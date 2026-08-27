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JENNIE – Fallen Angel: Video, Testo e Traduzione

scritto da Giovanna Codella
jennie - fallen angel

Fallen Angel è la traccia che rappresenta l’EP digitale omonimo di JENNIE delle BLACKPINK.

Prima ancora dell’uscita ufficiale in studio, del 28 agosto 2026, l’artista ha creato attorno a sé una grande attesa anticipando dal vivo la sua nuova musica durante una serie di festival estivi internazionali, tra cui il suo set da headliner al Lollapalooza di Chicago agli inizi di agosto.

L’esibizione è diventata subito virale, spingendo i fan a chiedere la versione registrata di Fallen Angel, finché non è arrivato l’annuncio del progetto di cui il pezzo fa parte, composto da altri due brani.

Le immagini promozionali e i teaser mostrano un’estetica onirica, in cui JENNIE incarna la narrazione visiva del titolo: posa guardando verso la fotocamera con due ali che le spuntano dalla schiena.

Guarda il video dell’anteprima QUI

Testo Fallen Angel di JENNIE

Feel the verse of my fingers out the window
Close your eyes and I take you where the wind blows
Tell me when you’re certain, certain, certain for a love

I’m searching and searching and searching for true love
Without you it’s no fun

Hey, can’t you stay?
Don’t leave a fallen angel out here on her own
Find a place, wherever we land is where we turn into a home
Can’t you stay?
Don’t lеave a fallen angel out hеre on her own
Find a place, wherever we land is where we turn into a home

Turn into a home
Turn into a home

It’s time to spread
You’re falling into the sky
Watching your light only burn forever
And you wanna keep a piece of my heart
That nobody can touch, it’s you that I want to
Without you these wings are of no use

And searching, searching for you
Take my hand and run

Hey, can’t you stay?
Don’t leave a fallen angel out here on her own
Find a place
Wherever we land is where we turn into a home
Can you stay? don’t leave a fallen angel out here on her own
Find a place, wherever we land, it’s where we turn into a home

Turn into a home
Turn into a home

Don’t, don’t wanna go
Don’t want you to leave me here
Don’t, don’t wanna go
Don’t want you to leave me here
Don’t, don’t wanna go
Don’t want you to leave me here
Don’t, don’t wanna go
Don’t want you to leave me here

Hey, can’t you stay?
Don’t leave a fallen angel out here on her own
Find a place, wherever we land is where we turn into a home

(Fonte Genius.com)

Traduzione Less Than A Lover di JENNIE

Senti la direzione delle mie dita fuori dalla finestra
Chiudi gli occhi e ti porto dove soffia il vento
Dimmi quando sei sicuro, sicuro, sicuro di un amore

Sto cercando, cercando e cercando il vero amore
Senza di te non c’è gusto

Ehi, non puoi restare?

Non lasciare un angelo caduto qui fuori da solo
Trova un posto, ovunque atterriamo è lì che diventeremo una casa
Non puoi restare?

Non lasciare un angelo caduto qui fuori da solo
Trova un posto, ovunque atterriamo è lì che diventeremo una casa

Diventeremo una casa
Diventeremo una casa

È ora di dispiegarsi
Stai cadendo nel cielo
Guardando la tua luce bruciare per sempre
E vuoi tenere un pezzo del mio cuore
Che nessuno può toccare, sei tu che voglio
Senza di te queste ali non servono a niente

E ti cerco, ti cerco
Prendi la mia mano e corri

Ehi, non puoi restare?

Non lasciare un angelo caduto qui da solo
Trova un posto
Ovunque atterriamo, lì diventeremo una casa
Puoi restare? Non lasciare un angelo caduto qui da solo
Trova un posto, ovunque atterriamo, lì diventeremo una casa

Diventeremo una casa
Diventeremo una casa

Non, non voglio andare
Non voglio che tu mi lasci qui
Non, non voglio andare
Non voglio che tu mi lasci qui
Non, non voglio andare
Non voglio che tu mi lasci qui
Non, non voglio andare
Non voglio che tu mi lasci qui

Ehi, non puoi restare?

Non lasciare un angelo caduto qui da solo
Trova un posto, ovunque atterriamo, lì diventeremo una casa

Giovanna Codella

Collaboratrice per GingerGeneration.it, scrive di musica internazionale, d'oltreoceano in particolare; è autrice di libri per bambini e ragazzi.

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