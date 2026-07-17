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Gracie Abrams – Men Like You: testo e traduzione

scritto da Giovanna Codella
gracie abrams

Men Like You di Gracie Abrams è una delle tracce nella tracklist di Daughter from Hell, il suo terzo album. La traccia numero sette del progetto discografico parla di un uomo che Gracie ha incontrato e che le ha prosciugato tutte le energie vitali, la protagonista lo paragona ad altri uomini simili che ha già conosciuto in passato e con cui ha avuto una relazione sentimentale complicata.

Ascolta qui la canzone

Testo Men Like You Gracie Abrams

I found out in ways I shouldn’t
You know you coulda dropped a line
Our time meant something, but to you it didn’t
How easy then to cast aside

Oh, I know men like you
You live and breathe in shadows
How dare you make me choose
Between myself and shallow
You think you’re being cute
It only leaves me hollow

Girl, I know men like you
You- you, ooh

Set me up, your game for losing
You did it for the storyline
If all you ever wanted was a golden ticket
You could’ve just said it, it would’ve saved me time

Oh, I know men like you
You live and breathe in shadows
You’ll find someone to use
Go make yourself the hero
If I can tell the truth
Well, all you are is shallow

Girl, I know men like you
You- you, ooh

I remember your face
It got distorted somehow (Oh, oh, oh)
If you’re walking my way
I’ll ask you turn back around (Oh, oh, oh)
I remember your name
It sounds so different right now (Oh, oh, oh)
Hard to know what to say
When we’re six feet underground

Aftershock from how you’re moving
You’re right, you’re really blowing minds
Well, won’t you tell me what’s the cost then of the ones you’re losing?
Until you regret it, go on and claim your prize

Oh, I know men like you
You live and breathe in shadows
How dare you make me choose
Between myself and shallow

You think you’re being cute
It only leaves me hollow
Girl, I know men like
You- you, ooh

You, you
You, ooh
You, you
You, ooh

(Fonte Genius.com)

Traduzione

L’ho scoperto in modi che non avrei dovuto
Sai, avresti potuto dirmi qualcosa
Il nostro tempo insieme significava qualcosa, ma per te no
Com’è stato facile, quindi, buttarmi via

Oh, conosco uomini come te
Vivi e respiri nell’ombra
Come osi farmi scegliere
Tra me stessa e la superficialità
Pensi di essere carino
Mi lasci solo vuota

Ragazza, conosco uomini come te
Tu- tu, ooh

Mi hai teso una trappola, il tuo gioco era destinato alla sconfitta
L’hai fatto per la trama
Se tutto ciò che volevi era un biglietto d’oro
Avresti potuto semplicemente dirlo, mi avresti risparmiato tempo

Oh, conosco uomini come te
Vivi e respiri nell’ombra
Troverai qualcuno da usare
Vai a farti l’eroe
Se posso dire la verità
Beh, non sei altro che superficiale

Ragazza, conosco uomini come te
Tu- tu, ooh

Ricordo il tuo viso
Si è distorto in qualche modo (Oh, oh, oh)
Se stai camminando nella mia direzione
Ti chiederò di tornare indietro (Oh, oh, oh)
Ricordo il tuo nome
Suona così diverso adesso (Oh, oh, oh)
È difficile sapere cosa dire
Quando siamo a due metri sotto terra

Scossa di assestamento per come ti muovi
Hai ragione, mi fai davvero impazzire
Allora, qual è il prezzo di quelli che stai perdendo?
Fino a quando non te ne pentirai, vai avanti e prenditi il ​​tuo premio

Oh, conosco uomini come te
Vivi e respiri nell’ombra
Come osi farmi scegliere
Tra me stessa e la superficialità

Pensi di essere carino
Mi lasci solo vuota
Ragazza, conosco uomini come te
Tu- tu, ooh

Tu, tu
Tu, ooh
Tu, tu
Tu, ooh

Cosa ne pensate di Men Like You di Gracie Abrams?

Giovanna Codella

Collaboratrice per GingerGeneration.it, scrive di musica internazionale: dall'R&B statunitense al k-pop, passando per il brit-pop e per le sonorità rock. Si occupa di narrativa come autrice di libri per bambini e ragazzi.

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