Gracie Abrams – Men Like You: testo e traduzione

Men Like You di Gracie Abrams è una delle tracce nella tracklist di Daughter from Hell, il suo terzo album. La traccia numero sette del progetto discografico parla di un uomo che Gracie ha incontrato e che le ha prosciugato tutte le energie vitali, la protagonista lo paragona ad altri uomini simili che ha già conosciuto in passato e con cui ha avuto una relazione sentimentale complicata.

Ascolta qui la canzone

Testo Men Like You Gracie Abrams

I found out in ways I shouldn’t

You know you coulda dropped a line

Our time meant something, but to you it didn’t

How easy then to cast aside

Oh, I know men like you

You live and breathe in shadows

How dare you make me choose

Between myself and shallow

You think you’re being cute

It only leaves me hollow

Girl, I know men like you

You- you, ooh

Set me up, your game for losing

You did it for the storyline

If all you ever wanted was a golden ticket

You could’ve just said it, it would’ve saved me time

Oh, I know men like you

You live and breathe in shadows

You’ll find someone to use

Go make yourself the hero

If I can tell the truth

Well, all you are is shallow

Girl, I know men like you

You- you, ooh

I remember your face

It got distorted somehow (Oh, oh, oh)

If you’re walking my way

I’ll ask you turn back around (Oh, oh, oh)

I remember your name

It sounds so different right now (Oh, oh, oh)

Hard to know what to say

When we’re six feet underground

Aftershock from how you’re moving

You’re right, you’re really blowing minds

Well, won’t you tell me what’s the cost then of the ones you’re losing?

Until you regret it, go on and claim your prize

Oh, I know men like you

You live and breathe in shadows

How dare you make me choose

Between myself and shallow

You think you’re being cute

It only leaves me hollow

Girl, I know men like

You- you, ooh

You, you

You, ooh

You, you

You, ooh

(Fonte Genius.com)

Traduzione

L’ho scoperto in modi che non avrei dovuto

Sai, avresti potuto dirmi qualcosa

Il nostro tempo insieme significava qualcosa, ma per te no

Com’è stato facile, quindi, buttarmi via

Oh, conosco uomini come te

Vivi e respiri nell’ombra

Come osi farmi scegliere

Tra me stessa e la superficialità

Pensi di essere carino

Mi lasci solo vuota

Ragazza, conosco uomini come te

Tu- tu, ooh

Mi hai teso una trappola, il tuo gioco era destinato alla sconfitta

L’hai fatto per la trama

Se tutto ciò che volevi era un biglietto d’oro

Avresti potuto semplicemente dirlo, mi avresti risparmiato tempo

Oh, conosco uomini come te

Vivi e respiri nell’ombra

Troverai qualcuno da usare

Vai a farti l’eroe

Se posso dire la verità

Beh, non sei altro che superficiale

Ragazza, conosco uomini come te

Tu- tu, ooh

Ricordo il tuo viso

Si è distorto in qualche modo (Oh, oh, oh)

Se stai camminando nella mia direzione

Ti chiederò di tornare indietro (Oh, oh, oh)

Ricordo il tuo nome

Suona così diverso adesso (Oh, oh, oh)

È difficile sapere cosa dire

Quando siamo a due metri sotto terra

Scossa di assestamento per come ti muovi

Hai ragione, mi fai davvero impazzire

Allora, qual è il prezzo di quelli che stai perdendo?

Fino a quando non te ne pentirai, vai avanti e prenditi il ​​tuo premio

Oh, conosco uomini come te

Vivi e respiri nell’ombra

Come osi farmi scegliere

Tra me stessa e la superficialità

Pensi di essere carino

Mi lasci solo vuota

Ragazza, conosco uomini come te

Tu- tu, ooh

Tu, tu

Tu, ooh

Tu, tu

Tu, ooh

Cosa ne pensate di Men Like You di Gracie Abrams?