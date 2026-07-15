Gracie Abrams – Imaginary Friend: testo e traduzione scritto da Giovanna Codella 15 Luglio 2026 Imaginary Friend di Gracie Abrams è una delle tracce nella tracklist di Daughter from Hell, il suo terzo album. Il titolo della canzone, prodotta e scritta da Gracie con lo storico collaboratore Aaron Dessner, è stato annunciato pochi giorni prima dell’intero progetto, in simultanea con la nona traccia, ovvero Broke My Heart, mentre il brano viene rilasciato insieme al resto dell’album, venerdì 17 luglio 2026. Audio della canzone (In uscita il 17 luglio) Testo Imaginary Friend Gracie Abrams I felt you in the morning in the kitchen And it spooked me ‘cause you weren’t there Thought I heard you, so I stopped and really listened You said something, something, something, wasn’t fair So I stop and fill the gaps I’m sorry, but I have to ask if you could do me just a little favor Or return it later, promise not to laugh I talk to you, you don’t talk back Because you’re a figment of imagination Man fucking hate it You don’t know, even half of what you’re missing Cool now, if you even care (Cool if you even fucking care) Do you remember all the shit I broke all, well I fixed it Kick your shoes off, go leave’ em by the stairs But you don’t So I stop and fill the gaps I’m sorry, but I have to ask if you could do me just a little favor Tell me I’m no failure, promise not to laugh I’ve got it wrong, let’s run it back Don’t be a figment of my imagination But you are and I fucking hate it Oh, oh Is it me or is it so hot? Oh, oh Is it time to take our clothes off? Oh, oh And is it wrong I’m thinking thinking this thought? Oh, oh Well I felt you in the morning in the kitchen But you were unaware (Fonte Genius.com) Traduzione Ti ho sentito stamattina in cucina E mi ha spaventato perché non c’eri Credevo di averti sentito, così mi sono fermata e ho ascoltato davvero Hai detto qualcosa, qualcosa, qualcosa, che non era giusto Così mi fermo e riempio i vuoti Mi dispiace, ma devo chiederti se potresti farmi un piccolo favore O restituirmelo più tardi, prometti di non ridere Ti parlo, tu non rispondi Perché sei un frutto dell’immaginazione Lo odio da morire Non sai nemmeno la metà di quello che ti stai perdendo Bene ora, se ti interessa (Bene se ti interessa davvero) Ti ricordi tutte le s*****te che ho rotto? Beh, le ho riparate Togliti le scarpe, lasciale vicino alle scale Ma non te ne ricordi Così mi fermo e riempio i vuoti Mi dispiace, ma devo chiederti se potresti farmi un piccolo favore Dimmi che non sono un fallimento, prometti di non ridere Ho capito male, torniamo indietro Non essere un frutto della mia immaginazione Ma lo sei e lo odio da morire Oh, oh Sono io o fa così caldo? Oh, oh È ora di spogliarci? Oh, oh Ed è sbagliato che stia pensando questo? Oh, oh Beh, ti ho sentito stamattina in cucina Ma tu non te ne sei accorto Cosa ne pensate di Imaginary Friend di Gracie Abrams?