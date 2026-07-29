Ariana Grande svela la title track del nuovo album cantando Petal in anteprima (VIDEO) scritto da Giovanna Codella 29 Luglio 2026 Petal è una delle tracce che compongono Petal, il nuovo album di Ariana Grande, in uscita il 31 luglio 2026. L’artista non ha voluto far aspettare troppo e ne ha rivelato al mondo il testo e la melodia, tre giorni prima dell’uscita del progetto, durante una tappa del suo Eternal Sunshine Tour. Il brano è stato accolto con grande commozione da parte del pubblico, poiché si tratta di un pezzo estremamente personale che sembra voler essere una fotografia del reale stato d’animo dell’autrice in questa specifica fase della sua vita. Ariana dichiara tra le righe come il successo al momento non sia per lei una vera fonte di felicità ma anche come la musica sia per lei una salvezza che riesce a crescere tra le crepe delle sue esperienze più dolorose. La title track, nonché secondo singolo del suo ottavo album in studio, è infatti una metafora di come i fiori possano sbocciare anche nelle condizioni più instabili e rigide, di come la vita stessa possa sbocciare in una fessura di un marciapiede di cemento. I fiori sono d’altra parte un elemento molto caro alla cantautrice: Dandelion, una delle tracce deluxe del suo precedente album, prende il nome proprio da un emblematico fiore, il dente di leone. Tuttavia, il filo conduttore di questo nuovo progetto è rappresentato soprattutto da un tatuaggio che Ariana presenta sul corpo e che raffigura un fiore di loto, noto per la capacità di sbocciare splendidamente dalle profondità e di galleggiare sull’acqua, i cui semi sono longevi e molto resistenti. Clicca qui per l’anteprima della canzone 🚨 full performance: ariana grande debuts her new single ‘petal’ at the eternal sunshine tour ꕤ pic.twitter.com/swDUSqUafq — Ariana Grande Today ꕤ (@ArianaToday) July 29, 2026 Testo Petal Ariana Grande Tryna feel something real to cry for They say the artist needs tears to write more ‘Cause all of my favorite stories end in some kind of catastrophe But I don’t need someone to save me ‘Cause this music and I will never die It’s such a fucked situation Petal in the pavement Just as long as she keeps getting it right Heartbreak won’t bite here in paradise Such a convenient conflation This record in rotation ‘Long as she gets the ovation each night Heartbrеak won’t bite, this is paradise I hear thеm all say, “Ooh, ooh” And they say, “Ooh, ooh” (No, no, no, oh, yeah, baby) Tell me who’s to blame, is it the people or myself? (Yep) But this time really feels so very different This is not a cry for help Couple million for my thoughts I’ve got plenty, but I’m not a victim Bitch, I’m practically drowning in my blessings It’s bye, this time for real Tired of printing endless pictures of a life that isn’t mine Trying different boys on for size If this is my curse, I’ll let it rise All of my favorite stories end in some kind of catastrophe But I don’t need someone to save me ’Cause this music and I will never die It’s such a fucked situation Petal in the pavement Just as long as she keeps getting it right Heartbreak won’t bite here in paradise Such a convenient conflation This record in rotation ‘Long as she gets the ovation each night Heartbreak won’t bite, this is paradise I hear them all say, “Ooh, ooh” (Yeah) And they say, “Ooh, ooh” (Ooh, oh, yeah, baby) I hear them all say, “Ooh, ooh” Oh, yeah, oh, they say, “Ooh, ooh” (Ooh, yeah) (Fonte Genius.com) Traduzione Cerco di sentire qualcosa di vero per cui piangere Dicono che un artista abbia bisogno di lacrime per scrivere di più Perché tutte le mie storie preferite finiscono in qualche modo in una catastrofe Ma non ho bisogno di qualcuno che mi salvi Perché questa musica e io non moriremo mai È una situazione così di m***a Un petalo sul marciapiede Finché lei continua a fare le cose per bene Il crepacuore non morde qui in paradiso Che comoda confusione Questo disco in rotazione Finché riceve l’ovazione ogni sera Il crepacuore non morde, questo è il paradiso Li sento tutti dire, “Ooh, ooh” E dicono, “Ooh, ooh” (No, no, no, oh, yeah, baby) Dimmi di chi è la colpa, della gente o mia? (Sì) Ma questa volta è profondamente diverso Non è una richiesta d’aiuto Un paio di milioni per i miei pensieri Ne ho a bizzeffe, ma non sono una vittima C***o, sto praticamente annegando nelle mie benedizioni È un addio, questa volta per davvero Stanca di stampare infinite foto di una vita che non è la mia Provare diversi ragazzi per vedere se fanno per me Se questa è la mia maledizione, la lascerò crescere Tutte le mie storie preferite finiscono in qualche modo in una catastrofe Ma non ho bisogno che qualcuno mi salvi Perché questa musica e io non moriremo mai È una situazione di m***a Un petalo sul marciapiede Finché continua a fare le cose per bene Il crepacuore non morde qui in paradiso Una comoda associazione Questo disco in rotazione Finché riceve l’ovazione ogni sera Il crepacuore non morde, questo è il paradiso Li sento tutti dire, “Ooh, ooh” (Sì) E dicono, “Ooh, ooh” (Ooh, oh, sì, tesoro) Li sento tutti dire, “Ooh, ooh” Oh, sì, oh, dicono, “Ooh, ooh” (Ooh, sì) Cosa ne pensate del testo di Petal di Ariana Grande?