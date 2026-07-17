Gracie Abrams – Cold Goodbyes: testo e traduzione

Cold Goodbyes di Gracie Abrams è una delle tracce nella tracklist di Daughter from Hell, il suo terzo album. La traccia sedici è stata eseguita per la prima volta a Milano durante la tappa europea del tour The Secret of Us ed è stata scritta e prodotta da Gracie con lo storico collaboratore Aaron Dessner.

Ascolta qui la canzone

Bottle on the table, I’m not always kind

Wrote a note addressed to no one, left for somebody to find

I wish we tried to hold her, should’ve kept an open line

I’m imagining again, it’s past my bedtime

I know better than cold goodbyes

Mm

I still make-believe them sometimes

Mm-mm

Look at all these people, do I have to play tonight?

Used to know what landed well for me, but now it’s hard to find

In the hay, I am the needle, therе’s a hundred blinking eyes

Proving citiеs are for lonely deer in headlights

I come up for air too few times

I

I can’t get it right, can I?

Mm-mm

And you don’t mean to bother, but there’s something on my face

It’s the subtlest expression, I should change it just in case

The questioning starts coming in half-hearted show of faith

Now the aliens are asking if I’m okay

I am far out, I’m by the shoreline

I’m

I, I live there in my spare time

I

Know better than cold goodbyes

I

I still make-believe them sometimes

Mm-mm

(Fonte Genius.com)

Traduzione

Bottiglia sul tavolo, non sono sempre gentile

Ho scritto un biglietto indirizzato a nessuno, lasciato perché qualcuno lo trovasse

Vorrei che avessimo provato a trattenerla, avremmo dovuto mantenere un contatto aperto

Sto di nuovo immaginando, è passata l’ora di andare a letto

So bene che gli addii freddi non servono

Mm

A volte ci immagino ancora

Mm-mm

Guarda tutta questa gente, devo proprio giocare stasera?

Una volta sapevo cosa mi portava fortuna, ma ora è difficile da trovare

Nel fieno, io sono l’ago, ci sono cento occhi che sbattono le palpebre

A dimostrazione che le città sono per cervi solitari abbagliati dai fari

Riesco a respirare troppo raramente

Io

Non ci riesco, vero?

Mm-mm

E non vorresti disturbarmi, ma ho qualcosa in faccia

È un’espressione sottilissima, dovrei cambiarla per sicurezza

Iniziano le domande, una sorta di tiepida dimostrazione di fiducia

Ora gli alieni mi chiedono se sto bene

Sono lontana, sono in riva al mare

Io

Io, io vivo lì nel mio tempo libero

Io

So che gli addii freddi sono meglio di quelli freddi

Io

A volte mi fanno ancora credere

Mm-mm

Cosa ne pensate di Cold Goodbyes di Gracie Abrams?