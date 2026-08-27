JENNIE – Fallen Angel: Video, Testo e Traduzione scritto da Giovanna Codella 27 Agosto 2026 Fallen Angel è la traccia che rappresenta l’EP digitale omonimo di JENNIE delle BLACKPINK. Prima ancora dell’uscita ufficiale in studio, del 28 agosto 2026, l’artista ha creato attorno a sé una grande attesa anticipando dal vivo la sua nuova musica durante una serie di festival estivi internazionali, tra cui il suo set da headliner al Lollapalooza di Chicago agli inizi di agosto. L’esibizione è diventata subito virale, spingendo i fan a chiedere la versione registrata di Fallen Angel, finché non è arrivato l’annuncio del progetto di cui il pezzo fa parte, composto da altri due brani. Le immagini promozionali e i teaser mostrano un’estetica onirica, in cui JENNIE incarna la narrazione visiva del titolo: posa guardando verso la fotocamera con due ali che le spuntano dalla schiena. Guarda il video dell’anteprima QUI Testo Fallen Angel di JENNIE Feel the verse of my fingers out the window Close your eyes and I take you where the wind blows Tell me when you’re certain, certain, certain for a love I’m searching and searching and searching for true love Without you it’s no fun Hey, can’t you stay? Don’t leave a fallen angel out here on her own Find a place, wherever we land is where we turn into a home Can’t you stay? Don’t lеave a fallen angel out hеre on her own Find a place, wherever we land is where we turn into a home Turn into a home Turn into a home It’s time to spread You’re falling into the sky Watching your light only burn forever And you wanna keep a piece of my heart That nobody can touch, it’s you that I want to Without you these wings are of no use And searching, searching for you Take my hand and run Hey, can’t you stay? Don’t leave a fallen angel out here on her own Find a place Wherever we land is where we turn into a home Can you stay? don’t leave a fallen angel out here on her own Find a place, wherever we land, it’s where we turn into a home Turn into a home Turn into a home Don’t, don’t wanna go Don’t want you to leave me here Don’t, don’t wanna go Don’t want you to leave me here Don’t, don’t wanna go Don’t want you to leave me here Don’t, don’t wanna go Don’t want you to leave me here Hey, can’t you stay? Don’t leave a fallen angel out here on her own Find a place, wherever we land is where we turn into a home (Fonte Genius.com) Traduzione Less Than A Lover di JENNIE Senti la direzione delle mie dita fuori dalla finestra Chiudi gli occhi e ti porto dove soffia il vento Dimmi quando sei sicuro, sicuro, sicuro di un amore Sto cercando, cercando e cercando il vero amore Senza di te non c’è gusto Ehi, non puoi restare? Non lasciare un angelo caduto qui fuori da solo Trova un posto, ovunque atterriamo è lì che diventeremo una casa Non puoi restare? Non lasciare un angelo caduto qui fuori da solo Trova un posto, ovunque atterriamo è lì che diventeremo una casa Diventeremo una casa Diventeremo una casa È ora di dispiegarsi Stai cadendo nel cielo Guardando la tua luce bruciare per sempre E vuoi tenere un pezzo del mio cuore Che nessuno può toccare, sei tu che voglio Senza di te queste ali non servono a niente E ti cerco, ti cerco Prendi la mia mano e corri Ehi, non puoi restare? Non lasciare un angelo caduto qui da solo Trova un posto Ovunque atterriamo, lì diventeremo una casa Puoi restare? Non lasciare un angelo caduto qui da solo Trova un posto, ovunque atterriamo, lì diventeremo una casa Diventeremo una casa Diventeremo una casa Non, non voglio andare Non voglio che tu mi lasci qui Non, non voglio andare Non voglio che tu mi lasci qui Non, non voglio andare Non voglio che tu mi lasci qui Non, non voglio andare Non voglio che tu mi lasci qui Ehi, non puoi restare? Non lasciare un angelo caduto qui da solo Trova un posto, ovunque atterriamo, lì diventeremo una casa