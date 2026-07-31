Ariana Grande – Warning signs: (testo e traduzione)

Warning signs è uno dei brani di Petal, il nuovo album di Ariana Grande, in uscita il 31 luglio 2026. L’interludio descrive lo shock emotivo provato dalla cantautrice che a volte si sente intensamente desiderata dalla persona che lei ama, eppure non avverte di essere apprezzata con costanza.

Come per altre tracce, il titolo del brano e la sua posizione nella tracklist dell’album sono stati rivelati durante l’Eternal Sunshine Tour di Ariana che si è tenuto il 19 giugno 2026 al Kia Forum di Inglewood.

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Il Lyric Video Ufficiale

Testo Warning signs Ariana Grande

blind half the time

i run through all your warning signs

i wonder why i answer each time

you call me when your numbers slide

and does it even make a sound

my pain is music to you

hear me everywhere

wear me like your new tattoos

and yet your favorite muse

just simply disappears

monday i got you all over me

you love me like ecstasy

make me see colors i haven’t seen

for a while

friday you’re suddenly ghosting me

my wisdom has fled the scene

my voice plays in a taxi passing by

you don’t deserve me

you know you don’t, you never have

but i want you to feel me

i wish someone could hear me

Traduzione

Cieca per metà del tempo

vedo tutti i tuoi segnali d’allarme

mi chiedo perché rispondo ogni volta

mi chiami quando il tuo numero scorre

e fa davvero rumore?

il mio dolore è musica per te

mi senti ovunque

indossami come i tuoi nuovi tatuaggi

eppure la tua musa preferita

semplicemente scompare

lunedì mi sei addosso

mi ami come se fossi ecstasy

mi fai vedere colori che non vedevo

da un po’

venerdì improvvisamente sparisci

la mia saggezza è fuggita dalla scena

la mia voce risuona in un taxi che passa

non mi meriti

lo sai che non mi meriti, non mi hai mai meritata

ma voglio che tu mi senta

vorrei che qualcuno potesse sentirmi

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