JENNIE – Fallen Angel: Video, Testo e Traduzione

Fallen Angel è la traccia che rappresenta l’EP digitale omonimo di JENNIE delle BLACKPINK.

Prima ancora dell’uscita ufficiale in studio, del 28 agosto 2026, l’artista ha creato attorno a sé una grande attesa anticipando dal vivo la sua nuova musica durante una serie di festival estivi internazionali, tra cui il suo set da headliner al Lollapalooza di Chicago agli inizi di agosto.

L’esibizione è diventata subito virale, spingendo i fan a chiedere la versione registrata di Fallen Angel, finché non è arrivato l’annuncio del progetto di cui il pezzo fa parte, composto da altri due brani.

Le immagini promozionali e i teaser mostrano un’estetica onirica, in cui JENNIE incarna la narrazione visiva del titolo: posa guardando verso la fotocamera con due ali che le spuntano dalla schiena.

Guarda il video dell’anteprima QUI

Testo Fallen Angel di JENNIE

Feel the verse of my fingers out the window

Close your eyes and I take you where the wind blows

Tell me when you’re certain, certain, certain for a love

I’m searching and searching and searching for true love

Without you it’s no fun

Hey, can’t you stay?

Don’t leave a fallen angel out here on her own

Find a place, wherever we land is where we turn into a home

Can’t you stay?

Don’t lеave a fallen angel out hеre on her own

Find a place, wherever we land is where we turn into a home

Turn into a home

Turn into a home

It’s time to spread

You’re falling into the sky

Watching your light only burn forever

And you wanna keep a piece of my heart

That nobody can touch, it’s you that I want to

Without you these wings are of no use

And searching, searching for you

Take my hand and run

Hey, can’t you stay?

Don’t leave a fallen angel out here on her own

Find a place

Wherever we land is where we turn into a home

Can you stay? don’t leave a fallen angel out here on her own

Find a place, wherever we land, it’s where we turn into a home

Turn into a home

Turn into a home

Don’t, don’t wanna go

Don’t want you to leave me here

Don’t, don’t wanna go

Don’t want you to leave me here

Don’t, don’t wanna go

Don’t want you to leave me here

Don’t, don’t wanna go

Don’t want you to leave me here

Hey, can’t you stay?

Don’t leave a fallen angel out here on her own

Find a place, wherever we land is where we turn into a home

(Fonte Genius.com)

Traduzione Less Than A Lover di JENNIE

Senti la direzione delle mie dita fuori dalla finestra

Chiudi gli occhi e ti porto dove soffia il vento

Dimmi quando sei sicuro, sicuro, sicuro di un amore

Sto cercando, cercando e cercando il vero amore

Senza di te non c’è gusto

Ehi, non puoi restare?

Non lasciare un angelo caduto qui fuori da solo

Trova un posto, ovunque atterriamo è lì che diventeremo una casa

Non puoi restare?

Non lasciare un angelo caduto qui fuori da solo

Trova un posto, ovunque atterriamo è lì che diventeremo una casa

Diventeremo una casa

Diventeremo una casa

È ora di dispiegarsi

Stai cadendo nel cielo

Guardando la tua luce bruciare per sempre

E vuoi tenere un pezzo del mio cuore

Che nessuno può toccare, sei tu che voglio

Senza di te queste ali non servono a niente

E ti cerco, ti cerco

Prendi la mia mano e corri

Ehi, non puoi restare?

Non lasciare un angelo caduto qui da solo

Trova un posto

Ovunque atterriamo, lì diventeremo una casa

Puoi restare? Non lasciare un angelo caduto qui da solo

Trova un posto, ovunque atterriamo, lì diventeremo una casa

Diventeremo una casa

Diventeremo una casa

Non, non voglio andare

Non voglio che tu mi lasci qui

Non, non voglio andare

Non voglio che tu mi lasci qui

Non, non voglio andare

Non voglio che tu mi lasci qui

Non, non voglio andare

Non voglio che tu mi lasci qui

Ehi, non puoi restare?

Non lasciare un angelo caduto qui da solo

Trova un posto, ovunque atterriamo, lì diventeremo una casa