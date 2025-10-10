Kiss di Demi Lovato è una delle tracce dell’album It’s not that deep ed è pubblicata venerdì 10 ottobre 2025. L’album, in uscita il 24 ottobre, è disponibile per il preorder in esclusiva sullo shop Universal nei formati fisici Vinile colorato e CD.

Il progetto è stato anticipato dai due singoli Here All Night, uscito venerdì 12 settembre, e Fast, che hanno portato l’ attesa dei suoi fan alle stelle.

Testo Kiss Demi Lovato

[Intro]

I kiss for fun, it’s fun to kiss

I use my tongue li-li-li-like this

Like this

[Verse 1]

Kiss me like one of your French girls

Like one of your bad boys

Just tie me up and twist me

Like eating a cherry

Don’t care that I barely even know ya

[Pre-Chorus]

It’s not that deep unless you want it to be

I’ll take the stick and drive it manually

What’s the point of all this space in between? (Oh)

My lips, your lips, take me to the chorus

[Chorus]

I kiss for fun (Ha), it’s fun to kiss (Woo)

I use my tongue (Ha) li-li-li-like this

I kiss for fun (Ha), it’s fun to kiss (Woo)

I use my tongue li-li-li-like this

[Post-Chorus]

Li-li-li-like what? (What?)

Li-li-li-like this (Oh)

Li-li-li-like what? (What?)

Li-li-li-like this (Oh)

[Verse 2]

Kiss me, thе slower the motion

The wеtter the ocean

I’ll keep you real busy

Drop down, give me seven

Minutes up in heaven, oh

[Pre-Chorus]

It’s not that deep unless you want it to be

I’ll take the stick and drive it manually

What’s the point of all this space in between? (Oh)

My lips, your lips, take me to the chorus

We should make out, right?

[Chorus]

I kiss for fun (Ha), it’s fun to kiss (Woo)

I use my tongue (Ha) li-li-li-like this

I kiss for fun (Ha), it’s fun to kiss (Woo)

I use my tongue li-li-li-like this

[Post-Chorus]

Li-li-li-like what? (What?)

Li-li-li-like this (Oh)

Li-li-li-like what? (What?)

Li-li-li-like this (Oh)

Li-li-li-like what? (What?)

Li-li-li-like this (Oh)

Li-li-li-like what? (What?)

Li-li-li-like this (Oh)

[Post-Chorus]

Li-li-li-like what? (What?)

Li-li-li-like this (Oh)

Li-li-li-like what? (What?)

Li-li-li-like this (Oh)

Traduzione Kiss Demi Lovato

[Intro]

Bacio per divertimento, è divertente baciare

Uso la lingua così

Così

[Strofa 1]

Baciami come una delle tue ragazze francesi

Come uno dei tuoi cattivi ragazzi

L****i e t****i

Come se mangiassi una ciliegia

Non importa se ti conosco a malapena

[Pre-ritornello]

Non è così profondo a meno che tu non lo voglia

Prendo il bastone e lo guido manualmente

Qual è il punto di tutto questo spazio in mezzo? (Oh)

Le mie labbra, le tue labbra, mi portano al ritornello

[Ritornello]

Bacio per divertimento (Ha), è divertente baciare (Woo)

Uso la lingua (Ha) così

Bacio per divertimento (Ha), è divertente baciare (Woo)

Uso la lingua così

[Post-ritornello]

Come cosa? (Cosa?)

Li-li-li-come questo (Oh)

Li-li-li-come cosa? (Cosa?)

Li-li-li-come questo (Oh)

[Strofa 2]

Baciami, più lento è il movimento

Più umido è l’oceano

Ti terrò molto occupato

Scendendo, dammi sette

Minuti in paradiso, oh

[Pre-ritornello]

Non è così profondo a meno che tu non lo voglia

Prendo il volante e lo guido manualmente

Qual è il senso di tutto questo spazio in mezzo? (Oh)

Le mie labbra, le tue labbra, mi portano al ritornello

Dovremmo pomiciare, vero?

[Ritornello]

Bacio per divertimento (Ha), è divertente baciare (Woo)

Uso la lingua (Ha) così-così-così

Bacio per divertimento (Ha), è divertente baciare (Woo)

Uso la lingua così-così-così

[Post-Ritornello]

Così-così-così? (Cosa?)

Così-così-così (Oh)

Così-così-così? (Cosa?)

Così-così-così (Oh)

Così-così-così? (Cosa?)

Così-così-così (Oh)

Così-così-così? (Cosa?)

Così-così (Oh)