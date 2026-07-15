Gracie Abrams – Imaginary Friend: testo e traduzione

Imaginary Friend di Gracie Abrams è una delle tracce nella tracklist di Daughter from Hell, il suo terzo album. Il titolo della canzone, prodotta e scritta da Gracie con lo storico collaboratore Aaron Dessner, è stato annunciato pochi giorni prima dell’intero progetto, in simultanea con la nona traccia, ovvero Broke My Heart, mentre il brano viene rilasciato insieme al resto dell’album, venerdì 17 luglio 2026.

Audio della canzone

(In uscita il 17 luglio)

Testo Imaginary Friend Gracie Abrams

I felt you in the morning in the kitchen

And it spooked me ‘cause you weren’t there

Thought I heard you, so I stopped and really listened

You said something, something, something, wasn’t fair

So I stop and fill the gaps

I’m sorry, but I have to ask if you could do me just a little favor

Or return it later, promise not to laugh

I talk to you, you don’t talk back

Because you’re a figment of imagination

Man fucking hate it

You don’t know, even half of what you’re missing

Cool now, if you even care (Cool if you even fucking care)

Do you remember all the shit I broke all, well I fixed it

Kick your shoes off, go leave’ em by the stairs

But you don’t

So I stop and fill the gaps

I’m sorry, but I have to ask if you could do me just a little favor

Tell me I’m no failure, promise not to laugh

I’ve got it wrong, let’s run it back

Don’t be a figment of my imagination

But you are and I fucking hate it

Oh, oh

Is it me or is it so hot?

Oh, oh

Is it time to take our clothes off?

Oh, oh

And is it wrong I’m thinking thinking this thought?

Oh, oh

Well I felt you in the morning in the kitchen

But you were unaware

(Fonte Genius.com)

Traduzione

Ti ho sentito stamattina in cucina

E mi ha spaventato perché non c’eri

Credevo di averti sentito, così mi sono fermata e ho ascoltato davvero

Hai detto qualcosa, qualcosa, qualcosa, che non era giusto

Così mi fermo e riempio i vuoti

Mi dispiace, ma devo chiederti se potresti farmi un piccolo favore

O restituirmelo più tardi, prometti di non ridere

Ti parlo, tu non rispondi

Perché sei un frutto dell’immaginazione

Lo odio da morire

Non sai nemmeno la metà di quello che ti stai perdendo

Bene ora, se ti interessa (Bene se ti interessa davvero)

Ti ricordi tutte le s*****te che ho rotto? Beh, le ho riparate

Togliti le scarpe, lasciale vicino alle scale

Ma non te ne ricordi

Così mi fermo e riempio i vuoti

Mi dispiace, ma devo chiederti se potresti farmi un piccolo favore

Dimmi che non sono un fallimento, prometti di non ridere

Ho capito male, torniamo indietro

Non essere un frutto della mia immaginazione

Ma lo sei e lo odio da morire

Oh, oh

Sono io o fa così caldo?

Oh, oh

È ora di spogliarci?

Oh, oh

Ed è sbagliato che stia pensando questo?

Oh, oh

Beh, ti ho sentito stamattina in cucina

Ma tu non te ne sei accorto

Cosa ne pensate di Imaginary Friend di Gracie Abrams?