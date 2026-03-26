Miley Cyrus – Younger You: video ufficiale, testo e traduzione

Miley Cyrus ha annunciato l’uscita del singolo Younger You in arrivo questo venerdì, 27 marzo 2026, su tutte le piattaforme digitali. Si tratta della nuova canzone originale scritta per celebrare la serie che l’ha resa famosa, tratta da Hannah Montana 20th Anniversary Special, disponibile su Disney+.

“Festeggiare Hannah Montana non significa solo rendere omaggio a una serie TV, ma per me è come chiudere un cerchio. HM ha segnato l’inizio della vita come la conosco oggi. Il legame che mi unisce ai miei fan è raro e meraviglioso proprio come lo è stato tutto questo percorso. Vi adoro tutti e vi voglio un bene immenso. Questo special per l’anniversario è un regalo che faccio alla versione più giovane di voi stessi, il mio modo per ringraziarvi della vostra fedeltà e per avermi accompagnato in ogni fase di questo viaggio” – ha postato sui propri social Miley Cyrus a proposito di Younger You.

Il video dell’esibizione per l’anniversario

Il video ufficiale della canzone

Testo Younger You di Miley Cyrus

Hey, you, it’s younger you

I’m just checking in to see if you still remember me

Hey, you, it’s younger you

Do you still pray before bed? Or are you worrying instead?

Yeah, somewhere along the way we lost touch

We used to be so happy just because

I know you had to go eventually

But don’t forget about me

Yeah, don’t forget about me

Hey, you, it’s younger you

I know you’re busy with your job but don’t forget to call your mom

And dad too, he misses you

He may tell you that he’s fine but you’re always on his mind

Yeah, somewhere along the way we lost touch

We used to be so happy just because

I know you had to go eventually

But don’t forget about me

Yeah, don’t forget about me, no

Hey, you, it’s younger you

I know your story isn’t done, but do you love who you’ve become?

Hey, you, it’s younger you

When you’re standing on the stars, just don’t forget who you are

Traduzione

Ehi, tu, sono io, da giovane

Ti scrivo solo per sapere se ti ricordi ancora di me

Ehi, tu, sono io, da giovane

Preghi ancora prima di andare a letto? O ti preoccupi invece?

Sì, da qualche parte lungo la strada ci siamo persi di vista

Eravamo così felici, semplicemente perché

So che prima o poi te ne saresti dovuto andare

Ma non dimenticarti di me

Sì, non dimenticarti di me

Ehi, tu, sono io, da giovane

So che sei impegnato con il lavoro, ma non dimenticare di chiamare la mamma

E anche il papà, gli manchi

Magari ti dirà che sta bene, ma tu sei sempre nei suoi pensieri

Sì, da qualche parte lungo la strada ci siamo persi di vista

Eravamo così felici, semplicemente perché

So che prima o poi te ne saresti dovuto andare

Ma non dimenticarti di me

Sì, non dimenticarti di me, no

Ehi, tu, sono io, da giovane

So che la tua storia non è ancora finita, ma ti piace la persona che sei diventato?

Ehi, tu, sono io, la versione più giovane di te

Quando sarai in piedi sulle stelle, non dimenticare mai chi sei

Lo speciale su Hannah Montana

Hannah Montana 20th Anniversary Special arriva esattamente vent’anni dopo il debutto della serie originale su Disney Channel.

Lo show televisivo è una lettera d’amore ai fan, piena di sentimento e nostalgia. Nel corso di un’intervista, condotta da Alex Cooper, Miley Cyrus ripercorre i momenti più memorabili. Gli spettatori assistono inoltre a un dietro le quinte con filmati d’archivio, volti familiari, ospiti a sorpresa e una speciale esibizione di Miley sulle note di Younger You.

Oltre a questo contenuto, a dimostrazione della duratura popolarità del franchise, i fan possono rivivere su Disney+ i loro momenti preferiti con la Collezione Hannah Montana.

La collezione, disponibile sulla piattaforma di streaming, include le quattro stagioni della serie e i film Hannah Montana: The Movie e Hannah Montana and Miley Cyrus: The Best of Both Worlds Concert.

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