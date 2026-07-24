Jennie racconta un amore in bilico nel nuovo singolo Less Than A Lover

È uscito oggi, venerdì 24 luglio, Less Than A Lover, il nuovo singolo della superstar sudcoreana e icona mondiale Jennie! Ad accompagnare il brano, in radio da venerdì 31 luglio, il video ufficiale.

Il nuovo singolo è una dedica di Jennie all’estate e a quella particolare emozione, entusiasmante e persistente, legata a una relazione capace di esistere in bilico tra l’amicizia e l’amore.

Scritto dalla cantante delle BlackPink, il brano esplora quel sentimento verso qualcuno che è più di una semplice amicizia, ma “meno di un amante”, causando una sorta di confusione ed euforia per questa connessione non ancora definita. Ed è appunto l’estate il momento perfetto per vivere questo legame e per dedicare un maggiore spazio al proprio divertimento e alla ricerca dell’autenticità.

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Il video ufficiale del pezzo, basato da un’idea dell’artista coreana, la vede protagonista di un altro mondo: è un’altra versione di sé stessa, impegnata a girare un breve cortometraggio con degli amici, dove una falsa storia d’amore va a ridefinire una nuova dinamica tra di loro che prima non esisteva.

Testo Less Than A Lover di JENNIE

Don’t rush (Don’t rush)

Teaching you, teaching me how to trust, don’t have to be undercover

It’s just us (It’s just us)

It’s more beautiful when we open up and get to know each other

When all feels lost

Don’t think too much

‘Cause all I need this summer

Is a little bit less than a lover

Need a little bit less than a lover

You get a little bit more than another

Need a little bit less, little less, little less

Need a little bit less than a lover

Splashing in the water

Please don’t make this hardеr on me (Promise me)

Tan linеs on your body

I’m tracing your spine in degrees (Ah)

It’s more than lust

It’s just enough

And all I want this summer

Is a little bit less than a lover

Need a little bit less than a lover

You get a little bit more than another

Need a little bit less, little less, little less

Need a little bit less than a lover

Need a little bit less than a lover

You get a little bit more than another

Need a little bit less, little less, little less

Need a little bit less than a lover

Splash, splash, splash, splash

Splash, splash, splash, splash

Need a little bit less than a lover

Ah, all I need

Need a little bit less than a lover (Oh-woah)

Less than a lover

Traduzione Less Than A Lover di JENNIE

Non avere fretta (Non avere fretta)

Insegnarti, insegnarmi a fidarmi, non c’è bisogno di nascondersi

Siamo solo noi (Siamo solo noi)

È più bello quando ci apriamo e impariamo a conoscerci

Quando tutto sembra perduto

Non pensarci troppo

Perché tutto ciò di cui ho bisogno quest’estate

È un po’ meno di un amante

Ho bisogno di un po’ meno di un amante

Tu ottieni un po’ di più di un altro

Ho bisogno di un po’ meno, un po’ meno, un po’ meno

Ho bisogno di un po’ meno di un amante

Schizziamo nell’acqua

Per favore, non rendere le cose più difficili per me (Promettimelo)

Segni dell’abbronzatura sul tuo corpo

Sto tracciando la tua colonna vertebrale grado per grado (Ah)

È più della lussuria

È giusto il necessario

E tutto ciò che voglio quest’estate

È un po’ meno di un amante

Ho bisogno di un po’ meno di un amante

Tu ottieni un po’ di più di un altro

Ho bisogno di un po’ meno, un po’ meno, un po’ meno

Ho bisogno di un po’ meno di un amante

Ho bisogno di un po’ meno di un amante

Ottieni un po’ di più di un altro

Ho bisogno di un po’ meno, un po’ meno, un po’ meno

Ho bisogno di un po’ meno di un amante

Splash, splash, splash, splash

Splash, splash, splash, splash

Ho bisogno di un po’ meno di un amante

Ah, tutto ciò di cui ho bisogno

Ho bisogno di un po’ meno di un amante (Oh-woah)

Meno di un amante