Gracie Abrams – Daughter From Hell: testo e traduzione scritto da Giovanna Codella 17 Luglio 2026 Daughter From Hell di Gracie Abrams è la traccia omonima di Daughter from Hell, il suo terzo album. Il brano vede Gracie Abrams confrontarsi con il suo rapporto con la madre. Accompagnata solo da una chitarra distorta, la title track è una ballata d’amore, nonché una richiesta di scuse. Gracie riflette infatti sulla sua giovinezza e usa la canzone per segnare il passaggio dall’adolescenza all’età adulta. Ascolta qui la canzone Testo Daughter From Hell Gracie Abrams I was a pill, you swallowed me down They say that I got your mouth Daughter from hell, hungry and loud You made me a plate You lent me your life somehow And I want your patience I want your grace I want your sugar And I wanna say How much I owe ya I’ve loved your shoulder The mantle of stones Your rosemary cloud You talk to the trees out loud With both of your hands You held up our house And down to my bones I hope that I make you proud And now I want your medal I want your goodness I want your current And I wanna say How much I owe ya I’ve loved your shoulder (Ah-ah-ah) I want your color (Ah-ah) I want you to know it (Ah-ah) I want your mirror (Ah-ah) And I wanna say (Ah-ah) How much I owe ya (Ah-ah) I’ve loved your shoulder (Ah-ah) (Ah-ah-ah) I want your patience I want your gracе (Ah-ah) I want your sugar (Ah-ah) And I wanna say (Ah-ah) How much I owe ya (Ah-ah) I’ve loved your shouldеr Daughter from hell, but I came around I’ll try to become you now (Fonte Genius.com) Traduzione Ero una pillola, mi hai inghiottito Dicono che ho la tua bocca Figlia infernale, affamata e rumorosa Mi hai fatto un piatto In qualche modo mi hai prestato la tua vita E voglio la tua pazienza Voglio la tua grazia Voglio il tuo zucchero E voglio dire Quanto ti devo Ho amato la tua spalla Il manto di pietre La tua nuvola di rosmarino Parli ad alta voce agli alberi Con entrambe le mani Hai sorretto la nostra casa E fino alle mie ossa Spero di renderti orgogliosa E ora voglio la tua medaglia Voglio la tua bontà Voglio la tua corrente E voglio dire Quanto ti devo Ho amato la tua spalla (Ah-ah-ah) Voglio il tuo colore (Ah-ah) Voglio che tu lo sappia (Ah-ah) Voglio il tuo specchio (Ah-ah) E voglio dire (Ah-ah) Quanto ti devo (Ah-ah) Ho amato la tua spalla (Ah-ah) (Ah-ah-ah) Voglio la tua pazienza Voglio la tua grazia (Ah-ah) Voglio il tuo dolcezza (Ah-ah) E voglio dirti (Ah-ah) Quanto ti devo (Ah-ah) Ho amato la tua spalla Figlia infernale, ma sono cambiata Ora cercherò di diventare come te Cosa ne pensate di Daughter From Hell di Gracie Abrams?