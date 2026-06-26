Gracie Abrams – Look at my Life: video, testo e traduzione scritto da Giovanna Codella 26 Giugno 2026 Gracie Abrams inganna l’attesa dei suoi ascoltatori pubblicando venerdì 25 giugno 2026 il brano Look At My Life, una delle tracce nella tracklist di Daughter from Hell, il suo terzo album, in arrivo il 17 luglio. Il brano cattura una riflessione profonda, alimentata dalle pressioni della sua fama crescente, del successo personale e delle turbolenze emotive. La canzone è un elemento centrale di Daughter from Hell e ha ispirato direttamente il nome del suo prossimo tour, The Look at My Life Tour. Il video della canzone Testo Look at my Life Gracie Abrams How long have I got in the hot light ‘til the shine rusts? I’ve been thinking through the hard stuff Over light drugs like every night No, you don’t need to come over ‘Cause I’d crowd please and I’m tired Slowly morphed into a poser Barely know her anymore Do I look high-functioning or Is my façade crumbling? Oh God, don’t actually answer me, Caroline But, oh well, look at my life Bet you can’t tell, but it’s kind of a bad time A new spiral every night Bawling my eyes out No, but I’m so fine Yeah, I might just shut up and drive Hope I don’t crash and blow out the headlights My nightmare actualizеd Got what I wanted, it doesn’t sit right I just got to the party with thе big shots and the Barbies Empty talk and talk and talk until my ears bleed He’s holding a pill, he thinks that I should take one But I’ll raise him to the whole bunch I’m kidding, God, he thinks I’m stupid What a gut punch, but then we go Downtown, there’s no medicine I’d spit out if it promises Slowing down voices Don’t want to hear a sound But, oh well, look at my life Bet you can’t tell, but it’s kind of a bad time A new spiral every night Bawling my eyes out No, but I’m so fine Yeah, I might just shut up and drive Hope I don’t crash and blow out the headlights My nightmare actualized Got what I, what I Mm, maybe if I smile enough I’ll get away with giving up I’ll move across the country just to judge myself, like, just as much As I do when I’m sitting here I miss my friends that disappear And haven’t seen ‘em in a year Oh God, what am I doing here? But, oh well, look at my life (Look at my life) Bet you can’t tell but it’s kind of a bad time A new spiral every night (Every night) Bawling my eyes out No, but I’m so fine Yeah, I might just shut up and drive Hope I don’t crash and blow out the headlights My nightmare actualized Got what I wanted, it doesn’t sit right Ooh-ooh-ooh (Right) I got what I wanted, it doesn’t sit right (Right, right) Ooh-ooh-ooh (Right) Got what I wanted, it doesn’t sit right (Right, right) Fonte Genius.com Traduzione Per quanto tempo rimarrò sotto i riflettori prima che la luce si arrugginisca? Ho riflettuto a lungo sulle cose difficili Sotto l’effetto di d****e l****e, come ogni sera No, non c’è bisogno che tu venga Perché ti prego, sono stanca Lentamente mi sono trasformata in un’impostrice Ormai la conosco a malapena Sembro una persona di successo o La mia facciata sta crollando? Oh Dio, non rispondermi davvero, Caroline Ma, beh, guarda la mia vita Scommetto che tu non te ne accorga, ma è un brutto periodo Una nuova spirale ogni notte Piango a dirotto No, ma sto benissimo Sì, forse dovrei semplicemente stare zitta e guidare Spero di non s****i e di non rovinare i fari Il mio incubo si è avverato Ho ottenuto quello che volevo, ma non mi convince Sono appena arrivata alla festa con i pezzi grossi e le Barbie Chiacchiere a vuoto, chiacchiere e chiacchiere finché non mi sanguinano le orecchie Ha una pillola in mano, pensa che dovrei prenderne una Ma la rilancio a tutti gli altri Sto scherzando, Dio, pensa che io sia stupida Che colpo allo stomaco, ma poi andiamo In centro, non c’è medicina La sputerei se promettesse qualcosa Voci che si abbassano Non voglio sentire alcun suono Ma, beh, guarda alla mia vita Scommetto che tu non te ne accorga, ma è un brutto periodo Una nuova spirale ogni notte Piango a dirotto No, ma sto così bene Sì, forse dovrei semplicemente stare zitta e guidare Spero di non s****i e di non rovinare i fari Il mio incubo si è avverato Ho ottenuto quello che volevo, quello che volevo Mmm, forse se sorrido abbastanza Riuscirò a farla franca e ad arrendermi Mi trasferirò dall’altra parte del paese solo per giudicarmi, tipo, tanto quanto lo faccio quando sono seduta qui Mi mancano i miei amici che spariscono E non li vedo da un anno Oh Dio, cosa ci faccio qui? Ma, beh, guarda la mia vita (Guarda la mia vita) Scommetto che non te ne accorgi, ma è un brutto periodo Una nuova spirale ogni notte (Ogni notte) Piango a dirotto No, ma sto così bene Sì, forse dovrei semplicemente stare zitta e guidare Spero di non s****i e di non rovinare i fari Il mio incubo si è avverato Ho ottenuto quello che volevo, ma non mi convince Ooh-ooh-ooh (Giusto) Ho ottenuto quello che volevo, ma non mi convince (Giusto, giusto) Ooh-ooh-ooh (Giusto) Ho ottenuto quello che volevo, ma non mi convince (Giusto, giusto) Cosa ne pensate di Look at my Life di Gracie Abrams?