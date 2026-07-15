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Gracie Abrams – Imaginary Friend: testo e traduzione

scritto da Giovanna Codella
gracie abrams

Imaginary Friend di Gracie Abrams è una delle tracce nella tracklist di Daughter from Hell, il suo terzo album. Il titolo della canzone, prodotta e scritta da Gracie con lo storico collaboratore Aaron Dessner, è stato annunciato pochi giorni prima dell’intero progetto, in simultanea con la nona traccia, ovvero Broke My Heart, mentre il brano viene rilasciato insieme al resto dell’album, venerdì 17 luglio 2026.

Audio della canzone

(In uscita il 17 luglio)

Testo Imaginary Friend Gracie Abrams

I felt you in the morning in the kitchen
And it spooked me ‘cause you weren’t there
Thought I heard you, so I stopped and really listened
You said something, something, something, wasn’t fair

So I stop and fill the gaps
I’m sorry, but I have to ask if you could do me just a little favor
Or return it later, promise not to laugh
I talk to you, you don’t talk back
Because you’re a figment of imagination
Man fucking hate it

You don’t know, even half of what you’re missing
Cool now, if you even care (Cool if you even fucking care)
Do you remember all the shit I broke all, well I fixed it
Kick your shoes off, go leave’ em by the stairs
But you don’t

So I stop and fill the gaps
I’m sorry, but I have to ask if you could do me just a little favor
Tell me I’m no failure, promise not to laugh
I’ve got it wrong, let’s run it back
Don’t be a figment of my imagination
But you are and I fucking hate it

Oh, oh
Is it me or is it so hot?
Oh, oh
Is it time to take our clothes off?
Oh, oh
And is it wrong I’m thinking thinking this thought?
Oh, oh
Well I felt you in the morning in the kitchen
But you were unaware

(Fonte Genius.com)

Traduzione

Ti ho sentito stamattina in cucina
E mi ha spaventato perché non c’eri
Credevo di averti sentito, così mi sono fermata e ho ascoltato davvero
Hai detto qualcosa, qualcosa, qualcosa, che non era giusto

Così mi fermo e riempio i vuoti
Mi dispiace, ma devo chiederti se potresti farmi un piccolo favore
O restituirmelo più tardi, prometti di non ridere
Ti parlo, tu non rispondi
Perché sei un frutto dell’immaginazione
Lo odio da morire

Non sai nemmeno la metà di quello che ti stai perdendo
Bene ora, se ti interessa (Bene se ti interessa davvero)
Ti ricordi tutte le s*****te che ho rotto? Beh, le ho riparate
Togliti le scarpe, lasciale vicino alle scale
Ma non te ne ricordi

Così mi fermo e riempio i vuoti
Mi dispiace, ma devo chiederti se potresti farmi un piccolo favore
Dimmi che non sono un fallimento, prometti di non ridere
Ho capito male, torniamo indietro
Non essere un frutto della mia immaginazione
Ma lo sei e lo odio da morire

Oh, oh
Sono io o fa così caldo?

Oh, oh
È ora di spogliarci?

Oh, oh
Ed è sbagliato che stia pensando questo?

Oh, oh
Beh, ti ho sentito stamattina in cucina
Ma tu non te ne sei accorto

Cosa ne pensate di Imaginary Friend di Gracie Abrams?

Giovanna Codella

Collaboratrice per GingerGeneration.it, scrive di musica internazionale: dall'R&B statunitense al k-pop, passando per il brit-pop e per le sonorità rock. Si occupa di narrativa come autrice di libri per bambini e ragazzi.

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