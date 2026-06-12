Olivia Rodrigo – begged (audio, testo e traduzione) scritto da Giovanna Codella 12 Giugno 2026 Begged è la settima traccia del terzo album in studio di Olivia Rodrigo, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, uscito venerdì 12 giugno 2026. Nel brano, il pezzo più maturo e che più si discosta dai precedenti progetti, Olivia desidera disperatamente ricevere più affetto da parte del fidanzato. Le sue richieste, però, non fanno altro che peggiorare la situazione, perché sa che invece di ricevere amore spontaneamente, lei deve implorarlo. Olivia Rodrigo aveva già presentato la canzone, in anteprima durante un concerto tenutosi a sorpresa all’Echo di Los Angeles il 24 aprile 2026. L’aveva poi eseguita al Saturday Night Live il 2 maggio. Il lyric video ufficiale della canzone Testo begged di Olivia Rodrigo All that I want is to know undoubtedly That you just have eyes for me Could you make it clear? All that I want is to sit here silently And watch movies on TV What a shame you’re not here Here to witness my devotion And my endless well of needs I’m an anchor in the ocean You know I could never leave So, I’m patient, you’re learning, pretend it’s not hurting, oh (Oh) They say it’s a virtue to not let good love slip away (‘Way) So, I’m cool and forgiving, I’ll take what you’re giving, oh (Oh) But nothing’s quite enough, when I know that to gеt it, I begged Yeah, to gеt it, I begged And I have this thought when I lay in bed at night That I feel trapped inside my life Is that a normal thing to fight back the waves Of a static lover’s dread? I’m overwhelmed, I’m underfed And yet I still cling Cling to hope like snow on mountains (Cling to hope like) Careless words melt it away (Careless, melt away) I’m a penny in a fountain (In a fountain) Just waiting on my luck to change So, I’m patient, you’re learning, pretend it’s not hurting, oh (Oh) ‘Cause they say it’s a virtue to not let good love slip away (‘Way) So, I’m cool and forgiving, I’ll take what you’re giving, oh (Ooh) But nothing’s quite enough, when I know that to get it, I begged Yeah, to get it, I begged (fonte Genius.com) Traduzione Tutto ciò che voglio è sapere con certezza Che hai occhi solo per me Potresti chiarirlo? Tutto ciò che voglio è sedermi qui in silenzio E guardare film in TV Che peccato che tu non sia qui Qui a testimoniare la mia devozione E il mio inesauribile bisogno Sono un’ancora nell’oceano Sai che non potrei mai andarmene Quindi, sono paziente, tu stai imparando, fingi che non ti faccia male, oh (Oh) Dicono che sia una virtù non lasciarsi sfuggire un buon amore (‘Way) Quindi, sono tranquilla e indulgente, prenderò ciò che mi dai, oh (Oh) Ma niente è abbastanza, quando so che per ottenerlo ho implorato Sì, per ottenerlo ho implorato E ho questo pensiero quando sono a letto la notte Che mi sento intrappolata nella mia vita È normale combattere contro le onde Della paura di un amante statico? Sono sopraffatta, sono denutrita Eppure mi aggrappo ancora Mi aggrappo alla speranza come la neve sulle montagne (Mi aggrappo alla speranza come) Parole sconsiderate la dissolvono (Sconsiderate, la dissolvono) Sono una monetina in una fontana (In una fontana) Aspetto solo che la mia fortuna cambi Quindi, sono paziente, tu stai imparando, fingi che non ti faccia male, oh (Oh) Perché dicono che è una virtù non lasciarsi sfuggire un buon amore (Via) Quindi, sono calma e indulgente, prenderò quello che mi dai, oh (Ooh) Ma niente è abbastanza, quando so che per ottenerlo ho implorato Sì, per ottenerlo ho implorato Cosa ne pensate di begged di Olivia Rodrigo?