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Jennie racconta un amore in bilico nel nuovo singolo Less Than A Lover

scritto da Giovanna Codella
less tha a lover - jennie

È uscito oggi, venerdì 24 luglio, Less Than A Lover, il nuovo singolo della superstar sudcoreana e icona mondiale Jennie! Ad accompagnare il brano, in radio da venerdì 31 luglio, il video ufficiale.

Il nuovo singolo è una dedica di Jennie all’estate e a quella particolare emozione, entusiasmante e persistente, legata a una relazione capace di esistere in bilico tra l’amicizia e l’amore.

Scritto dalla cantante delle BlackPink, il brano esplora quel sentimento verso qualcuno che è più di una semplice amicizia, ma “meno di un amante”, causando una sorta di confusione ed euforia per questa connessione non ancora definita. Ed è appunto l’estate il momento perfetto per vivere questo legame e per dedicare un maggiore spazio al proprio divertimento e alla ricerca dell’autenticità.

Guarda il video QUI

Il video ufficiale del pezzo, basato da un’idea dell’artista coreana, la vede protagonista di un altro mondo: è un’altra versione di sé stessa, impegnata a girare un breve cortometraggio con degli amici, dove una falsa storia d’amore va a ridefinire una nuova dinamica tra di loro che prima non esisteva.

Testo Less Than A Lover di JENNIE

Don’t rush (Don’t rush)
Teaching you, teaching me how to trust, don’t have to be undercover
It’s just us (It’s just us)
It’s more beautiful when we open up and get to know each other

When all feels lost
Don’t think too much
‘Cause all I need this summer

Is a little bit less than a lover
Need a little bit less than a lover
You get a little bit more than another
Need a little bit less, little less, little less
Need a little bit less than a lover

Splashing in the water
Please don’t make this hardеr on me (Promise me)
Tan linеs on your body
I’m tracing your spine in degrees (Ah)

It’s more than lust
It’s just enough
And all I want this summer

Is a little bit less than a lover
Need a little bit less than a lover
You get a little bit more than another
Need a little bit less, little less, little less
Need a little bit less than a lover
Need a little bit less than a lover
You get a little bit more than another
Need a little bit less, little less, little less
Need a little bit less than a lover

Splash, splash, splash, splash
Splash, splash, splash, splash
Need a little bit less than a lover

Ah, all I need
Need a little bit less than a lover (Oh-woah)
Less than a lover

Traduzione Less Than A Lover di JENNIE

Non avere fretta (Non avere fretta)
Insegnarti, insegnarmi a fidarmi, non c’è bisogno di nascondersi
Siamo solo noi (Siamo solo noi)
È più bello quando ci apriamo e impariamo a conoscerci

Quando tutto sembra perduto
Non pensarci troppo
Perché tutto ciò di cui ho bisogno quest’estate

È un po’ meno di un amante
Ho bisogno di un po’ meno di un amante
Tu ottieni un po’ di più di un altro
Ho bisogno di un po’ meno, un po’ meno, un po’ meno
Ho bisogno di un po’ meno di un amante

Schizziamo nell’acqua
Per favore, non rendere le cose più difficili per me (Promettimelo)
Segni dell’abbronzatura sul tuo corpo
Sto tracciando la tua colonna vertebrale grado per grado (Ah)

È più della lussuria
È giusto il necessario
E tutto ciò che voglio quest’estate

È un po’ meno di un amante
Ho bisogno di un po’ meno di un amante
Tu ottieni un po’ di più di un altro
Ho bisogno di un po’ meno, un po’ meno, un po’ meno
Ho bisogno di un po’ meno di un amante
Ho bisogno di un po’ meno di un amante
Ottieni un po’ di più di un altro
Ho bisogno di un po’ meno, un po’ meno, un po’ meno
Ho bisogno di un po’ meno di un amante

Splash, splash, splash, splash
Splash, splash, splash, splash
Ho bisogno di un po’ meno di un amante

Ah, tutto ciò di cui ho bisogno
Ho bisogno di un po’ meno di un amante (Oh-woah)
Meno di un amante

Giovanna Codella

Collaboratrice per GingerGeneration.it, scrive di musica internazionale, d'oltreoceano in particolare; è autrice di libri per bambini e ragazzi.

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