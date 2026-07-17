Gracie Abrams – Mews: testo e traduzione scritto da Giovanna Codella 17 Luglio 2026 Mews di Gracie Abrams è una delle tracce nella tracklist di Daughter from Hell, il suo terzo album. La traccia numero dieci del progetto discografico è probabilmente il pezzo più malinconico dell’intero disco ed è stato scritto e prodotto dalla stessa Gracie con lo storico collaboratore Aaron Dessner. Ascolta qui la canzone Testo Mews Gracie Abrams Do you hear the sound Of our engine fading? Really ran it out Four tires flaming, can’t we just hose ‘em down? ‘Cause I wanna drive ‘til the mornin’ ‘Til you forget that you’re having doubts Run every light, every warning Still, if you want, we can have it out Out, out Once was a rock, I’m your hard place now Now, now You floor it, I choke when you find the ground Tell me where you’ve landed Don’t you thank me now For my understanding There’s none of that, close your mouth I want your family to know me now I’m not, but I seemed more important, love To you bеfore it all changed somehow Somеhow, how I moved with your tide ‘til it turned around Around, ‘round Still, you should know, oh I believed every word that you read Every glorified tome by the side of your bed When you swore you’d go right Then you went left instead How was I supposed to know? Oh Did I miss the sign when you’d answer my call? Like if between the lines, did one breath say it all? When you called me naive, did you mean to a fault? Oh, no, mm-mm But it’s over now You’re not outside waiting Guess I slowed you down When you planned on racing, buckle up, kick me out (Out) I would’ve fought anybody Who tried to tell me you wanted out Oh God, you can bet, I regret it now And now, now Oh, you can bet I regret it now And now, now (Fonte Genius.com) Traduzione Senti il rumore del nostro motore che si spegne? Lo abbiamo proprio consumato Quattro pneumatici in fiamme, non possiamo semplicemente lavarli via con la manichetta? Perché voglio guidare fino al mattino Finché non dimenticherai di avere dei dubbi Correre a ogni semaforo, a ogni avvertimento Eppure, se vuoi, possiamo chiarire tutto Chiudere tutto, chiudere tutto Una volta ero una roccia, ora sono il tuo rifugio sicuro Ora, ora Se schiacci l’acceleratore, io soffoco quando tocchi terra Dimmi dove sei atterrato Non ringraziarmi ora Per la mia comprensione Non c’è niente di tutto questo, chiudi la bocca Voglio che la tua famiglia mi conosca ora Non lo sono, ma sembravo più importante, amore mio Per te prima che tutto cambiasse in qualche modo In qualche modo, come Mi muovevo con la tua marea finché non si è capovolta Intorno, intorno Eppure, dovresti saperlo, oh Ho creduto a ogni parola che hai letto Ogni tomo glorificato accanto al tuo letto Quando hai giurato che saresti andato a destra Poi invece sei andato a sinistra Come avrei potuto saperlo? Oh Mi sono perso il segnale quando rispondevi alla mia chiamata? Come se tra le righe, un solo respiro dicesse tutto? Quando mi hai chiamato ingenua, intendevi dire che ero troppo ingenua? Oh, no, mm-mm Ma ora è finita Non sei fuori ad aspettarmi Immagino di averti rallentato Quando avevi intenzione di correre, allacciati le cinture, buttami fuori (Fuori) Avrei combattuto contro chiunque Che avesse provato a dirmi che volevi andartene Oh Dio, puoi scommetterci, ora me ne pento E ora, ora Oh, puoi scommetterci, ora me ne pento E ora, ora Cosa ne pensate di Mews di Gracie Abrams?