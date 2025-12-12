Taylor Swift e Travis Kelce: la loro story raccontata con un fumetto!

Se pensavate di sapere già tutto sulla coppia più chiacchierata del momento, Taylor Swift e Travis Kelce, che nell’estate del 2026 si sposeranno, preparatevi a una sorpresa pazzesca!

TidalWave Comics ha deciso di raccontare la loro super-storia d’amore in un nuovo fumetto di 22 pagine intitolato FAME: Taylor Swift e Travis Kelce — Una storia d’amore.

L’uscita è fissata per il 13 dicembre, proprio il giorno del compleanno di Taylor! Ancora una volta, si tratta di una scelta in linea con la precisione della cantante in merito a date e numerologia.

Cosa aspettarsi? Non è la solita biografia noiosa. Il fumetto promette di essere super romantico ma anche divertente, pieno di ironia e momenti che mostrano come vivono il loro amore due star.

Il volume ripercorrerà tutto, dal primo incontro fino… all’annuncio del fidanzamento! Vedrete la storia con gli occhi di Taylor e di Travis, ma in un modo molto satirico e leggero. Nelle pagine illustrate, tra le altre cose, vengono mostrati i punti di vista di entrambi sulle vicende che li hanno portati a stare insieme, promettendo una narrazione esilarante.

La cosa più bella è che il racconto illustrato non è solo un omaggio a Tay Tay e Trav: una parte dei ricavi andrà in beneficenza alla Humane Society, un’associazione che aiuta gli animali. Quindi, in questo caso, leggere può fare anche del bene!

La storia delle due star è ormai un fenomeno: destreggiarsi tra tour mondiali, partite di football e impegni di lavoro non è facile, ma Taylor e Travis continuano a far sognare tutti. Questo fumetto arriva per mostrare il loro legame in modo immediato e originale.

Insomma, FAME: Taylor Swift e Travis Kelce — Una storia d’amore ha tutti gli ingredienti per diventare un piccolo cult: amore, risate e due mondi (pop e sport) che si scontrano alla grande.

Per ora, sembra che uscirà solo negli Stati Uniti. Peccato! E tu, se uscisse in Italia, compreresti subito il fumetto sulla storia di Taylor Swift con la star del football americano?