate le dodici, sai che sono a briglie sciolte

Su un pick-up nero opaco, vado a tutta velocità, esagero

Dove sono le mie ragazze? Non cominciate senza di me

Sto per scatenare la mia parte più sfrenata, ho aspettato tutta la settimana

(E allora?) Se bevo per tutta la notte? (E quindi?) Faccio solo quello che mi va

(E quindi?) Guarda questo vestito addosso a me

Ci vediamo fuori

Aspetta un attimo

Qui sta per scoppiare il delirio

Sai che la festa non inizia finché non arriviamo noi

Tequila e soda

Mi fanno muovere come un cobra

Tipo, ooh, questi fianchi non mentono

Già, proprio così

Fammi sentire il ritmo

Pista da ballo, ritmo, veloce, lento, vai

Fammi sentire l’energia

Sudore, giù, muovi il sedere, ah

Fammi sentire il ritmo

Pista da ballo, ritmo, veloce, lento, vai

Fammi sentire l’energia

Sudore, giù, muovi il sedere, ah

Fammi sentire il ritmo

Ragazza

Alza il volume, facciamo tremare tutto

Lingua di fuori, non sappiamo proprio come comportarci

Sono qui per ballare, levati di torno

Togliti di mezzo, esci dal mio spazio, ehi

Rimetti il ​​pezzo, perché lo dico io

Un cerchio pieno di tipe toste, uno spettacolo di curve

Voglio solo scatenarmi, muovermi a ritmo

Tutte le ragazze impazziscono quando mi muovo così

Aspetta un attimo

Qui sta per scoppiare il delirio

Sai che la festa non inizia finché non arriviamo noi

Tequila e soda

Mi fanno muovere come un cobra

Tipo, ooh, questi fianchi non mentono

Già, proprio così

Fammi sentire il ritmo

Pista da ballo, ritmo, veloce, lento, vai

Fammi sentire l’energia

Sudore, giù, muovi il sedere, ah

Fammi sentire il ritmo

Pista da ballo, ritmo, veloce, lento, vai

Fammi sentire l’energia

Sudore, giù, muovi il sedere, ah

Fammi sentire il ritmo

Pista da ballo, ritmo, veloce, lento, vai

Fammi sentire il ritmo

Sudore, giù, muovi il sedere, ah

Che ne pensate di Cobra di LISA?