Jennie sta per pubblicare il suo primo album da solista, ecco quando

Finalmente sta per arrivare il primo album solista di Jennie. La componente delle BLACKPINK ha fatto il suo debutto con il singolo SOLO ed è tornata sei anni dopo con Mantra. Detto questo, i fan non vedono l’ora di ascoltare altra musica della star del K-pop!

Ebbene, il suo primo album vero e proprio, che è intitolato Ruby, uscirà il 7 marzo 2025.

L’artista ha anticipato i dettagli del progetto, descrivendo il disco come un modo per “portare me stessa al mondo per la prima volta … Dovresti essere te stessa. Potrebbe non sembrare così affascinante come chi eri. La Jennie delle Blackpink sarà sempre una parte di me, ma anche tu potrai sperimentare questo nuovo lato“.

Durante un’ intervista con Harper’s Bazaar, l’idolo del K-pop ha precisato che la maggior parte delle canzoni dell’album sono in inglese e che il progetto abbraccia una varietà di generi musicali.

Ma non è finita qui perché ci sarà anche un messaggio forte e chiaro, diretto ad altre giovani donne. Jennie desidera infatti che gli ascoltatori si sentano ispirati “a capire e difendere chi sei”.

Le Blackpink si sono sciolte?

Niente paura: la storia del gruppo è tutt’altro che finita! I membri della band al femminile hanno creato le proprie società per le carriere individuali, ma sono pronti a tornare come gruppo nel 2025.

Jennie, che ha fondato la sua società ODD Atelier alla fine del 2023, ha collaborato con la Columbia Records per la sua musica da solista e ha pubblicato il suo singolo Mantra l’11 ottobre 2024.

La pubblicazione è stata il seguito di You & Me del 2023 e del debutto SOLO del 2018. Nell’arco di 24 ore il video di quest’ultimo è diventato il più visto di tutti i tempi su YouTube da parte di una solista coreana.