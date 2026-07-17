Gracie Abrams – Men Like You: testo e traduzione scritto da Giovanna Codella 17 Luglio 2026 Men Like You di Gracie Abrams è una delle tracce nella tracklist di Daughter from Hell, il suo terzo album. La traccia numero sette del progetto discografico parla di un uomo che Gracie ha incontrato e che le ha prosciugato tutte le energie vitali, la protagonista lo paragona ad altri uomini simili che ha già conosciuto in passato e con cui ha avuto una relazione sentimentale complicata. Ascolta qui la canzone Testo Men Like You Gracie Abrams I found out in ways I shouldn’t You know you coulda dropped a line Our time meant something, but to you it didn’t How easy then to cast aside Oh, I know men like you You live and breathe in shadows How dare you make me choose Between myself and shallow You think you’re being cute It only leaves me hollow Girl, I know men like you You- you, ooh Set me up, your game for losing You did it for the storyline If all you ever wanted was a golden ticket You could’ve just said it, it would’ve saved me time Oh, I know men like you You live and breathe in shadows You’ll find someone to use Go make yourself the hero If I can tell the truth Well, all you are is shallow Girl, I know men like you You- you, ooh I remember your face It got distorted somehow (Oh, oh, oh) If you’re walking my way I’ll ask you turn back around (Oh, oh, oh) I remember your name It sounds so different right now (Oh, oh, oh) Hard to know what to say When we’re six feet underground Aftershock from how you’re moving You’re right, you’re really blowing minds Well, won’t you tell me what’s the cost then of the ones you’re losing? Until you regret it, go on and claim your prize Oh, I know men like you You live and breathe in shadows How dare you make me choose Between myself and shallow You think you’re being cute It only leaves me hollow Girl, I know men like You- you, ooh You, you You, ooh You, you You, ooh (Fonte Genius.com) Traduzione L’ho scoperto in modi che non avrei dovuto Sai, avresti potuto dirmi qualcosa Il nostro tempo insieme significava qualcosa, ma per te no Com’è stato facile, quindi, buttarmi via Oh, conosco uomini come te Vivi e respiri nell’ombra Come osi farmi scegliere Tra me stessa e la superficialità Pensi di essere carino Mi lasci solo vuota Ragazza, conosco uomini come te Tu- tu, ooh Mi hai teso una trappola, il tuo gioco era destinato alla sconfitta L’hai fatto per la trama Se tutto ciò che volevi era un biglietto d’oro Avresti potuto semplicemente dirlo, mi avresti risparmiato tempo Oh, conosco uomini come te Vivi e respiri nell’ombra Troverai qualcuno da usare Vai a farti l’eroe Se posso dire la verità Beh, non sei altro che superficiale Ragazza, conosco uomini come te Tu- tu, ooh Ricordo il tuo viso Si è distorto in qualche modo (Oh, oh, oh) Se stai camminando nella mia direzione Ti chiederò di tornare indietro (Oh, oh, oh) Ricordo il tuo nome Suona così diverso adesso (Oh, oh, oh) È difficile sapere cosa dire Quando siamo a due metri sotto terra Scossa di assestamento per come ti muovi Hai ragione, mi fai davvero impazzire Allora, qual è il prezzo di quelli che stai perdendo? Fino a quando non te ne pentirai, vai avanti e prenditi il tuo premio Oh, conosco uomini come te Vivi e respiri nell’ombra Come osi farmi scegliere Tra me stessa e la superficialità Pensi di essere carino Mi lasci solo vuota Ragazza, conosco uomini come te Tu- tu, ooh Tu, tu Tu, ooh Tu, tu Tu, ooh Cosa ne pensate di Men Like You di Gracie Abrams?