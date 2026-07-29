Ariana Grande svela la title track del nuovo album cantando Petal in anteprima (VIDEO)

Petal è una delle tracce che compongono Petal, il nuovo album di Ariana Grande, in uscita il 31 luglio 2026. L’artista non ha voluto far aspettare troppo e ne ha rivelato al mondo il testo e la melodia, tre giorni prima dell’uscita del progetto, durante una tappa del suo Eternal Sunshine Tour.

Il brano è stato accolto con grande commozione da parte del pubblico, poiché si tratta di un pezzo estremamente personale che sembra voler essere una fotografia del reale stato d’animo dell’autrice in questa specifica fase della sua vita. Ariana dichiara tra le righe come il successo al momento non sia per lei una vera fonte di felicità ma anche come la musica sia per lei una salvezza che riesce a crescere tra le crepe delle sue esperienze più dolorose.

La title track, nonché secondo singolo del suo ottavo album in studio, è infatti una metafora di come i fiori possano sbocciare anche nelle condizioni più instabili e rigide, di come la vita stessa possa sbocciare in una fessura di un marciapiede di cemento.

I fiori sono d’altra parte un elemento molto caro alla cantautrice: Dandelion, una delle tracce deluxe del suo precedente album, prende il nome proprio da un emblematico fiore, il dente di leone. Tuttavia, il filo conduttore di questo nuovo progetto è rappresentato soprattutto da un tatuaggio che Ariana presenta sul corpo e che raffigura un fiore di loto, noto per la capacità di sbocciare splendidamente dalle profondità e di galleggiare sull’acqua, i cui semi sono longevi e molto resistenti.

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🚨 full performance: ariana grande debuts her new single ‘petal’ at the eternal sunshine tour ꕤ pic.twitter.com/swDUSqUafq — Ariana Grande Today ꕤ (@ArianaToday) July 29, 2026

Testo Petal Ariana Grande

Tryna feel something real to cry for

They say the artist needs tears to write more

‘Cause all of my favorite stories end in some kind of catastrophe

But I don’t need someone to save me

‘Cause this music and I will never die

It’s such a fucked situation

Petal in the pavement

Just as long as she keeps getting it right

Heartbreak won’t bite here in paradise

Such a convenient conflation

This record in rotation

‘Long as she gets the ovation each night

Heartbrеak won’t bite, this is paradise

I hear thеm all say, “Ooh, ooh”

And they say, “Ooh, ooh” (No, no, no, oh, yeah, baby)

Tell me who’s to blame, is it the people or myself? (Yep)

But this time really feels so very different

This is not a cry for help

Couple million for my thoughts

I’ve got plenty, but I’m not a victim

Bitch, I’m practically drowning in my blessings

It’s bye, this time for real

Tired of printing endless pictures of a life that isn’t mine

Trying different boys on for size

If this is my curse, I’ll let it rise

All of my favorite stories end in some kind of catastrophe

But I don’t need someone to save me

’Cause this music and I will never die

It’s such a fucked situation

Petal in the pavement

Just as long as she keeps getting it right

Heartbreak won’t bite here in paradise

Such a convenient conflation

This record in rotation

‘Long as she gets the ovation each night

Heartbreak won’t bite, this is paradise

I hear them all say, “Ooh, ooh” (Yeah)

And they say, “Ooh, ooh” (Ooh, oh, yeah, baby)

I hear them all say, “Ooh, ooh”

Oh, yeah, oh, they say, “Ooh, ooh” (Ooh, yeah)

(Fonte Genius.com)

Traduzione

Cerco di sentire qualcosa di vero per cui piangere

Dicono che un artista abbia bisogno di lacrime per scrivere di più

Perché tutte le mie storie preferite finiscono in qualche modo in una catastrofe

Ma non ho bisogno di qualcuno che mi salvi

Perché questa musica e io non moriremo mai

È una situazione così di m***a

Un petalo sul marciapiede

Finché lei continua a fare le cose per bene

Il crepacuore non morde qui in paradiso

Che comoda confusione

Questo disco in rotazione

Finché riceve l’ovazione ogni sera

Il crepacuore non morde, questo è il paradiso

Li sento tutti dire, “Ooh, ooh”

E dicono, “Ooh, ooh” (No, no, no, oh, yeah, baby)

Dimmi di chi è la colpa, della gente o mia? (Sì)

Ma questa volta è profondamente diverso

Non è una richiesta d’aiuto

Un paio di milioni per i miei pensieri

Ne ho a bizzeffe, ma non sono una vittima

C***o, sto praticamente annegando nelle mie benedizioni

È un addio, questa volta per davvero

Stanca di stampare infinite foto di una vita che non è la mia

Provare diversi ragazzi per vedere se fanno per me

Se questa è la mia maledizione, la lascerò crescere

Tutte le mie storie preferite finiscono in qualche modo in una catastrofe

Ma non ho bisogno che qualcuno mi salvi

Perché questa musica e io non moriremo mai

È una situazione di m***a

Un petalo sul marciapiede

Finché continua a fare le cose per bene

Il crepacuore non morde qui in paradiso

Una comoda associazione

Questo disco in rotazione

Finché riceve l’ovazione ogni sera

Il crepacuore non morde, questo è il paradiso

Li sento tutti dire, “Ooh, ooh” (Sì)

E dicono, “Ooh, ooh” (Ooh, oh, sì, tesoro)

Li sento tutti dire, “Ooh, ooh”

Oh, sì, oh, dicono, “Ooh, ooh” (Ooh, sì)

Cosa ne pensate del testo di Petal di Ariana Grande?