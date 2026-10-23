LISA – Tarantino: video ufficiale, testo e traduzione scritto da Giovanna Codella 23 Ottobre 2026 Tarantino è una delle tracce contenute nell’Ep Press Play di Lisa in uscita oggi, venerdì 23 ottobre. Sostenuto da percussioni incalzanti e da un ritmo trascinante, il brano unisce un’interpretazione decisa a giochi di parole giocosi e provocatori. Traendo ispirazione dal regista Quentin Tarantino e dal suo film Kill Bill, la canzone – insieme al relativo videoclip – vede Lisa protagonista assoluta di un film d’azione. Anche nel testo, l’artista ricorre a immagini cinematografiche (fonte Genius.com). Il video ufficiale Testo Tarantino di LISA Got my nails really long like the barrel of my gun And my lipstick all over your face I’m a boss, I’m a don when I’m driving to the sun It’s a movie baby, come and press play (press play) Tarantino, Tarantino, got my feet hanging out the camino Tarantino, Tarantino, got my feet hanging out the camino I got Kill Bill demeanor, mustard all on my sneakers Pulling up to the motel baby, turn up the speakers Catch me causing a scene here right outside the convenience Hold my gold chain baby, you can stay for the teaser Death proof baby I do all my own stunts F-U baby like a razor on my tongue Black suit fast food take me out to lunch At the drive-thru Thai funk shaking out the trunk Got my nails really long like the barrel of my gun And my lipstick all over your face I’m a boss, I’m a don when I’m driving to the sun It’s a movie baby, come and press play (press play) Tarantino, Tarantino, got my feet hanging out the camino Tarantino, Tarantino, got my feet hanging out the camino Catch me in a cabana Wearing just a bandana Sipping juice silver tooth Shining like a katana Imma chop chop, non stop Bomb drop chopper Looking out the window At these window shoppers Death proof baby I do all my own stunts F-U baby like a razor on my tongue Black suit fast food take me out to lunch At the drive-thru Thai funk shaking out the trunk Got my nails really long like the barrel of my gun And my lipstick all over your face I’m a boss, I’m a don when I’m driving to the sun It’s a movie baby, come and press play (press play) Tarantino, Tarantino, got my feet hanging out the camino Tarantino, Tarantino, got my feet hanging out the camino Tarantino, Tarantino Tarantino, Tarantino Hollywood in your hands and you know how it ends So come on, turn me on, cause it ain’t gonna last for long I’m a movie baby, come and press play (press play) Traduzione Ho le unghie lunghissime, come la canna della mia p***la E il mio rossetto sparso su tutta la tua faccia Sono una boss, una vera capa, mentre guido verso il sole È un film, tesoro, premi pure “play” (premi “play”) Tarantino, Tarantino, con i piedi che spuntano fuori dall’El Camino Tarantino, Tarantino, con i piedi che spuntano fuori dall’El Camino Ho l’atteggiamento di “Kill Bill”, macchie di senape sulle scarpe da ginnastica Arrivo al motel, tesoro, alza il volume delle casse Mi trovi qui a creare scompiglio, proprio davanti al minimarket Tieni la mia catena d’oro, tesoro, resta pure per l’anteprima “Death Proof”, tesoro, faccio io stessa tutte le mie acrobazie Un bel “f***lo”, tesoro, come una lama sulla mia lingua Completo nero, fast food, portami fuori a pranzo Al drive-thru, musica thai che fa tremare il bagagliaio Ho le unghie lunghissime, come la canna della mia pistola E il mio rossetto sparso su tutta la tua faccia Sono una boss, una vera capa, mentre guido verso il sole È un film, tesoro, premi pure “play” (premi “play”) Tarantino, Tarantino, con i piedi che spuntano fuori dall’El Camino Tarantino, Tarantino, con i piedi che spuntano fuori dall’El Camino Mi trovi in una cabana Indosso solo una bandana Sorseggio un succo, dente d’argento Brillo come una katana Taglio tutto, senza sosta Come una lama che colpisce Guardo fuori dalla finestra Chi sta solo a guardare le vetrine “Death Proof”, tesoro, faccio io stessa tutte le mie acrobazie Un bel “f***lo”, tesoro, come una lama sulla mia lingua Completo nero, fast food, portami fuori a pranzo Al drive-thru, musica thai che fa tremare il bagagliaio Ho le unghie lunghissime, come la canna della mia pistola E il mio rossetto sparso su tutta la tua faccia Sono una boss, una vera capa, mentre guido verso il sole È un film, tesoro, premi pure “play” (premi “play”) (premi play) Tarantino, Tarantino, ho i piedi che spuntano fuori dal camino Tarantino, Tarantino, ho i piedi che spuntano fuori dal camino Tarantino, Tarantino Tarantino, Tarantino Hai Hollywood tra le mani e sai già come va a finire Allora dai, accendimi, perché non durerà a lungo Sono un film, tesoro, vieni a premere “play” (premi “play”) Che ne pensate di Tarantino di LISA?