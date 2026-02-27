GingerGeneration.it

BLACKPINK – GO: video, testo e traduzione

Le BLACKPINK sono ufficialmente tornate. Il gruppo K-pop ha pubblicato il suo quarto EP, Deadline, il 27 febbraio. GO è il secondo estratto dal mini-album, inaugurato dal singolo principale Jump che ha raggiunto direttamente il primo posto nella Billboard Global 200 e il 28° posto nella U.S. Hot 100.

Testo GO delle Blackpink

I’m on a mission
I’m in control
I want your body
I want your soul

Here to the rescue
I’m number one
Your guardian angel
Your kingdom come

March to the beat of
Beat of my drum
‘Cause when I call you
You’re gonna come

Hold in position
It’s gonna blow
You only move when
When I say so

GO
Blackpink’ll make ya
GO
Blackpink’ll make ya

Go get it, Imma go get it
Never gonna settle for second
I need a gold medal
Get up on the floor, tell me when to go,
no slow jams
Bumpin through the speakers when I do my
go go dance

Oh no,
I go when I wanna I go, I’m so gone
Go reckless, go off, like what could go wrong
I’m goin all in, you should know that’s my go-to
My whole crew with me, if I go then they go too

March to the beat of
Beat of my drum‘Cause when I call you
You’re gonna come

Hold in position
It’s gonna blow
You only move when
When I say so

GO
Blackpink’ll make ya
GO
Blackpink’ll make ya

When your heart is broken baby
Darkness on the edge of town
Try to keep it open baby
Try to let your walls come down

I know you’re frozen baby
Love can make you turn to stone
You could stop and be alone

Or you could

GO
Blackpink’ll make ya
GO

I’m on a mission
Mission misson mission

Traduzione 

Sono in missione
Ho il controllo
Voglio il tuo corpo
Voglio la tua anima

Qui in soccorso
Sono la numero uno
Il tuo angelo custode
Venga il tuo regno

Marcia al ritmo di
Il battito del mio tamburo
Perché quando ti chiamo
Verrai

Resta in posizione
Esploderà
Ti muovi solo quando
Quando lo dico io

VAI
Le Blackpink ti faranno
VAI
Le Blackpink ti faranno

Vai a prenderlo, lo farò io
Non mi accontenterò mai del secondo posto
Ho bisogno di una medaglia d’oro
Sali sul pavimento, dimmi quando andare,
niente ritmi lenti
Rimbomba attraverso gli altoparlanti quando faccio il mio
ballo go go

Oh no,
Vado quando voglio, vado, sono così andata
Vai spericolata, vai via, come se cosa potesse andare storto
Ci sto andando fino in fondo, dovresti sapere che è il mio punto di riferimento
Tutta la mia crew con me, se vado io, vanno loro anche

Marcia al ritmo di
Il battito del mio tamburo Perché quando ti chiamo
Verrai

Resta in posizione
Esploderà
Ti muovi solo quando
Quando lo dico io

VAI
Le Blackpink ti faranno
VAI
Le Blackpink ti faranno

Quando il tuo cuore è spezzato, tesoro
L’oscurità ai margini della città
Cerca di tenerlo aperto, tesoro
Cerca di far crollare i tuoi muri

So che sei congelato, tesoro
L’amore può trasformarti in pietra
Potresti fermarti e stare da solo

Oppure potresti

VAI
Le Blackpink ti faranno
VAI

Sono in missione
Missione, missione, missione

Cosa ne pensate di GO delle Blackpink?

