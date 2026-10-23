LISA – Tarantino: video ufficiale, testo e traduzione

Tarantino è una delle tracce contenute nell’Ep Press Play di Lisa in uscita oggi, venerdì 23 ottobre.

Sostenuto da percussioni incalzanti e da un ritmo trascinante, il brano unisce un’interpretazione decisa a giochi di parole giocosi e provocatori. Traendo ispirazione dal regista Quentin Tarantino e dal suo film Kill Bill, la canzone – insieme al relativo videoclip – vede Lisa protagonista assoluta di un film d’azione. Anche nel testo, l’artista ricorre a immagini cinematografiche (fonte Genius.com).

Il video ufficiale

Testo Tarantino di LISA

Got my nails really long like the barrel of my gun

And my lipstick all over your face

I’m a boss, I’m a don when I’m driving to the sun

It’s a movie baby, come and press play (press play)

Tarantino, Tarantino, got my feet hanging out the camino

Tarantino, Tarantino, got my feet hanging out the camino

I got Kill Bill demeanor, mustard all on my sneakers

Pulling up to the motel baby, turn up the speakers

Catch me causing a scene here right outside the convenience

Hold my gold chain baby, you can stay for the teaser

Death proof baby I do all my own stunts

F-U baby like a razor on my tongue

Black suit fast food take me out to lunch

At the drive-thru Thai funk shaking out the trunk

Got my nails really long like the barrel of my gun

And my lipstick all over your face

I’m a boss, I’m a don when I’m driving to the sun

It’s a movie baby, come and press play (press play)

Tarantino, Tarantino, got my feet hanging out the camino

Tarantino, Tarantino, got my feet hanging out the camino

Catch me in a cabana

Wearing just a bandana

Sipping juice silver tooth

Shining like a katana

Imma chop chop, non stop

Bomb drop chopper

Looking out the window

At these window shoppers

Death proof baby I do all my own stunts

F-U baby like a razor on my tongue

Black suit fast food take me out to lunch

At the drive-thru Thai funk shaking out the trunk

Got my nails really long like the barrel of my gun

And my lipstick all over your face

I’m a boss, I’m a don when I’m driving to the sun

It’s a movie baby, come and press play (press play)

Tarantino, Tarantino, got my feet hanging out the camino

Tarantino, Tarantino, got my feet hanging out the camino

Tarantino, Tarantino

Tarantino, Tarantino

Hollywood in your hands and you know how it ends

So come on, turn me on, cause it ain’t gonna last for long

I’m a movie baby, come and press play (press play)

Traduzione

Ho le unghie lunghissime, come la canna della mia p***la

E il mio rossetto sparso su tutta la tua faccia

Sono una boss, una vera capa, mentre guido verso il sole

È un film, tesoro, premi pure “play” (premi “play”)

Tarantino, Tarantino, con i piedi che spuntano fuori dall’El Camino

Tarantino, Tarantino, con i piedi che spuntano fuori dall’El Camino

Ho l’atteggiamento di “Kill Bill”, macchie di senape sulle scarpe da ginnastica

Arrivo al motel, tesoro, alza il volume delle casse

Mi trovi qui a creare scompiglio, proprio davanti al minimarket

Tieni la mia catena d’oro, tesoro, resta pure per l’anteprima

“Death Proof”, tesoro, faccio io stessa tutte le mie acrobazie

Un bel “f***lo”, tesoro, come una lama sulla mia lingua

Completo nero, fast food, portami fuori a pranzo

Al drive-thru, musica thai che fa tremare il bagagliaio

Ho le unghie lunghissime, come la canna della mia pistola

E il mio rossetto sparso su tutta la tua faccia

Sono una boss, una vera capa, mentre guido verso il sole

È un film, tesoro, premi pure “play” (premi “play”)

Tarantino, Tarantino, con i piedi che spuntano fuori dall’El Camino

Tarantino, Tarantino, con i piedi che spuntano fuori dall’El Camino

Mi trovi in ​​una cabana

Indosso solo una bandana

Sorseggio un succo, dente d’argento

Brillo come una katana

Taglio tutto, senza sosta

Come una lama che colpisce

Guardo fuori dalla finestra

Chi sta solo a guardare le vetrine

“Death Proof”, tesoro, faccio io stessa tutte le mie acrobazie

Un bel “f***lo”, tesoro, come una lama sulla mia lingua

Completo nero, fast food, portami fuori a pranzo

Al drive-thru, musica thai che fa tremare il bagagliaio

Ho le unghie lunghissime, come la canna della mia pistola

E il mio rossetto sparso su tutta la tua faccia

Sono una boss, una vera capa, mentre guido verso il sole

È un film, tesoro, premi pure “play” (premi “play”) (premi play)

Tarantino, Tarantino, ho i piedi che spuntano fuori dal camino

Tarantino, Tarantino, ho i piedi che spuntano fuori dal camino

Tarantino, Tarantino

Tarantino, Tarantino

Hai Hollywood tra le mani e sai già come va a finire

Allora dai, accendimi, perché non durerà a lungo

Sono un film, tesoro, vieni a premere “play” (premi “play”)

Che ne pensate di Tarantino di LISA?