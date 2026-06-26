Gracie Abrams – Look at my Life: video, testo e traduzione

Gracie Abrams inganna l’attesa dei suoi ascoltatori pubblicando venerdì 25 giugno 2026 il brano Look At My Life, una delle tracce nella tracklist di Daughter from Hell, il suo terzo album, in arrivo il 17 luglio. Il brano cattura una riflessione profonda, alimentata dalle pressioni della sua fama crescente, del successo personale e delle turbolenze emotive. La canzone è un elemento centrale di Daughter from Hell e ha ispirato direttamente il nome del suo prossimo tour, The Look at My Life Tour.

Il video della canzone

Testo Look at my Life Gracie Abrams

How long have I got in the hot light ‘til the shine rusts?

I’ve been thinking through the hard stuff

Over light drugs like every night

No, you don’t need to come over

‘Cause I’d crowd please and I’m tired

Slowly morphed into a poser

Barely know her anymore

Do I look high-functioning or

Is my façade crumbling?

Oh God, don’t actually answer me, Caroline

But, oh well, look at my life

Bet you can’t tell, but it’s kind of a bad time

A new spiral every night

Bawling my eyes out

No, but I’m so fine

Yeah, I might just shut up and drive

Hope I don’t crash and blow out the headlights

My nightmare actualizеd

Got what I wanted, it doesn’t sit right

I just got to the party with thе big shots and the Barbies

Empty talk and talk and talk until my ears bleed

He’s holding a pill, he thinks that I should take one

But I’ll raise him to the whole bunch

I’m kidding, God, he thinks I’m stupid

What a gut punch, but then we go

Downtown, there’s no medicine

I’d spit out if it promises

Slowing down voices

Don’t want to hear a sound

But, oh well, look at my life

Bet you can’t tell, but it’s kind of a bad time

A new spiral every night

Bawling my eyes out

No, but I’m so fine

Yeah, I might just shut up and drive

Hope I don’t crash and blow out the headlights

My nightmare actualized

Got what I, what I

Mm, maybe if I smile enough

I’ll get away with giving up

I’ll move across the country just to judge myself, like, just as much

As I do when I’m sitting here

I miss my friends that disappear

And haven’t seen ‘em in a year

Oh God, what am I doing here?

But, oh well, look at my life (Look at my life)

Bet you can’t tell but it’s kind of a bad time

A new spiral every night (Every night)

Bawling my eyes out

No, but I’m so fine

Yeah, I might just shut up and drive

Hope I don’t crash and blow out the headlights

My nightmare actualized

Got what I wanted, it doesn’t sit right

Ooh-ooh-ooh (Right)

I got what I wanted, it doesn’t sit right (Right, right)

Ooh-ooh-ooh (Right)

Got what I wanted, it doesn’t sit right (Right, right)

Fonte Genius.com

Traduzione

Per quanto tempo rimarrò sotto i riflettori prima che la luce si arrugginisca?

Ho riflettuto a lungo sulle cose difficili

Sotto l’effetto di d****e l****e, come ogni sera

No, non c’è bisogno che tu venga

Perché ti prego, sono stanca

Lentamente mi sono trasformata in un’impostrice

Ormai la conosco a malapena

Sembro una persona di successo o

La mia facciata sta crollando?

Oh Dio, non rispondermi davvero, Caroline

Ma, beh, guarda la mia vita

Scommetto che tu non te ne accorga, ma è un brutto periodo

Una nuova spirale ogni notte

Piango a dirotto

No, ma sto benissimo

Sì, forse dovrei semplicemente stare zitta e guidare

Spero di non s****i e di non rovinare i fari

Il mio incubo si è avverato

Ho ottenuto quello che volevo, ma non mi convince

Sono appena arrivata alla festa con i pezzi grossi e le Barbie

Chiacchiere a vuoto, chiacchiere e chiacchiere finché non mi sanguinano le orecchie

Ha una pillola in mano, pensa che dovrei prenderne una

Ma la rilancio a tutti gli altri

Sto scherzando, Dio, pensa che io sia stupida

Che colpo allo stomaco, ma poi andiamo

In centro, non c’è medicina

La sputerei se promettesse qualcosa

Voci che si abbassano

Non voglio sentire alcun suono

Ma, beh, guarda alla mia vita

Scommetto che tu non te ne accorga, ma è un brutto periodo

Una nuova spirale ogni notte

Piango a dirotto

No, ma sto così bene

Sì, forse dovrei semplicemente stare zitta e guidare

Spero di non s****i e di non rovinare i fari

Il mio incubo si è avverato

Ho ottenuto quello che volevo, quello che volevo

Mmm, forse se sorrido abbastanza

Riuscirò a farla franca e ad arrendermi

Mi trasferirò dall’altra parte del paese solo per giudicarmi, tipo, tanto quanto lo faccio quando sono seduta qui

Mi mancano i miei amici che spariscono

E non li vedo da un anno

Oh Dio, cosa ci faccio qui?

Ma, beh, guarda la mia vita (Guarda la mia vita)

Scommetto che non te ne accorgi, ma è un brutto periodo

Una nuova spirale ogni notte (Ogni notte)

Piango a dirotto

No, ma sto così bene

Sì, forse dovrei semplicemente stare zitta e guidare

Spero di non s****i e di non rovinare i fari

Il mio incubo si è avverato

Ho ottenuto quello che volevo, ma non mi convince

Ooh-ooh-ooh (Giusto)

Ho ottenuto quello che volevo, ma non mi convince (Giusto, giusto)

Ooh-ooh-ooh (Giusto)

Ho ottenuto quello che volevo, ma non mi convince (Giusto, giusto)

Cosa ne pensate di Look at my Life di Gracie Abrams?