Gracie Abrams – Daughter From Hell: testo e traduzione

Daughter From Hell di Gracie Abrams è la traccia omonima di Daughter from Hell, il suo terzo album. Il brano vede Gracie Abrams confrontarsi con il suo rapporto con la madre. Accompagnata solo da una chitarra distorta, la title track è una ballata d’amore, nonché una richiesta di scuse. Gracie riflette infatti sulla sua giovinezza e usa la canzone per segnare il passaggio dall’adolescenza all’età adulta.

Ascolta qui la canzone

Testo Daughter From Hell Gracie Abrams

I was a pill, you swallowed me down

They say that I got your mouth

Daughter from hell, hungry and loud

You made me a plate

You lent me your life somehow

And I want your patience

I want your grace

I want your sugar

And I wanna say

How much I owe ya

I’ve loved your shoulder

The mantle of stones

Your rosemary cloud

You talk to the trees out loud

With both of your hands

You held up our house

And down to my bones

I hope that I make you proud

And now I want your medal

I want your goodness

I want your current

And I wanna say

How much I owe ya

I’ve loved your shoulder

(Ah-ah-ah)

I want your color (Ah-ah)

I want you to know it (Ah-ah)

I want your mirror (Ah-ah)

And I wanna say (Ah-ah)

How much I owe ya (Ah-ah)

I’ve loved your shoulder (Ah-ah)

(Ah-ah-ah)

I want your patience

I want your gracе (Ah-ah)

I want your sugar (Ah-ah)

And I wanna say (Ah-ah)

How much I owe ya (Ah-ah)

I’ve loved your shouldеr

Daughter from hell, but I came around

I’ll try to become you now

(Fonte Genius.com)

Traduzione

Ero una pillola, mi hai inghiottito

Dicono che ho la tua bocca

Figlia infernale, affamata e rumorosa

Mi hai fatto un piatto

In qualche modo mi hai prestato la tua vita

E voglio la tua pazienza

Voglio la tua grazia

Voglio il tuo zucchero

E voglio dire

Quanto ti devo

Ho amato la tua spalla

Il manto di pietre

La tua nuvola di rosmarino

Parli ad alta voce agli alberi

Con entrambe le mani

Hai sorretto la nostra casa

E fino alle mie ossa

Spero di renderti orgogliosa

E ora voglio la tua medaglia

Voglio la tua bontà

Voglio la tua corrente

E voglio dire

Quanto ti devo

Ho amato la tua spalla

(Ah-ah-ah)

Voglio il tuo colore (Ah-ah)

Voglio che tu lo sappia (Ah-ah)

Voglio il tuo specchio (Ah-ah)

E voglio dire (Ah-ah)

Quanto ti devo (Ah-ah)

Ho amato la tua spalla (Ah-ah)

(Ah-ah-ah)

Voglio la tua pazienza

Voglio la tua grazia (Ah-ah)

Voglio il tuo dolcezza (Ah-ah)

E voglio dirti (Ah-ah)

Quanto ti devo (Ah-ah)

Ho amato la tua spalla

Figlia infernale, ma sono cambiata

Ora cercherò di diventare come te

Cosa ne pensate di Daughter From Hell di Gracie Abrams?