LDA e AKA 7EVEN separano le loro carriere artistiche: il video annuncio

Crediti:Posato ufficiale per l’album Poesie Clandestine di LDA e AKA 7EVEN. Ph. Antonio De Masi

LDA e AKA 7EVEN annunciano la conclusione del loro progetto musicale condiviso. Una decisione presa di comune accordo, come spiegato nel video pubblicato sui loro canali social , con serenità e con la consapevolezza di aver costruito un’esperienza importante, sia a livello artistico che umano.

Un percorso iniziato quasi un anno fa, che in pochi mesi li ha portati a condividere il palco del Festival di Sanremo con il brano Poesie Clandestine, a pubblicare il loro primo album insieme e ad affrontare un lungo tour estivo che li ha visti portare la propria musica sui palchi dei principali festival italiani.

Oggi, LDA e AKA 7EVEN sentono che è arrivato il momento di tornare a concentrarsi sui rispettivi percorsi individuali e sulle nuove direzioni musicali che desiderano intraprendere. Ma la conclusione del progetto condiviso non cambia il legame personale e l’amicizia che li unisce, come assicurano.

Il video dell’annuncio

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Il tour annullato di LDA e AKA 7EVEN

A seguito di questa decisione, le tre date di Ultimo Ballo Tour – Live Indoor, inizialmente previste il 20 novembre alla Casa della Musica di Napoli, il 23 novembre ai Magazzini Generali di Milano e il 24 novembre all’Atlantico di Roma, sono annullate.

Per i biglietti acquistati online su TicketOne, sarà possibile richiedere il rimborso entro il 31 dicembre, seguendo le modalità indicate sul sito Ticketone.it. Per i biglietti acquistati presso i punti vendita autorizzati, sarà necessario rivolgersi al punto vendita di riferimento.

LDA e AKA 7EVEN ringraziano tutti i fan che hanno creduto in questo progetto, sostenendoli fin dal primo momento e rendendo possibile tutto ciò che hanno costruito insieme.