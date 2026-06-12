Olivia Rodrigo – begged (audio, testo e traduzione)

Begged è la settima traccia del terzo album in studio di Olivia Rodrigo, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, uscito venerdì 12 giugno 2026.

Nel brano, il pezzo più maturo e che più si discosta dai precedenti progetti, Olivia desidera disperatamente ricevere più affetto da parte del fidanzato. Le sue richieste, però, non fanno altro che peggiorare la situazione, perché sa che invece di ricevere amore spontaneamente, lei deve implorarlo.

Olivia Rodrigo aveva già presentato la canzone, in anteprima durante un concerto tenutosi a sorpresa all’Echo di Los Angeles il 24 aprile 2026. L’aveva poi eseguita al Saturday Night Live il 2 maggio.

Il lyric video ufficiale della canzone

Testo begged di Olivia Rodrigo

All that I want is to know undoubtedly

That you just have eyes for me

Could you make it clear?

All that I want is to sit here silently

And watch movies on TV

What a shame you’re not here

Here to witness my devotion

And my endless well of needs

I’m an anchor in the ocean

You know I could never leave

So, I’m patient, you’re learning, pretend it’s not hurting, oh (Oh)

They say it’s a virtue to not let good love slip away (‘Way)

So, I’m cool and forgiving, I’ll take what you’re giving, oh (Oh)

But nothing’s quite enough, when I know that to gеt it, I begged

Yeah, to gеt it, I begged

And I have this thought when I lay in bed at night

That I feel trapped inside my life

Is that a normal thing to fight back the waves

Of a static lover’s dread?

I’m overwhelmed, I’m underfed

And yet I still cling

Cling to hope like snow on mountains (Cling to hope like)

Careless words melt it away (Careless, melt away)

I’m a penny in a fountain (In a fountain)

Just waiting on my luck to change

So, I’m patient, you’re learning, pretend it’s not hurting, oh (Oh)

‘Cause they say it’s a virtue to not let good love slip away (‘Way)

So, I’m cool and forgiving, I’ll take what you’re giving, oh (Ooh)

But nothing’s quite enough, when I know that to get it, I begged

Yeah, to get it, I begged

(fonte Genius.com)

Traduzione

Tutto ciò che voglio è sapere con certezza

Che hai occhi solo per me

Potresti chiarirlo?

Tutto ciò che voglio è sedermi qui in silenzio

E guardare film in TV

Che peccato che tu non sia qui

Qui a testimoniare la mia devozione

E il mio inesauribile bisogno

Sono un’ancora nell’oceano

Sai che non potrei mai andarmene

Quindi, sono paziente, tu stai imparando, fingi che non ti faccia male, oh (Oh)

Dicono che sia una virtù non lasciarsi sfuggire un buon amore (‘Way)

Quindi, sono tranquilla e indulgente, prenderò ciò che mi dai, oh (Oh)

Ma niente è abbastanza, quando so che per ottenerlo ho implorato

Sì, per ottenerlo ho implorato

E ho questo pensiero quando sono a letto la notte

Che mi sento intrappolata nella mia vita

È normale combattere contro le onde

Della paura di un amante statico?

Sono sopraffatta, sono denutrita

Eppure mi aggrappo ancora

Mi aggrappo alla speranza come la neve sulle montagne (Mi aggrappo alla speranza come)

Parole sconsiderate la dissolvono (Sconsiderate, la dissolvono)

Sono una monetina in una fontana (In una fontana)

Aspetto solo che la mia fortuna cambi

Quindi, sono paziente, tu stai imparando, fingi che non ti faccia male, oh (Oh)

Perché dicono che è una virtù non lasciarsi sfuggire un buon amore (Via)

Quindi, sono calma e indulgente, prenderò quello che mi dai, oh (Ooh)

Ma niente è abbastanza, quando so che per ottenerlo ho implorato

Sì, per ottenerlo ho implorato

Cosa ne pensate di begged di Olivia Rodrigo?