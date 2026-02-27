BLACKPINK – GO: video, testo e traduzione scritto da Giovanna Codella 27 Febbraio 2026 Screenshot Video Ufficiale GO delle Blackpink via Youtube. Crediti: YG Entertainment Le BLACKPINK sono ufficialmente tornate. Il gruppo K-pop ha pubblicato il suo quarto EP, Deadline, il 27 febbraio. GO è il secondo estratto dal mini-album, inaugurato dal singolo principale Jump che ha raggiunto direttamente il primo posto nella Billboard Global 200 e il 28° posto nella U.S. Hot 100. Qui il video ufficiale Testo GO delle Blackpink I’m on a mission I’m in control I want your body I want your soul Here to the rescue I’m number one Your guardian angel Your kingdom come March to the beat of Beat of my drum ‘Cause when I call you You’re gonna come Hold in position It’s gonna blow You only move when When I say so GO Blackpink’ll make ya GO Blackpink’ll make ya Go get it, Imma go get it Never gonna settle for second I need a gold medal Get up on the floor, tell me when to go, no slow jams Bumpin through the speakers when I do my go go dance Oh no, I go when I wanna I go, I’m so gone Go reckless, go off, like what could go wrong I’m goin all in, you should know that’s my go-to My whole crew with me, if I go then they go too March to the beat of Beat of my drum‘Cause when I call you You’re gonna come Hold in position It’s gonna blow You only move when When I say so GO Blackpink’ll make ya GO Blackpink’ll make ya When your heart is broken baby Darkness on the edge of town Try to keep it open baby Try to let your walls come down I know you’re frozen baby Love can make you turn to stone You could stop and be alone Or you could GO Blackpink’ll make ya GO I’m on a mission Mission misson mission Traduzione Sono in missione Ho il controllo Voglio il tuo corpo Voglio la tua anima Qui in soccorso Sono la numero uno Il tuo angelo custode Venga il tuo regno Marcia al ritmo di Il battito del mio tamburo Perché quando ti chiamo Verrai Resta in posizione Esploderà Ti muovi solo quando Quando lo dico io VAI Le Blackpink ti faranno VAI Le Blackpink ti faranno Vai a prenderlo, lo farò io Non mi accontenterò mai del secondo posto Ho bisogno di una medaglia d’oro Sali sul pavimento, dimmi quando andare, niente ritmi lenti Rimbomba attraverso gli altoparlanti quando faccio il mio ballo go go Oh no, Vado quando voglio, vado, sono così andata Vai spericolata, vai via, come se cosa potesse andare storto Ci sto andando fino in fondo, dovresti sapere che è il mio punto di riferimento Tutta la mia crew con me, se vado io, vanno loro anche Marcia al ritmo di Il battito del mio tamburo Perché quando ti chiamo Verrai Resta in posizione Esploderà Ti muovi solo quando Quando lo dico io VAI Le Blackpink ti faranno VAI Le Blackpink ti faranno Quando il tuo cuore è spezzato, tesoro L’oscurità ai margini della città Cerca di tenerlo aperto, tesoro Cerca di far crollare i tuoi muri So che sei congelato, tesoro L’amore può trasformarti in pietra Potresti fermarti e stare da solo Oppure potresti VAI Le Blackpink ti faranno VAI Sono in missione Missione, missione, missione Cosa ne pensate di GO delle Blackpink?