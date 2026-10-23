LISA – Cobra: lyric video ufficiale, testo e traduzione scritto da Giovanna Codella 23 Ottobre 2026 Cobra è una delle tracce contenute nell’EP Press Play di LISA in uscita oggi, venerdì 23 ottobre. Sebbene Lalisa non abbia spiegato il titolo del brano, i “cobra” sono già apparsi in un altro ambito della sua recente carriera. L’immaginario dei serpenti è emerso infatti nelle sue apparizioni legate al mondo della moda, in particolare attraverso la collaborazione con Bvlgari; tra i vari pezzi, spicca una collana personalizzata a forma di serpente, indossata agli Emmy Awards 2025 (fonte Genius.com). Il lyric video ufficiale Testo Cobra di LISA Dance floor, tempo, fast, slow, go Let me feel that Sweat, drop, back it up, ah Let me get that Ten after midnight, you know I be off-leash In a matte-black truck and I’m speedin’, I’m OD Where my girls at? Don’t get it started without me ‘Bout to turn up my freak, been waitin’ like all week (So what) If I’m sippin’ all night? (So what?) I just do what I like (So what?) See this dress on my body Catch me outside Hold up This place about to go up You know that the party don’t start till we roll up Tequila mixed with soda Got me movin’ like a cobra Like, ooh, these hips don’t lie Yeah, that’s right Let me get that Dance floor, tempo, fast, slow, go Let me feel that Sweat, drop, back it up, ah Let me get that Dance floor, tempo, fast, slow, go Let me feel that Sweat, drop, back it up, ah Let me get that Girl Turn up the speakers, makin’ it bang Tongue out, we don’t know how to behave I came to move, get out of my face Out of my way, out of my space, ho Run that shit back ‘cause I say so Circle full of baddies, it’s a cake show I just wanna pop it, throw it back All the bitches go mad when I do it like that now Hold up This place about to go up You know that the party don’t start till we roll up Tequila mixed with soda Got me movin’ like a cobra Like, ooh, these hips don’t lie Yeah, that’s right Let me get that Dance floor, tempo, fast, slow, go Let me feel that Sweat, drop, back it up, ah Let me get that Dance floor, tempo, fast, slow, go Let me feel that Sweat, drop, back it up, ah Let me get that Dance floor, tempo, fast, slow, go Let me get that Sweat, drop, back it up, ah Traduzione Pista da ballo, ritmo, veloce, lento, vai Fammi sentire questo Sudore, gocce, muoviti all’indietro, ah Fammi avere questo Sono passate le dodici, sai che sono a briglie sciolte Su un pick-up nero opaco, vado a tutta velocità, esagero Dove sono le mie ragazze? Non cominciate senza di me Sto per scatenare la mia parte più sfrenata, ho aspettato tutta la settimana (E allora?) Se bevo per tutta la notte? (E quindi?) Faccio solo quello che mi va (E quindi?) Guarda questo vestito addosso a me Ci vediamo fuori Aspetta un attimo Qui sta per scoppiare il delirio Sai che la festa non inizia finché non arriviamo noi Tequila e soda Mi fanno muovere come un cobra Tipo, ooh, questi fianchi non mentono Già, proprio così Fammi sentire il ritmo Pista da ballo, ritmo, veloce, lento, vai Fammi sentire l’energia Sudore, giù, muovi il sedere, ah Fammi sentire il ritmo Pista da ballo, ritmo, veloce, lento, vai Fammi sentire l’energia Sudore, giù, muovi il sedere, ah Fammi sentire il ritmo Ragazza Alza il volume, facciamo tremare tutto Lingua di fuori, non sappiamo proprio come comportarci Sono qui per ballare, levati di torno Togliti di mezzo, esci dal mio spazio, ehi Rimetti il pezzo, perché lo dico io Un cerchio pieno di tipe toste, uno spettacolo di curve Voglio solo scatenarmi, muovermi a ritmo Tutte le ragazze impazziscono quando mi muovo così Aspetta un attimo Qui sta per scoppiare il delirio Sai che la festa non inizia finché non arriviamo noi Tequila e soda Mi fanno muovere come un cobra Tipo, ooh, questi fianchi non mentono Già, proprio così Fammi sentire il ritmo Pista da ballo, ritmo, veloce, lento, vai Fammi sentire l’energia Sudore, giù, muovi il sedere, ah Fammi sentire il ritmo Pista da ballo, ritmo, veloce, lento, vai Fammi sentire l’energia Sudore, giù, muovi il sedere, ah Fammi sentire il ritmo Pista da ballo, ritmo, veloce, lento, vai Fammi sentire il ritmo Sudore, giù, muovi il sedere, ah Che ne pensate di Cobra di LISA?