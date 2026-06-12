Olivia Rodrigo – purple (audio, testo e traduzione) scritto da Giovanna Codella 12 Giugno 2026 Purple è la settima traccia del terzo album in studio di Olivia Rodrigo, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, uscito venerdì 12 giugno 2026. Olivia aveva inizialmente anticipato il brano in un’intervista concessa a Cosmopolitan, dichiarando: “C’è ancora un po’ di viola nella mia vita, diciamo solo questo. Non voglio svelare troppo, ma c’è ancora un po’ di viola.“È evidente che l’artista non ha abbandonato il vibrante colore che fa da filo conduttore ai suoi due primi fortunatissimi progetti discografici, SOUR e GUTS, e noi ne siamo felici! Il lyric video ufficiale della canzone Testo purple di Olivia Rodrigo It’s funny When your mom shows pictures of you in your school clothes Your buzzcut And scrapes on your knees changed, but those eyes I still know And it’s crazy (It’s crazy) How I used to visit your town like a tourist Now I got (I got) A local grocery store and a favorite florist And so it goes that You kissed my neck Made our paths intersect ‘til the two lines formed a circle And I melt with you, your red and my blue Now I see the world in purple, purple Now a toothbrush A coat and pair of shoes all come in doubles (Doubles, doubles, doubles) And we fight Over who I’m hanging out with like a real couple (Couple, couple, couple, couple) It’s a small world (It’s a small world) When it only can revolve around us two It’s crazy (It’s crazy) I had big dreams ‘til I tied myself to you Now I’m all-consumed And you kissed my neck Made our paths intersect ‘til the two lines formed a circle And I melt with you, your red and my blue Now I see the world in purple, purple I see the world in, I see the world in purple (Purple, purple, purple) I see the world in, I see the world in purple (Purple, purple, purple) Melt with you ‘til it all turns black Are we so in love? Are we too attached? Melt with you ‘til it all turns black When you smooth it out, but it feels too flat Melt with you ‘til it all turns black When you get so close and you can’t go back Melt with you ‘til it all turns black Melt with you ‘til it just feels sad (fonte Genius.com) Traduzione È buffo Quando tua madre ti mostra le foto di te con i vestiti della scuola Il tuo taglio di capelli rasato E i graffi sulle ginocchia sono cambiati, ma quegli occhi li conosco ancora Ed è pazzesco (È pazzesco) Come venivo a visitare la tua città come un turista Ora ho (Ho) Un negozio di alimentari locale e un fioraio preferito E così va che Mi hai baciato il collo Hai fatto incrociare i nostri percorsi finché le due linee non hanno formato un cerchio E io mi sciolgo con te, il tuo rosso e il mio blu Ora vedo il mondo in viola, viola Ora uno spazzolino da denti Un cappotto e un paio di scarpe sono tutti in doppio (Doppio, doppio, doppio) E litighiamo Per chi esco come una vera coppia (Coppia, coppia, coppia, coppia) È un mondo piccolo (È un mondo piccolo) Quando può ruotare solo intorno a noi due È pazzesco (È pazzesco) Avevo grandi sogni finché non mi sono legato a te Ora sono completamente consumata E mi hai baciato il collo Hai fatto incrociare i nostri percorsi finché le due linee non hanno formato un cerchio E mi sciolgo con te, il tuo rosso e il mio blu Ora vedo il mondo in viola, viola Vedo il mondo in, vedo il mondo in viola (Viola, viola, viola) Vedo il mondo in, vedo il mondo in viola (Viola, viola, viola) Mi sciolgo con te finché tutto non diventa nero Siamo così innamorati? Siamo troppo attaccati? Mi sciolgo con te finché tutto non diventa nero Quando lo rendi liscio, ma sembra troppo piatto Mi sciolgo con te finché tutto non diventa nero Quando ti avvicini così tanto e non puoi tornare indietro Mi sciolgo con te finché tutto non diventa nero Mi sciolgo con te finché non è solo triste Cosa ne pensate di purple di Olivia Rodrigo?