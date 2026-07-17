Gracie Abrams – Mews: testo e traduzione

Mews di Gracie Abrams è una delle tracce nella tracklist di Daughter from Hell, il suo terzo album. La traccia numero dieci del progetto discografico è probabilmente il pezzo più malinconico dell’intero disco ed è stato scritto e prodotto dalla stessa Gracie con lo storico collaboratore Aaron Dessner.

Ascolta qui la canzone

Testo Mews Gracie Abrams

Do you hear the sound

Of our engine fading?

Really ran it out

Four tires flaming, can’t we just hose ‘em down?

‘Cause I wanna drive ‘til the mornin’

‘Til you forget that you’re having doubts

Run every light, every warning

Still, if you want, we can have it out

Out, out

Once was a rock, I’m your hard place now

Now, now

You floor it, I choke when you find the ground

Tell me where you’ve landed

Don’t you thank me now

For my understanding

There’s none of that, close your mouth

I want your family to know me now

I’m not, but I seemed more important, love

To you bеfore it all changed somehow

Somеhow, how

I moved with your tide ‘til it turned around

Around, ‘round

Still, you should know, oh

I believed every word that you read

Every glorified tome by the side of your bed

When you swore you’d go right

Then you went left instead

How was I supposed to know? Oh

Did I miss the sign when you’d answer my call?

Like if between the lines, did one breath say it all?

When you called me naive, did you mean to a fault?

Oh, no, mm-mm

But it’s over now

You’re not outside waiting

Guess I slowed you down

When you planned on racing, buckle up, kick me out (Out)

I would’ve fought anybody

Who tried to tell me you wanted out

Oh God, you can bet, I regret it now

And now, now

Oh, you can bet I regret it now

And now, now

(Fonte Genius.com)

Traduzione

Senti il ​​rumore

del nostro motore che si spegne?

Lo abbiamo proprio consumato

Quattro pneumatici in fiamme, non possiamo semplicemente lavarli via con la manichetta?

Perché voglio guidare fino al mattino

Finché non dimenticherai di avere dei dubbi

Correre a ogni semaforo, a ogni avvertimento

Eppure, se vuoi, possiamo chiarire tutto

Chiudere tutto, chiudere tutto

Una volta ero una roccia, ora sono il tuo rifugio sicuro

Ora, ora

Se schiacci l’acceleratore, io soffoco quando tocchi terra

Dimmi dove sei atterrato

Non ringraziarmi ora

Per la mia comprensione

Non c’è niente di tutto questo, chiudi la bocca

Voglio che la tua famiglia mi conosca ora

Non lo sono, ma sembravo più importante, amore mio

Per te prima che tutto cambiasse in qualche modo

In qualche modo, come

Mi muovevo con la tua marea finché non si è capovolta

Intorno, intorno

Eppure, dovresti saperlo, oh

Ho creduto a ogni parola che hai letto

Ogni tomo glorificato accanto al tuo letto

Quando hai giurato che saresti andato a destra

Poi invece sei andato a sinistra

Come avrei potuto saperlo? Oh

Mi sono perso il segnale quando rispondevi alla mia chiamata?

Come se tra le righe, un solo respiro dicesse tutto?

Quando mi hai chiamato ingenua, intendevi dire che ero troppo ingenua?

Oh, no, mm-mm

Ma ora è finita

Non sei fuori ad aspettarmi

Immagino di averti rallentato

Quando avevi intenzione di correre, allacciati le cinture, buttami fuori (Fuori)

Avrei combattuto contro chiunque

Che avesse provato a dirmi che volevi andartene

Oh Dio, puoi scommetterci, ora me ne pento

E ora, ora

Oh, puoi scommetterci, ora me ne pento

E ora, ora

Cosa ne pensate di Mews di Gracie Abrams?