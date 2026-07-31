Ariana Grande – Warning signs: (testo e traduzione) scritto da Giovanna Codella 31 Luglio 2026 Warning signs è uno dei brani di Petal, il nuovo album di Ariana Grande, in uscita il 31 luglio 2026. L’interludio descrive lo shock emotivo provato dalla cantautrice che a volte si sente intensamente desiderata dalla persona che lei ama, eppure non avverte di essere apprezzata con costanza. Come per altre tracce, il titolo del brano e la sua posizione nella tracklist dell’album sono stati rivelati durante l’Eternal Sunshine Tour di Ariana che si è tenuto il 19 giugno 2026 al Kia Forum di Inglewood. Clicca qui per l’anteprima della canzone Il Lyric Video Ufficiale Testo Warning signs Ariana Grande blind half the time i run through all your warning signs i wonder why i answer each time you call me when your numbers slide and does it even make a sound my pain is music to you hear me everywhere wear me like your new tattoos and yet your favorite muse just simply disappears monday i got you all over me you love me like ecstasy make me see colors i haven’t seen for a while friday you’re suddenly ghosting me my wisdom has fled the scene my voice plays in a taxi passing by you don’t deserve me you know you don’t, you never have but i want you to feel me i wish someone could hear me Traduzione Cieca per metà del tempo vedo tutti i tuoi segnali d’allarme mi chiedo perché rispondo ogni volta mi chiami quando il tuo numero scorre e fa davvero rumore? il mio dolore è musica per te mi senti ovunque indossami come i tuoi nuovi tatuaggi eppure la tua musa preferita semplicemente scompare lunedì mi sei addosso mi ami come se fossi ecstasy mi fai vedere colori che non vedevo da un po’ venerdì improvvisamente sparisci la mia saggezza è fuggita dalla scena la mia voce risuona in un taxi che passa non mi meriti lo sai che non mi meriti, non mi hai mai meritata ma voglio che tu mi senta vorrei che qualcuno potesse sentirmi Cosa ne pensate del testo di Warning signs di Ariana Grande?