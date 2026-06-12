Olivia Rodrigo – purple (audio, testo e traduzione)

Purple è la settima traccia del terzo album in studio di Olivia Rodrigo, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, uscito venerdì 12 giugno 2026.

Olivia aveva inizialmente anticipato il brano in un’intervista concessa a Cosmopolitan, dichiarando: “C’è ancora un po’ di viola nella mia vita, diciamo solo questo. Non voglio svelare troppo, ma c’è ancora un po’ di viola.“È evidente che l’artista non ha abbandonato il vibrante colore che fa da filo conduttore ai suoi due primi fortunatissimi progetti discografici, SOUR e GUTS, e noi ne siamo felici!

Il lyric video ufficiale della canzone

Testo purple di Olivia Rodrigo

It’s funny

When your mom shows pictures of you in your school clothes

Your buzzcut

And scrapes on your knees changed, but those eyes I still know

And it’s crazy (It’s crazy)

How I used to visit your town like a tourist

Now I got (I got)

A local grocery store and a favorite florist

And so it goes that

You kissed my neck

Made our paths intersect ‘til the two lines formed a circle

And I melt with you, your red and my blue

Now I see the world in purple, purple

Now a toothbrush

A coat and pair of shoes all come in doubles (Doubles, doubles, doubles)

And we fight

Over who I’m hanging out with like a real couple (Couple, couple, couple, couple)

It’s a small world (It’s a small world)

When it only can revolve around us two

It’s crazy (It’s crazy)

I had big dreams ‘til I tied myself to you

Now I’m all-consumed

And you kissed my neck

Made our paths intersect ‘til the two lines formed a circle

And I melt with you, your red and my blue

Now I see the world in purple, purple

I see the world in, I see the world in purple (Purple, purple, purple)

I see the world in, I see the world in purple (Purple, purple, purple)

Melt with you ‘til it all turns black

Are we so in love? Are we too attached?

Melt with you ‘til it all turns black

When you smooth it out, but it feels too flat

Melt with you ‘til it all turns black

When you get so close and you can’t go back

Melt with you ‘til it all turns black

Melt with you ‘til it just feels sad

(fonte Genius.com)

Traduzione

È buffo

Quando tua madre ti mostra le foto di te con i vestiti della scuola

Il tuo taglio di capelli rasato

E i graffi sulle ginocchia sono cambiati, ma quegli occhi li conosco ancora

Ed è pazzesco (È pazzesco)

Come venivo a visitare la tua città come un turista

Ora ho (Ho)

Un negozio di alimentari locale e un fioraio preferito

E così va che

Mi hai baciato il collo

Hai fatto incrociare i nostri percorsi finché le due linee non hanno formato un cerchio

E io mi sciolgo con te, il tuo rosso e il mio blu

Ora vedo il mondo in viola, viola

Ora uno spazzolino da denti

Un cappotto e un paio di scarpe sono tutti in doppio (Doppio, doppio, doppio)

E litighiamo

Per chi esco come una vera coppia (Coppia, coppia, coppia, coppia)

È un mondo piccolo (È un mondo piccolo)

Quando può ruotare solo intorno a noi due

È pazzesco (È pazzesco)

Avevo grandi sogni finché non mi sono legato a te

Ora sono completamente consumata

E mi hai baciato il collo

Hai fatto incrociare i nostri percorsi finché le due linee non hanno formato un cerchio

E mi sciolgo con te, il tuo rosso e il mio blu

Ora vedo il mondo in viola, viola

Vedo il mondo in, vedo il mondo in viola (Viola, viola, viola)

Vedo il mondo in, vedo il mondo in viola (Viola, viola, viola)

Mi sciolgo con te finché tutto non diventa nero

Siamo così innamorati? Siamo troppo attaccati?

Mi sciolgo con te finché tutto non diventa nero

Quando lo rendi liscio, ma sembra troppo piatto

Mi sciolgo con te finché tutto non diventa nero

Quando ti avvicini così tanto e non puoi tornare indietro

Mi sciolgo con te finché tutto non diventa nero

Mi sciolgo con te finché non è solo triste

Cosa ne pensate di purple di Olivia Rodrigo?