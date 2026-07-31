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Ariana Grande – Warning signs: (testo e traduzione)

scritto da Giovanna Codella
petal ariana grande

Warning signs è uno dei brani di Petal, il nuovo album di Ariana Grande, in uscita il 31 luglio 2026. L’interludio descrive lo shock emotivo provato dalla cantautrice che a volte si sente intensamente desiderata dalla persona che lei ama, eppure non avverte di essere apprezzata con costanza.

Come per altre tracce, il titolo del brano e la sua posizione nella tracklist dell’album sono stati rivelati durante l’Eternal Sunshine Tour di Ariana che si è tenuto il 19 giugno 2026 al Kia Forum di Inglewood.

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Il Lyric Video Ufficiale

Testo Warning signs Ariana Grande

blind half the time
i run through all your warning signs
i wonder why i answer each time
you call me when your numbers slide
and does it even make a sound
my pain is music to you
hear me everywhere
wear me like your new tattoos
and yet your favorite muse
just simply disappears

monday i got you all over me
you love me like ecstasy
make me see colors i haven’t seen
for a while
friday you’re suddenly ghosting me
my wisdom has fled the scene
my voice plays in a taxi passing by

you don’t deserve me
you know you don’t, you never have
but i want you to feel me
i wish someone could hear me

Traduzione

Cieca per metà del tempo
vedo tutti i tuoi segnali d’allarme
mi chiedo perché rispondo ogni volta
mi chiami quando il tuo numero scorre
e fa davvero rumore?
il mio dolore è musica per te
mi senti ovunque
indossami come i tuoi nuovi tatuaggi
eppure la tua musa preferita
semplicemente scompare

lunedì mi sei addosso
mi ami come se fossi ecstasy
mi fai vedere colori che non vedevo
da un po’
venerdì improvvisamente sparisci
la mia saggezza è fuggita dalla scena
la mia voce risuona in un taxi che passa

non mi meriti
lo sai che non mi meriti, non mi hai mai meritata
ma voglio che tu mi senta
vorrei che qualcuno potesse sentirmi

Cosa ne pensate del testo di Warning signs di Ariana Grande?

Giovanna Codella

Collaboratrice per GingerGeneration.it, scrive di musica internazionale, d'oltreoceano in particolare; è autrice di libri per bambini e ragazzi.

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