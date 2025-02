Jennie: video, testo e traduzione di Love Hangover

Love Hangover è il nuovo singolo di Jennie, in collaborazione con Dominic Fike, ed èestratto dal suo attesissimo album di debutto solista Ruby, in uscita venerdì 7 marzo e disponibile in pre-order.

Il singolo è accompagnato da un video musicale diretto da Bradley&Pablo (Harry Styles, Lil Nas X).

Love Hangover di Jennie esplora l’attrazione irresistibile verso qualcuno che, pur essendo tossico, risulta estremamente seducente. Con un testo autentico e crudo e un sound che mescola perfettamente vulnerabilità e intensità, il brano riflette la lotta interiore nel tentativo di liberarsi da una connessione che non sembra voler svanire.

Il video, girato a Città del Messico, mostra Jennie in una serie di appuntamenti con lo stesso ragazzo, interpretato dall’attore Charles Melton, e ogni incontro ha lo stesso tragico epilogo, che riflette perfettamente quel ciclo continuo di tentazione e sofferenza che caratterizza la canzone stessa.

Testo Love Hangover di Jennie

I’m over, I’m so over

This love hangover (Yeah, go)

Fight me, fight me, fight me

You made me so unlike me

I don’t wanna talk, come behind me

Know you ain’t the one, but you might be

Who sent you? Who sent you? Who sent you?

Who sent you ‘round again? (Who sent you ‘round?)

I’m so, l’m so shady

I don’t really mind when you play me

Wanna switch it up, go crazy

I ain’t gonna leave ‘til you hate me

Who sent you? Who sent you? Who sent you?

Who sent you ‘round? (Who sent you ‘round?)

We say it’s over (Uh)

But I keep fucking with you (Yeah)

And every time I do, I wake up with this love hangover

You got me pourin’ for two

I swore l’d never do it again

Until you came over (Uh)

I started lying with you (Yeah)

And every time I do, I wake up with this love hangover, ah-oh

I swear I’ll never do it again

Ah, shit, I did it again (Call me back, call me back, call me back)

Oh-oh-oh, but you know l’m gonna do it again (Oh, shit, oh, shit, call me back, call me back, call me back)

Yeah, you know I’m gonna do it again

I had woke up in a daze, my sweat was cold, my lip was cracked

I can’t leave this bitch, I had to single, double, triple back

She gon’ leave me, but she wants to keep me on, what’s up with that?

I don’t even really got time for all that shit right now, l’m a baby father

And all them jokes she told at dinner last night ain’t had me dead, I was playing possum

And when the waiter brought the check, she said, “Let’s head to mine” I said, “Okay, awesome”

One minute, we’re growin’ apart, and next, I’m in her apartment

Just watchin’ her get naked and not thinkin’ with my heart

I ain’t even really got time for all that shit right now,

But if she wanted it right now

Then I could meet you there right now (Now, now, now, now)

Even though you barely even drink (Uh-huh), we hardly even spoke (Uh-huh)

But I know when I wake up that I’m still gon’ feel that hangover, babe

We say it’s over (Uh)

But I keep fucking with you (Yeah)

And every time I do, I wake up with this love hangover (Uh-huh)

You got me pourin’ for two (Uh-huh)

I swore l’d never do it again

Until you came over (Uh)

I started lying with you (Yeah)

And every time I do, I wake up with this love hangover, ah-oh

I swear I’ll never do it again

Ah, shit, I did it again (Call me back, call me back, call me back)

Oh-oh-oh, but you know l’m gonna do it again (Oh, shit)

Uh-huh, uh-huh (Call me back, call me back, uh-huh, call me back)

(Thought you’d never do it again)

Yeah, you know I’m gonna do it again

Back, back, ba-ba-back (Call me back, call me back, call me back)

Back, back, ba-ba-back (Ah, shit, ah, shit, ayy)

Back, back, ba-ba-back (Call me back, call me back, call me back)

Back, back, ba-ba-back (Ah, shit, ah, shit, ayy)

Back, back, ba-ba-back (Single, double, triple back, uh-huh)

Back, back, ba-ba-back (Single, double, triple back right now, right now, yeah)

Ah, shit, ah, shit (Single, double, triple back)

Back, back, ba-ba-back (Don’t know what l’m saying at this point)

Traduzione

Sono finita, sono così finita

Questa sbornia d’amore (Sì, vai)

Combattimi, combattimi, combattimi

Mi hai reso così diversa da me

Non voglio parlare, vieni dietro di me

So che non sei quella giusta, ma potresti esserlo

Chi ti ha mandato? Chi ti ha mandato? Chi ti ha mandato?

Chi ti ha mandato di nuovo? (Chi ti ha mandato?)

Sono così, così losca

Non mi dispiace davvero quando mi prendi in giro

Vuoi cambiare, impazzire

Non me ne andrò finché non mi odierai

Chi ti ha mandato? Chi ti ha mandato? Chi ti ha mandato?

Chi ti ha mandato? (Chi ti ha mandato in giro?)

Diciamo che è finita (Uh)

Ma continuo a f***re con te (Yeah)

E ogni volta che lo faccio, mi sveglio con questa sbornia d’amore

Mi hai fatto versare per due

Ho giurato che non l’avrei mai più fatto

Finché non sei arrivato tu (Uh)

Ho iniziato a mentire con te (Yeah)

E ogni volta che lo faccio, mi sveglio con questa sbornia d’amore, ah-oh

Giuro che non lo farò mai più

Ah, m***a, l’ho fatto di nuovo (Richiamami, richiamami, richiamami)

Oh-oh-oh, ma sai che lo farò di nuovo (Oh, merda, Oh, merda, richiamami, richiamami, richiamami)

Sì, sai che lo farò di nuovo

Mi ero svegliato intontito, il mio sudore era freddo, il mio labbro era screpolato

Non posso lasciare questa s***a, ho dovuto fare un singolo, un doppio, un triplo ritorno

Mi lascerà, ma vuole tenermi, cosa succede? Non ho nemmeno davvero tempo per tutta quella m***a adesso, sono un padre di bambini

E tutte quelle battute che ha raccontato a cena ieri sera non mi hanno fatto morire, stavo fingendo di essere un opossum

E quando il cameriere ha portato il conto, ha detto, “Andiamo a casa mia” Ho detto, “Okay, fantastico”

Un minuto, ci stiamo allontanando, e quello dopo, sono nel suo appartamento

Solo a guardarla spogliarsi e non pensare con il cuore

Non ho nemmeno davvero tempo per tutta quella m***a adesso,

Ma se lo volesse adesso

Allora potrei incontrarti lì adesso (Ora, ora, ora, ora)

Anche se bevi a malapena (Uh-huh), non abbiamo nemmeno parlato (Uh-huh)

Ma so che quando mi sveglierò sentirò ancora quella sbornia, tesoro

Diciamo che è finita (Uh)

Ma continuo a fottere con te (Sì)

E ogni volta che lo faccio, mi sveglio con questa sbornia d’amore (Uh-huh)

Mi hai fatto versare per due (Uh-huh)

Ho giurato che non l’avrei mai più fatto

Finché non sei arrivato tu (Uh)

Ho iniziato a sdraiarmi con te (Sì)

E ogni volta che lo faccio, mi sveglio con questa sbornia d’amore, ah-oh

Giuro che non lo farò mai più

Ah, m***a, l’ho fatto di nuovo (Richiamami, richiamami, richiamami)

Oh-oh-oh, ma sai che lo farò di nuovo (Oh, merda)

Uh-huh, uh-huh (Richiamami, richiamami, uh-huh, richiamami)

(Pensavo che non l’avresti mai più fatto)

Sì, sai che lo farò di nuovo

Indietro, indietro, ba-ba-back (Richiamami, richiamami, richiamami)

Indietro, indietro, ba-ba-back (Ah, m***a, ah, m***a, ayy)

Indietro, indietro, ba-ba-back (Richiamami, richiamami, richiamami)

Indietro, indietro, ba-ba-back (Ah, m***a, ah, m***a, ayy)

Indietro, indietro, ba-ba-back (Singolo, doppio, triplo indietro, uh-huh)

Indietro, indietro, ba-ba-back (Singolo, doppio, triplo indietro adesso, adesso, sì)

Ah, m***a, ah, m***a (Singolo, doppio, triplo indietro)

Indietro, indietro, ba-ba-back (Non so cosa sto dicendo a questo punto)

Cosa ne pensate di Love Hangover di Jennie?