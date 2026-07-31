Benny Blanco, Selena Gomez & Becky G insieme nel nuovo singolo Te Olvido (La La)

Allacciate le cinture, Benny Blanco ha pubblicato oggi 31 luglio 2026 il nuovo singolo Te Olvido (La La) ed è di nuovo con Selena Gomez ma questa volta accanto a loro c’è anche la superstar Becky G.

Le due artiste si alternano naturalmente sulla produzione con le loro interpretazioni suadenti, trasformando un ultimatum sentimentale in qualcosa di profondamente ipnotico.

Dietro il ritornello ossessivo del “la la” si cela infatti una vero e proprio ricatto mascherato da dichiarazione d’amore e chi lo pronuncia ha già la sicurezza di chi ha già preso la propria decisione: “Dimmi se siamo o non siamo… così decido se amarti o dimenticarti” recita il ritornello del brano.

Il video della canzone

Diretto da STILLZ e prodotto da Estevan Oriol, il videoclip racconta visivamente la cultura chicana di Los Angeles attraverso lowrider, feste di quartiere e inconfondibili simboli dell’orgoglio messicano.

L’iconico attore Danny Trejo appare richiamando con ironia nei panni del suo leggendario personaggio di Machete: al posto delle scene d’azione, però, prende parte a una vivace festa di strada che termina con una piñata (pentolaccia). Nel video compare inoltre, con un cameo, anche il leggendario skateboarder messicano-americano Paul Rodriguez.

Testo Te Olvido (La La)

[Selena Gomez]

La, la, la, la

La, la, la, la

La, la, la, la

La, la, la, la-la

La, la, la, la-la

La, la, la, la-la

La, la, la, la-la[Becky G & Selena Gomez]

Amor mío, ¿qué tienes conmigo?

Que no me quieres con nadie, pero tampoco contigo

Dime si somo’ o no somo’ de una vez, te lo pido

Y así yo decido si te quiero o te olvido

Amor, amor, amor mío, ¿qué tienes conmigo?

Que no me quieres con nadie, pero tampoco contigo

Dime si somos o no somos de una vez, te lo pido

Y así yo decido si te quiero o te olvido

[Becky G, Becky G & Selena Gomez]

Oh, dime, papi, ¿y tú qué te crees?

Playing nasty, es la última vez

Que me callo, mentiras que ya me sé

Te tеngo en la mira

[Selena Gomez]

Tú estás pa’ darle a fuеgo

No digo na’, aunque to’ lo veo

Porque en la mierda yo también juego, bebé[Selena Gomez & Becky G]

La, la, la, la-la

La, la, la, la-la (Cu-cu-cu-cumbia)

La, la, la, la-la

La, la, la, la-la[Becky G & Selena Gomez]

Amor mío, ¿qué tienes conmigo?

Que no me quieres con nadie, pero tampoco contigo

Dime si somo’ o no somo’ de una vez, te lo pido

Y así yo decido si te quiero o te olvido

Amor, amor, amor mío, ¿qué tienes conmigo?

Que no me quieres con nadie, pero tampoco contigo

Dime si somos o no somos de una vez, te lo pido

Y así yo decido si te quiero o te olvido

Traduzione Olvido (La La)

[Selena Gomez]

La, la, la, la

La, la, la, la

La, la, la, la

La, la, la, la-la

La, la, la, la-la

La, la, la, la-la

La, la, la, la-la

[Becky G & Selena Gomez]

Amore mio, cosa c’è che non va in me?

Non mi vuoi con nessuno, ma nemmeno con te

Dimmi se stiamo insieme o no, adesso, te lo chiedo

Così potrò decidere se amarti o dimenticarti

Amore mio, amore mio, amore mio, cosa c’è che non va in me?

Non mi vuoi con nessuno, ma nemmeno con te

Dimmi se stiamo insieme o no, adesso, te lo chiedo

Così potrò decidere se amarti o dimenticarti

[Becky G, Becky G e Selena Gomez]

Oh, dimmi, papi, cosa credi di essere?

Ti stai comportando da cattivo, questa è l’ultima volta

Rimarrò in silenzio, conosco già le bugie

Ti tengo d’occhio

[Selena Gomez]

Sei pronto a infiammare tutto

Non dico niente, anche se vedo tutto

Perché anch’io gioco nella m***a, baby

[Selena Gomez e Becky G]

La, la, la, la-la

La, la, la, la-la (Cu-cu-cu-cumbia)

La, la, la, la-la

La, la, la, la-la

[Becky G e Selena Gomez]

Amore mio, cosa c’è che non va in me?

Non vuoi che stia con nessuno, ma nemmeno con te

Dimmi se stiamo insieme o no, adesso, te lo chiedo

E così deciderò se amarti o dimenticarti

Amore mio, amore mio, amore mio, cosa c’è che non va in me?

Non vuoi che stia con nessuno, ma nemmeno con te

Dimmi se stiamo insieme o no, ti prego

E poi deciderò se amarti o dimenticarti

Il nuovo singolo di Benny e Selena

Te Olvido (La La) è un brano costruito sul ritmo della cumbia e arriva dopo che Benny e Selena hanno collaborato per un intero album I Said I Love You First uscito l’anno scorso, anno in cui hanno suggellato il loro amore. La canzone è invece la prima collaborazione dei due artisti con Becky G ed è anche un’ anticipazione del prossimo album in studio di Benny, Hermoso, in uscita il 14 agosto.

Te Olvido (La La) arriva dopo Joven Y Salvaje realizzato insieme a Bb trickz. Insieme, questi due brani ci fanno capire che il nuovo progetto presenta diversi generi, collaborazioni e tradizioni musicali.