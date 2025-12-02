Lo show K-Pop Forever! arriva in italia per un’unica data

Dopo il sold out delle date nelle città di Dublino, Cork e Belfast, K-POP FOREVER!, il mega show che celebra la rivoluzione del K-pop attraverso i suoi brani più iconici, arriva in Italia per un’unica data.

L’appuntamento, prodotto da VignaPR e Vivo Concerti, è previsto per sabato 25 aprile 2026 all’Unipol Forum di Milano e sarà l’occasione per cantare a squarciagola i brani che hanno fatto la storia del genere amato in tutto il mondo.

I biglietti saranno disponibili online su Vivoconcerti.com da giovedì 4 dicembre 2025 alle ore 12:00 e in tutti i punti vendita autorizzati da martedì 9 dicembre 2025 alle ore 12:00.

Ispirato a K-POP Demon Hunters, il film più visto di sempre su Netflix, K-POP FOREVER! celebra l’ascesa del K-pop, il fenomeno culturale nato in Corea del Sud che ha superato i confini della musica trasformandosi in un linguaggio universale.

Pensato come un grande family show, l’evento riunisce i fan di tutte le età in un viaggio attraverso i brani più iconici della scena musicale coreana: dalle canzoni che hanno reso i BTS una delle boy band più influenti al mondo, al carisma delle Blackpink, dalle coreografie delle Twice alla romanticità di Melomance, fino all’energia delle Huntr/X e al vivace pop dei Saja Boys, questi ultimi due protagonisti proprio del film K-POP Demon Hunters.

Un omaggio ai suoni e ai successi che hanno definito l’identità globale del K-pop, in oltre un’ora e mezza di musica, energia e spettacolo dal vivo.

Ideato per le grandi arene, K-POP FOREVER! porta in tournée una delle produzioni internazionali più spettacolari mai realizzate in Europa per un evento interamente dedicato al K-pop: scenografie monumentali, schermi LED di nuovissima generazione, visual d’impatto, effetti speciali e un team di ballerini, cantanti e performer che ricordano l’estetica e la potenza visiva delle superstar coreane. Un’esperienza adrenalinica e immersiva, nata per essere vissuta, cantata e condivisa.