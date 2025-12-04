Miley Cyrus si sposa! Confermato il fidanzamento con Maxx Morando

Miley Cyrus è pronta a dire “SI”! La cantante e attrice americana ha confermato attraverso il suo team che sposerà il fidanzato musicista Maxx Morando; le prime voci di un presunto fidanzamento ufficiale sono arrivate dopo che i due hanno posato insieme sul red carpet del film Avatar: Fuoco e Cenere, per cui lei ha scritto la colonna sonora, esibendo un anello al dito.

Miley e Maxx si sono messi insieme nel 2021, dopo un appuntamento al buio (almeno per lei) e sono stati visti pubblicamente insieme per la prima volta pochi mesi dopo; Miley ha detto di apprezzare il suo carattere “low-key”, senza drammi, e il fatto che possa essere se stessa con lui.

La proposta di matrimonio a sorpresa:

“Si dovete farmi le congratulazioni per più cose” ha confessato Miley a Good Morning America alla domanda se stesse per sposarsi: “la mia vita si è allineata completamente, tra l’arrivo di Avatar e la mia vita personale, si sono armonizzate”. La cantante ha anche spiegato che la proposta è arrivata completamente a sorpresa durante un viaggio che la coppia ha fatto in Asia: “Non sono una persona facile da sorprendere perché mi piace controllare ogni situazione, ma mi sono arresa. Ero davvero davvero davvero sorpresa e ovviamente ho detto si“.

Miley ha anche spiegato, che nonostante le immagini spettacolari, il cuore della storia di Avatar è l’amore che lega i protagonisti e le relazioni significative nelle nostre vite, quindi che la sua esperienza personale con Maxx e il lavoro con James Cameron per scrivere la canzone per il film. Ma quindi anche lei e il futuro marito “dream as one” (sognano all’unisono)? “Spero di si! Stiamo insieme da quattro anni ed è stata evidente l’enorme crescita che ho avuto; vuoi sognare in grande e vuoi avere al tuo fianco una persona che ti dice che potrai farcela” ha confessato.

Potrebbe anche interessarti:

Miley Cyrus – Dream As One per il film Avatar: Fuoco e Cenere