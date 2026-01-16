I BTS annunciano l’uscita del nuovo album ARIRANG

I BTS hanno finalmente annunciato il loro nuovo album. ARIRANG è il titolo ed è in uscita il 20 marzo 2026 in tutto il mondo, sia in formato digitale sia in formato fisico.

L’attesa è davvero finita perché i prodotti fisici sono già disponibili per il pre-order su questo link.

ARIRANG è il primo disco del gruppo dopo una pausa durata 3 anni e 9 mesi. Tutti i membri del gruppo sono stati coinvolti nel processo di creazione e scrittura del disco, che riflette le loro esperienze e il loro viaggio.

Si tratta di 14 tracce che raccontano con onestà emotiva le storie che i BTS vogliono raccontare agli ARMY, la loro legione di fan che da tempo aspettava il ritorno del gruppo e che li ha sempre supportati.

Il titolo del disco viene da una canzone folk coreana, di cui esistono circa 3.600 varianti e 60 differenti versioni, che contengono tutte un ritornello simile “arirang, arirang, arariyo”. La canzone si ritiene sia antica di 600 anni ed è stata inclusa due volte nella lista UNESCO del Patrimonio Culturale Immateriale (la richiesta di inclusione è stata fatta sia dalla Corea del Sud nel 2012, sia dalla Corea del Nord nel 2014).

Quindi, non esiste una traduzione definitiva della parola “Arirang”, ma la parola riecheggia l’emozione dell’amore profondo, del desiderio e della speranza.

I BTS hanno annunciato anche il loro tour mondiale negli stadi a partire da aprile 2026. La band partirà dal Goyang Stadium (in Corea del Sud) il 9 aprile 2026 per poi fare tappa in Giappone, negli Stati Uniti, in Europa, nell’America del Sud, in Australia e in altri Paesi.

Neanche a dirlo, i Bangtan Boys non vogliono prolungare ulteriormente la suspense: le date e i biglietti sono già a disposizione dei fan, ecco il link dove trovarli.

