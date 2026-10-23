GingerGeneration.it

LISA – Tarantino: video ufficiale, testo e traduzione

scritto da Giovanna Codella
lisa - blackpink - press play

Tarantino è una delle tracce contenute nell’Ep Press Play di Lisa in uscita oggi, venerdì 23 ottobre.

Sostenuto da percussioni incalzanti e da un ritmo trascinante, il brano unisce un’interpretazione decisa a giochi di parole giocosi e provocatori. Traendo ispirazione dal regista Quentin Tarantino e dal suo film Kill Bill, la canzone – insieme al relativo videoclip – vede Lisa protagonista assoluta di un film d’azione. Anche nel testo, l’artista ricorre a immagini cinematografiche (fonte Genius.com).

Il video ufficiale

Testo Tarantino di LISA

Got my nails really long like the barrel of my gun
And my lipstick all over your face
I’m a boss, I’m a don when I’m driving to the sun
It’s a movie baby, come and press play (press play)

Tarantino, Tarantino, got my feet hanging out the camino
Tarantino, Tarantino, got my feet hanging out the camino

I got Kill Bill demeanor, mustard all on my sneakers
Pulling up to the motel baby, turn up the speakers
Catch me causing a scene here right outside the convenience
Hold my gold chain baby, you can stay for the teaser

Death proof baby I do all my own stunts
F-U baby like a razor on my tongue
Black suit fast food take me out to lunch
At the drive-thru Thai funk shaking out the trunk

Got my nails really long like the barrel of my gun
And my lipstick all over your face
I’m a boss, I’m a don when I’m driving to the sun
It’s a movie baby, come and press play (press play)

Tarantino, Tarantino, got my feet hanging out the camino
Tarantino, Tarantino, got my feet hanging out the camino

Catch me in a cabana
Wearing just a bandana
Sipping juice silver tooth
Shining like a katana
Imma chop chop, non stop
Bomb drop chopper
Looking out the window
At these window shoppers

Death proof baby I do all my own stunts
F-U baby like a razor on my tongue
Black suit fast food take me out to lunch
At the drive-thru Thai funk shaking out the trunk

Got my nails really long like the barrel of my gun
And my lipstick all over your face
I’m a boss, I’m a don when I’m driving to the sun
It’s a movie baby, come and press play (press play)

Tarantino, Tarantino, got my feet hanging out the camino
Tarantino, Tarantino, got my feet hanging out the camino

Tarantino, Tarantino
Tarantino, Tarantino
Hollywood in your hands and you know how it ends
So come on, turn me on, cause it ain’t gonna last for long
I’m a movie baby, come and press play (press play)

Traduzione

Ho le unghie lunghissime, come la canna della mia p***la
E il mio rossetto sparso su tutta la tua faccia
Sono una boss, una vera capa, mentre guido verso il sole
È un film, tesoro, premi pure “play” (premi “play”)

Tarantino, Tarantino, con i piedi che spuntano fuori dall’El Camino
Tarantino, Tarantino, con i piedi che spuntano fuori dall’El Camino

Ho l’atteggiamento di “Kill Bill”, macchie di senape sulle scarpe da ginnastica
Arrivo al motel, tesoro, alza il volume delle casse
Mi trovi qui a creare scompiglio, proprio davanti al minimarket
Tieni la mia catena d’oro, tesoro, resta pure per l’anteprima

“Death Proof”, tesoro, faccio io stessa tutte le mie acrobazie
Un bel “f***lo”, tesoro, come una lama sulla mia lingua
Completo nero, fast food, portami fuori a pranzo
Al drive-thru, musica thai che fa tremare il bagagliaio

Ho le unghie lunghissime, come la canna della mia pistola
E il mio rossetto sparso su tutta la tua faccia
Sono una boss, una vera capa, mentre guido verso il sole
È un film, tesoro, premi pure “play” (premi “play”)

Tarantino, Tarantino, con i piedi che spuntano fuori dall’El Camino
Tarantino, Tarantino, con i piedi che spuntano fuori dall’El Camino

Mi trovi in ​​una cabana
Indosso solo una bandana
Sorseggio un succo, dente d’argento
Brillo come una katana
Taglio tutto, senza sosta
Come una lama che colpisce
Guardo fuori dalla finestra
Chi sta solo a guardare le vetrine

“Death Proof”, tesoro, faccio io stessa tutte le mie acrobazie
Un bel “f***lo”, tesoro, come una lama sulla mia lingua
Completo nero, fast food, portami fuori a pranzo
Al drive-thru, musica thai che fa tremare il bagagliaio

Ho le unghie lunghissime, come la canna della mia pistola
E il mio rossetto sparso su tutta la tua faccia
Sono una boss, una vera capa, mentre guido verso il sole
È un film, tesoro, premi pure “play” (premi “play”) (premi play)

Tarantino, Tarantino, ho i piedi che spuntano fuori dal camino
Tarantino, Tarantino, ho i piedi che spuntano fuori dal camino

Tarantino, Tarantino
Tarantino, Tarantino
Hai Hollywood tra le mani e sai già come va a finire
Allora dai, accendimi, perché non durerà a lungo
Sono un film, tesoro, vieni a premere “play” (premi “play”)

Che ne pensate di Tarantino di LISA?

Giovanna Codella

Collaboratrice per GingerGeneration.it, scrive di musica internazionale, d'oltreoceano in particolare; è autrice di libri per bambini e ragazzi.

Articoli correlati