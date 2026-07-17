Gracie Abrams – Cold Goodbyes: testo e traduzione scritto da Giovanna Codella 17 Luglio 2026 Cold Goodbyes di Gracie Abrams è una delle tracce nella tracklist di Daughter from Hell, il suo terzo album. La traccia sedici è stata eseguita per la prima volta a Milano durante la tappa europea del tour The Secret of Us ed è stata scritta e prodotta da Gracie con lo storico collaboratore Aaron Dessner. Ascolta qui la canzone Bottle on the table, I’m not always kind Wrote a note addressed to no one, left for somebody to find I wish we tried to hold her, should’ve kept an open line I’m imagining again, it’s past my bedtime I know better than cold goodbyes Mm I still make-believe them sometimes Mm-mm Look at all these people, do I have to play tonight? Used to know what landed well for me, but now it’s hard to find In the hay, I am the needle, therе’s a hundred blinking eyes Proving citiеs are for lonely deer in headlights I come up for air too few times I I can’t get it right, can I? Mm-mm And you don’t mean to bother, but there’s something on my face It’s the subtlest expression, I should change it just in case The questioning starts coming in half-hearted show of faith Now the aliens are asking if I’m okay I am far out, I’m by the shoreline I’m I, I live there in my spare time I Know better than cold goodbyes I I still make-believe them sometimes Mm-mm (Fonte Genius.com) Traduzione Bottiglia sul tavolo, non sono sempre gentile Ho scritto un biglietto indirizzato a nessuno, lasciato perché qualcuno lo trovasse Vorrei che avessimo provato a trattenerla, avremmo dovuto mantenere un contatto aperto Sto di nuovo immaginando, è passata l’ora di andare a letto So bene che gli addii freddi non servono Mm A volte ci immagino ancora Mm-mm Guarda tutta questa gente, devo proprio giocare stasera? Una volta sapevo cosa mi portava fortuna, ma ora è difficile da trovare Nel fieno, io sono l’ago, ci sono cento occhi che sbattono le palpebre A dimostrazione che le città sono per cervi solitari abbagliati dai fari Riesco a respirare troppo raramente Io Non ci riesco, vero? Mm-mm E non vorresti disturbarmi, ma ho qualcosa in faccia È un’espressione sottilissima, dovrei cambiarla per sicurezza Iniziano le domande, una sorta di tiepida dimostrazione di fiducia Ora gli alieni mi chiedono se sto bene Sono lontana, sono in riva al mare Io Io, io vivo lì nel mio tempo libero Io So che gli addii freddi sono meglio di quelli freddi Io A volte mi fanno ancora credere Mm-mm Cosa ne pensate di Cold Goodbyes di Gracie Abrams?