GingerGeneration.it

Gracie Abrams – Daughter From Hell: testo e traduzione

scritto da Giovanna Codella
gracie abrams

Daughter From Hell di Gracie Abrams è la traccia omonima di Daughter from Hell, il suo terzo album. Il brano vede Gracie Abrams confrontarsi con il suo rapporto con la madre. Accompagnata solo da una chitarra distorta, la title track è una ballata d’amore, nonché una richiesta di scuse. Gracie riflette infatti sulla sua giovinezza e usa la canzone per segnare il passaggio dall’adolescenza all’età adulta.

Ascolta qui la canzone

Testo Daughter From Hell Gracie Abrams

I was a pill, you swallowed me down
They say that I got your mouth
Daughter from hell, hungry and loud
You made me a plate
You lent me your life somehow

And I want your patience
I want your grace
I want your sugar
And I wanna say
How much I owe ya
I’ve loved your shoulder

The mantle of stones
Your rosemary cloud
You talk to the trees out loud
With both of your hands
You held up our house
And down to my bones
I hope that I make you proud

And now I want your medal
I want your goodness
I want your current
And I wanna say
How much I owe ya
I’ve loved your shoulder

(Ah-ah-ah)
I want your color (Ah-ah)
I want you to know it (Ah-ah)
I want your mirror (Ah-ah)
And I wanna say (Ah-ah)
How much I owe ya (Ah-ah)
I’ve loved your shoulder (Ah-ah)
(Ah-ah-ah)
I want your patience
I want your gracе (Ah-ah)
I want your sugar (Ah-ah)
And I wanna say (Ah-ah)
How much I owe ya (Ah-ah)
I’ve loved your shouldеr

Daughter from hell, but I came around
I’ll try to become you now

(Fonte Genius.com)

Traduzione

Ero una pillola, mi hai inghiottito
Dicono che ho la tua bocca
Figlia infernale, affamata e rumorosa
Mi hai fatto un piatto
In qualche modo mi hai prestato la tua vita

E voglio la tua pazienza
Voglio la tua grazia
Voglio il tuo zucchero
E voglio dire
Quanto ti devo
Ho amato la tua spalla

Il manto di pietre
La tua nuvola di rosmarino
Parli ad alta voce agli alberi
Con entrambe le mani
Hai sorretto la nostra casa
E fino alle mie ossa
Spero di renderti orgogliosa

E ora voglio la tua medaglia
Voglio la tua bontà
Voglio la tua corrente
E voglio dire
Quanto ti devo
Ho amato la tua spalla

(Ah-ah-ah)
Voglio il tuo colore (Ah-ah)
Voglio che tu lo sappia (Ah-ah)
Voglio il tuo specchio (Ah-ah)
E voglio dire (Ah-ah)
Quanto ti devo (Ah-ah)
Ho amato la tua spalla (Ah-ah)
(Ah-ah-ah)
Voglio la tua pazienza
Voglio la tua grazia (Ah-ah)
Voglio il tuo dolcezza (Ah-ah)
E voglio dirti (Ah-ah)
Quanto ti devo (Ah-ah)
Ho amato la tua spalla

Figlia infernale, ma sono cambiata
Ora cercherò di diventare come te

Cosa ne pensate di Daughter From Hell di Gracie Abrams?

Giovanna Codella

Collaboratrice per GingerGeneration.it, scrive di musica internazionale: dall'R&B statunitense al k-pop, passando per il brit-pop e per le sonorità rock. Si occupa di narrativa come autrice di libri per bambini e ragazzi.

Articoli correlati