BLACKPINK – GO: video, testo e traduzione

Screenshot Video Ufficiale GO delle Blackpink via Youtube. Crediti: YG Entertainment

Le BLACKPINK sono ufficialmente tornate. Il gruppo K-pop ha pubblicato il suo quarto EP, Deadline, il 27 febbraio. GO è il secondo estratto dal mini-album, inaugurato dal singolo principale Jump che ha raggiunto direttamente il primo posto nella Billboard Global 200 e il 28° posto nella U.S. Hot 100.

Qui il video ufficiale

Testo GO delle Blackpink

I’m on a mission

I’m in control

I want your body

I want your soul

Here to the rescue

I’m number one

Your guardian angel

Your kingdom come

March to the beat of

Beat of my drum

‘Cause when I call you

You’re gonna come

Hold in position

It’s gonna blow

You only move when

When I say so

GO

Blackpink’ll make ya

GO

Blackpink’ll make ya

Go get it, Imma go get it

Never gonna settle for second

I need a gold medal

Get up on the floor, tell me when to go,

no slow jams

Bumpin through the speakers when I do my

go go dance

Oh no,

I go when I wanna I go, I’m so gone

Go reckless, go off, like what could go wrong

I’m goin all in, you should know that’s my go-to

My whole crew with me, if I go then they go too

March to the beat of

Beat of my drum‘Cause when I call you

You’re gonna come

Hold in position

It’s gonna blow

You only move when

When I say so

GO

Blackpink’ll make ya

GO

Blackpink’ll make ya

When your heart is broken baby

Darkness on the edge of town

Try to keep it open baby

Try to let your walls come down

I know you’re frozen baby

Love can make you turn to stone

You could stop and be alone

Or you could

GO

Blackpink’ll make ya

GO

I’m on a mission

Mission misson mission

Traduzione

Sono in missione

Ho il controllo

Voglio il tuo corpo

Voglio la tua anima

Qui in soccorso

Sono la numero uno

Il tuo angelo custode

Venga il tuo regno

Marcia al ritmo di

Il battito del mio tamburo

Perché quando ti chiamo

Verrai

Resta in posizione

Esploderà

Ti muovi solo quando

Quando lo dico io

VAI

Le Blackpink ti faranno

VAI

Le Blackpink ti faranno

Vai a prenderlo, lo farò io

Non mi accontenterò mai del secondo posto

Ho bisogno di una medaglia d’oro

Sali sul pavimento, dimmi quando andare,

niente ritmi lenti

Rimbomba attraverso gli altoparlanti quando faccio il mio

ballo go go

Oh no,

Vado quando voglio, vado, sono così andata

Vai spericolata, vai via, come se cosa potesse andare storto

Ci sto andando fino in fondo, dovresti sapere che è il mio punto di riferimento

Tutta la mia crew con me, se vado io, vanno loro anche

Marcia al ritmo di

Il battito del mio tamburo Perché quando ti chiamo

Verrai

Resta in posizione

Esploderà

Ti muovi solo quando

Quando lo dico io

VAI

Le Blackpink ti faranno

VAI

Le Blackpink ti faranno

Quando il tuo cuore è spezzato, tesoro

L’oscurità ai margini della città

Cerca di tenerlo aperto, tesoro

Cerca di far crollare i tuoi muri

So che sei congelato, tesoro

L’amore può trasformarti in pietra

Potresti fermarti e stare da solo

Oppure potresti

VAI

Le Blackpink ti faranno

VAI

Sono in missione

Missione, missione, missione

Cosa ne pensate di GO delle Blackpink?