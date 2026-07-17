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Gracie Abrams – Mews: testo e traduzione

scritto da Giovanna Codella
gracie abrams

Mews di Gracie Abrams è una delle tracce nella tracklist di Daughter from Hell, il suo terzo album. La traccia numero dieci del progetto discografico è probabilmente il pezzo più malinconico dell’intero disco ed è stato scritto e prodotto dalla stessa Gracie con lo storico collaboratore Aaron Dessner.

Ascolta qui la canzone

Testo Mews Gracie Abrams

Do you hear the sound
Of our engine fading?
Really ran it out
Four tires flaming, can’t we just hose ‘em down?

‘Cause I wanna drive ‘til the mornin’
‘Til you forget that you’re having doubts
Run every light, every warning
Still, if you want, we can have it out
Out, out
Once was a rock, I’m your hard place now
Now, now
You floor it, I choke when you find the ground

Tell me where you’ve landed
Don’t you thank me now
For my understanding
There’s none of that, close your mouth

I want your family to know me now
I’m not, but I seemed more important, love
To you bеfore it all changed somehow
Somеhow, how
I moved with your tide ‘til it turned around
Around, ‘round
Still, you should know, oh

I believed every word that you read
Every glorified tome by the side of your bed
When you swore you’d go right
Then you went left instead
How was I supposed to know? Oh
Did I miss the sign when you’d answer my call?
Like if between the lines, did one breath say it all?
When you called me naive, did you mean to a fault?
Oh, no, mm-mm

But it’s over now
You’re not outside waiting
Guess I slowed you down
When you planned on racing, buckle up, kick me out (Out)

I would’ve fought anybody
Who tried to tell me you wanted out
Oh God, you can bet, I regret it now
And now, now
Oh, you can bet I regret it now
And now, now

(Fonte Genius.com)

Traduzione

Senti il ​​rumore
del nostro motore che si spegne?
Lo abbiamo proprio consumato
Quattro pneumatici in fiamme, non possiamo semplicemente lavarli via con la manichetta?

Perché voglio guidare fino al mattino
Finché non dimenticherai di avere dei dubbi
Correre a ogni semaforo, a ogni avvertimento
Eppure, se vuoi, possiamo chiarire tutto
Chiudere tutto, chiudere tutto
Una volta ero una roccia, ora sono il tuo rifugio sicuro
Ora, ora
Se schiacci l’acceleratore, io soffoco quando tocchi terra

Dimmi dove sei atterrato
Non ringraziarmi ora
Per la mia comprensione
Non c’è niente di tutto questo, chiudi la bocca

Voglio che la tua famiglia mi conosca ora
Non lo sono, ma sembravo più importante, amore mio
Per te prima che tutto cambiasse in qualche modo
In qualche modo, come
Mi muovevo con la tua marea finché non si è capovolta
Intorno, intorno
Eppure, dovresti saperlo, oh

Ho creduto a ogni parola che hai letto
Ogni tomo glorificato accanto al tuo letto
Quando hai giurato che saresti andato a destra
Poi invece sei andato a sinistra
Come avrei potuto saperlo? Oh
Mi sono perso il segnale quando rispondevi alla mia chiamata?
Come se tra le righe, un solo respiro dicesse tutto?
Quando mi hai chiamato ingenua, intendevi dire che ero troppo ingenua?

Oh, no, mm-mm

Ma ora è finita
Non sei fuori ad aspettarmi
Immagino di averti rallentato
Quando avevi intenzione di correre, allacciati le cinture, buttami fuori (Fuori)

Avrei combattuto contro chiunque
Che avesse provato a dirmi che volevi andartene
Oh Dio, puoi scommetterci, ora me ne pento
E ora, ora
Oh, puoi scommetterci, ora me ne pento
E ora, ora

Cosa ne pensate di Mews di Gracie Abrams?

Giovanna Codella

Collaboratrice per GingerGeneration.it, scrive di musica internazionale: dall'R&B statunitense al k-pop, passando per il brit-pop e per le sonorità rock. Si occupa di narrativa come autrice di libri per bambini e ragazzi.

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