Le BLACKPINK annunciano l’uscita dell’EP Deadline, ecco la tracklist

Le BLACKPINK stanno finalmente per tornare con della nuova musica! Il gruppo K-pop ha annunciato il suo terzo EP in coreano, è intitolato Deadline ed è in uscita il 27 febbraio.

Proprio questo giovedì (5 febbraio), le ragazze hanno rivelato la tracklist dell’EP che è il loro primo progetto discografico dopo Born Pink del 2022.

Il mini-album è stato inaugurato dal singolo principale Jump che ha raggiunto direttamente il primo posto nella Billboard Global 200 e il 28° posto nella U.S. Hot 100. Deadline è anche il nome del loro tour mondiale negli stadi iniziato la scorsa estate.

Tracklist di DEADLINE

1. Jump (뛰어)

2. Go

3. Me and My

4. Champion

5. Fxxxboy

Rosé parla delle BLACKPINK

La superstar candidata ai Grammy per Apt con Bruno Mars, (qui i vincitori delle principali categorie) è stata intervistata durante un episodio del podcast Call Her Daddy.

Durante la recente conversazione, la star ha parlato di cosa significhino per lei le altre componenti del gruppo, ovvero Lisa, Jisoo e Jennie.

“Siamo migliori amiche. Siamo sorelle. Siamo come una famiglia. Siamo colleghe… cos’altro si potrebbe dire?” ha detto.

“Dato che ho trascorso quell’anno lontano dalle ragazze, in cui eravamo molto distanti – eravamo tutte così impegnate a volare in giro per il mondo, che non riuscivamo a capire chi fosse dove – abbiamo anche creato esperienze uniche al di fuori delle BLACKPINK dopo aver condiviso tutto questo insieme e essere cresciute insieme” ha continuato a spiegare Rosé.

“Tutte abbiamo vissuto il mondo individualmente. Ma tornare con quelle esperienze, non c’è niente di meglio che sentire che c’è qualcuno che capisce esattamente come potresti esserti sentita o cosa provi. È un’esperienza unica, perché ognuno ha la sua… persino la mia famiglia a volte non capisce cosa provo… ci sono così tante cose nella mia vita che le BLACKPINK capiscono” ha concluso.