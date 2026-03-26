Miley Cyrus – Younger You: video ufficiale, testo e traduzione scritto da Giovanna Codella 26 Marzo 2026 Miley Cyrus ha annunciato l’uscita del singolo Younger You in arrivo questo venerdì, 27 marzo 2026, su tutte le piattaforme digitali. Si tratta della nuova canzone originale scritta per celebrare la serie che l’ha resa famosa, tratta da Hannah Montana 20th Anniversary Special, disponibile su Disney+. “Festeggiare Hannah Montana non significa solo rendere omaggio a una serie TV, ma per me è come chiudere un cerchio. HM ha segnato l’inizio della vita come la conosco oggi. Il legame che mi unisce ai miei fan è raro e meraviglioso proprio come lo è stato tutto questo percorso. Vi adoro tutti e vi voglio un bene immenso. Questo special per l’anniversario è un regalo che faccio alla versione più giovane di voi stessi, il mio modo per ringraziarvi della vostra fedeltà e per avermi accompagnato in ogni fase di questo viaggio” – ha postato sui propri social Miley Cyrus a proposito di Younger You. Il video dell’esibizione per l’anniversario Il video ufficiale della canzone Testo Younger You di Miley Cyrus Hey, you, it’s younger you I’m just checking in to see if you still remember me Hey, you, it’s younger you Do you still pray before bed? Or are you worrying instead? Yeah, somewhere along the way we lost touch We used to be so happy just because I know you had to go eventually But don’t forget about me Yeah, don’t forget about me Hey, you, it’s younger you I know you’re busy with your job but don’t forget to call your mom And dad too, he misses you He may tell you that he’s fine but you’re always on his mind Yeah, somewhere along the way we lost touch We used to be so happy just because I know you had to go eventually But don’t forget about me Yeah, don’t forget about me, no Hey, you, it’s younger you I know your story isn’t done, but do you love who you’ve become? Hey, you, it’s younger you When you’re standing on the stars, just don’t forget who you are Traduzione Ehi, tu, sono io, da giovane Ti scrivo solo per sapere se ti ricordi ancora di me Ehi, tu, sono io, da giovane Preghi ancora prima di andare a letto? O ti preoccupi invece? Sì, da qualche parte lungo la strada ci siamo persi di vista Eravamo così felici, semplicemente perché So che prima o poi te ne saresti dovuto andare Ma non dimenticarti di me Sì, non dimenticarti di me Ehi, tu, sono io, da giovane So che sei impegnato con il lavoro, ma non dimenticare di chiamare la mamma E anche il papà, gli manchi Magari ti dirà che sta bene, ma tu sei sempre nei suoi pensieri Sì, da qualche parte lungo la strada ci siamo persi di vista Eravamo così felici, semplicemente perché So che prima o poi te ne saresti dovuto andare Ma non dimenticarti di me Sì, non dimenticarti di me, no Ehi, tu, sono io, da giovane So che la tua storia non è ancora finita, ma ti piace la persona che sei diventato? Ehi, tu, sono io, la versione più giovane di te Quando sarai in piedi sulle stelle, non dimenticare mai chi sei Lo speciale su Hannah Montana Hannah Montana 20th Anniversary Special arriva esattamente vent’anni dopo il debutto della serie originale su Disney Channel. Lo show televisivo è una lettera d’amore ai fan, piena di sentimento e nostalgia. Nel corso di un’intervista, condotta da Alex Cooper, Miley Cyrus ripercorre i momenti più memorabili. Gli spettatori assistono inoltre a un dietro le quinte con filmati d’archivio, volti familiari, ospiti a sorpresa e una speciale esibizione di Miley sulle note di Younger You. Oltre a questo contenuto, a dimostrazione della duratura popolarità del franchise, i fan possono rivivere su Disney+ i loro momenti preferiti con la Collezione Hannah Montana. La collezione, disponibile sulla piattaforma di streaming, include le quattro stagioni della serie e i film Hannah Montana: The Movie e Hannah Montana and Miley Cyrus: The Best of Both Worlds Concert. Potrebbe interessarti anche: La recensione di Hannah Montana 20th Anniversary Special