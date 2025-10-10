GingerGeneration.it

Demi Lovato – Kiss (video, testo e traduzione)

scritto da Giovanna Codella
kiss demi lovato

Kiss di Demi Lovato è una delle tracce dell’album It’s not that deep ed è pubblicata venerdì 10 ottobre 2025. L’album, in uscita il 24 ottobre, è disponibile per il preorder in esclusiva sullo shop Universal nei formati fisici Vinile colorato e CD.

Il progetto è stato anticipato dai due singoli Here All Night, uscito venerdì 12 settembre, e Fast, che hanno portato l’ attesa dei suoi fan alle stelle.

Ascolta qui la canzone

Testo Kiss Demi Lovato

[Intro]
I kiss for fun, it’s fun to kiss
I use my tongue li-li-li-like this
Like this

[Verse 1]
Kiss me like one of your French girls
Like one of your bad boys
Just tie me up and twist me
Like eating a cherry
Don’t care that I barely even know ya

[Pre-Chorus]
It’s not that deep unless you want it to be
I’ll take the stick and drive it manually
What’s the point of all this space in between? (Oh)
My lips, your lips, take me to the chorus

[Chorus]
I kiss for fun (Ha), it’s fun to kiss (Woo)
I use my tongue (Ha) li-li-li-like this
I kiss for fun (Ha), it’s fun to kiss (Woo)
I use my tongue li-li-li-like this

[Post-Chorus]
Li-li-li-like what? (What?)
Li-li-li-like this (Oh)
Li-li-li-like what? (What?)
Li-li-li-like this (Oh)

[Verse 2]
Kiss me, thе slower the motion
The wеtter the ocean
I’ll keep you real busy
Drop down, give me seven
Minutes up in heaven, oh

[Pre-Chorus]
It’s not that deep unless you want it to be
I’ll take the stick and drive it manually
What’s the point of all this space in between? (Oh)
My lips, your lips, take me to the chorus
We should make out, right?

[Chorus]
I kiss for fun (Ha), it’s fun to kiss (Woo)
I use my tongue (Ha) li-li-li-like this
I kiss for fun (Ha), it’s fun to kiss (Woo)
I use my tongue li-li-li-like this

[Post-Chorus]
Li-li-li-like what? (What?)
Li-li-li-like this (Oh)
Li-li-li-like what? (What?)
Li-li-li-like this (Oh)
Li-li-li-like what? (What?)
Li-li-li-like this (Oh)
Li-li-li-like what? (What?)
Li-li-li-like this (Oh)

[Post-Chorus]
Li-li-li-like what? (What?)
Li-li-li-like this (Oh)
Li-li-li-like what? (What?)
Li-li-li-like this (Oh)

Traduzione Kiss Demi Lovato

[Intro]
Bacio per divertimento, è divertente baciare
Uso la lingua così
Così

[Strofa 1]
Baciami come una delle tue ragazze francesi
Come uno dei tuoi cattivi ragazzi
L****i e t****i
Come se mangiassi una ciliegia
Non importa se ti conosco a malapena

[Pre-ritornello]
Non è così profondo a meno che tu non lo voglia
Prendo il bastone e lo guido manualmente
Qual è il punto di tutto questo spazio in mezzo? (Oh)
Le mie labbra, le tue labbra, mi portano al ritornello

[Ritornello]
Bacio per divertimento (Ha), è divertente baciare (Woo)
Uso la lingua (Ha) così
Bacio per divertimento (Ha), è divertente baciare (Woo)
Uso la lingua così

[Post-ritornello]
Come cosa? (Cosa?)
Li-li-li-come questo (Oh)
Li-li-li-come cosa? (Cosa?)
Li-li-li-come questo (Oh)

[Strofa 2]
Baciami, più lento è il movimento
Più umido è l’oceano
Ti terrò molto occupato
Scendendo, dammi sette
Minuti in paradiso, oh

[Pre-ritornello]
Non è così profondo a meno che tu non lo voglia
Prendo il volante e lo guido manualmente
Qual è il senso di tutto questo spazio in mezzo? (Oh)
Le mie labbra, le tue labbra, mi portano al ritornello
Dovremmo pomiciare, vero?

[Ritornello]
Bacio per divertimento (Ha), è divertente baciare (Woo)
Uso la lingua (Ha) così-così-così
Bacio per divertimento (Ha), è divertente baciare (Woo)
Uso la lingua così-così-così

[Post-Ritornello]
Così-così-così? (Cosa?)
Così-così-così (Oh)
Così-così-così? (Cosa?)
Così-così-così (Oh)
Così-così-così? (Cosa?)
Così-così-così (Oh)
Così-così-così? (Cosa?)
Così-così (Oh)

Giovanna Codella

Appassionata di arte, musica, spettacolo, moda e scrittura in ottica SEO, realizza contenuti ottimizzati per i motori di ricerca su GingerGeneration.it.

Articoli correlati