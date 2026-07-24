Jennie racconta un amore in bilico nel nuovo singolo Less Than A Lover scritto da Giovanna Codella 24 Luglio 2026 È uscito oggi, venerdì 24 luglio, Less Than A Lover, il nuovo singolo della superstar sudcoreana e icona mondiale Jennie! Ad accompagnare il brano, in radio da venerdì 31 luglio, il video ufficiale. Il nuovo singolo è una dedica di Jennie all’estate e a quella particolare emozione, entusiasmante e persistente, legata a una relazione capace di esistere in bilico tra l’amicizia e l’amore. Scritto dalla cantante delle BlackPink, il brano esplora quel sentimento verso qualcuno che è più di una semplice amicizia, ma “meno di un amante”, causando una sorta di confusione ed euforia per questa connessione non ancora definita. Ed è appunto l’estate il momento perfetto per vivere questo legame e per dedicare un maggiore spazio al proprio divertimento e alla ricerca dell’autenticità. Guarda il video QUI Il video ufficiale del pezzo, basato da un’idea dell’artista coreana, la vede protagonista di un altro mondo: è un’altra versione di sé stessa, impegnata a girare un breve cortometraggio con degli amici, dove una falsa storia d’amore va a ridefinire una nuova dinamica tra di loro che prima non esisteva. Testo Less Than A Lover di JENNIE Don’t rush (Don’t rush) Teaching you, teaching me how to trust, don’t have to be undercover It’s just us (It’s just us) It’s more beautiful when we open up and get to know each other When all feels lost Don’t think too much ‘Cause all I need this summer Is a little bit less than a lover Need a little bit less than a lover You get a little bit more than another Need a little bit less, little less, little less Need a little bit less than a lover Splashing in the water Please don’t make this hardеr on me (Promise me) Tan linеs on your body I’m tracing your spine in degrees (Ah) It’s more than lust It’s just enough And all I want this summer Is a little bit less than a lover Need a little bit less than a lover You get a little bit more than another Need a little bit less, little less, little less Need a little bit less than a lover Need a little bit less than a lover You get a little bit more than another Need a little bit less, little less, little less Need a little bit less than a lover Splash, splash, splash, splash Splash, splash, splash, splash Need a little bit less than a lover Ah, all I need Need a little bit less than a lover (Oh-woah) Less than a lover Traduzione Less Than A Lover di JENNIE Non avere fretta (Non avere fretta) Insegnarti, insegnarmi a fidarmi, non c’è bisogno di nascondersi Siamo solo noi (Siamo solo noi) È più bello quando ci apriamo e impariamo a conoscerci Quando tutto sembra perduto Non pensarci troppo Perché tutto ciò di cui ho bisogno quest’estate È un po’ meno di un amante Ho bisogno di un po’ meno di un amante Tu ottieni un po’ di più di un altro Ho bisogno di un po’ meno, un po’ meno, un po’ meno Ho bisogno di un po’ meno di un amante Schizziamo nell’acqua Per favore, non rendere le cose più difficili per me (Promettimelo) Segni dell’abbronzatura sul tuo corpo Sto tracciando la tua colonna vertebrale grado per grado (Ah) È più della lussuria È giusto il necessario E tutto ciò che voglio quest’estate È un po’ meno di un amante Ho bisogno di un po’ meno di un amante Tu ottieni un po’ di più di un altro Ho bisogno di un po’ meno, un po’ meno, un po’ meno Ho bisogno di un po’ meno di un amante Ho bisogno di un po’ meno di un amante Ottieni un po’ di più di un altro Ho bisogno di un po’ meno, un po’ meno, un po’ meno Ho bisogno di un po’ meno di un amante Splash, splash, splash, splash Splash, splash, splash, splash Ho bisogno di un po’ meno di un amante Ah, tutto ciò di cui ho bisogno Ho bisogno di un po’ meno di un amante (Oh-woah) Meno di un amante