Laura Esquivel e Brenda Asnicar arrivano in Italia con il loro tour

A 19 anni dal successo mondiale della telenovela argentina Il Mondo di Patty, Laura Esquivel e Brenda Asnicar arrivano in Italia con tre imperdibili date del loro AMIGAS DEL CORAZÓN WORLD TOUR.

Quando? Sabato 27 giugno a Roma (Cavea, Auditorium Parco della Musica), domenica 28 giugno a Napoli (Palapartenope) e mercoledì 1 luglio a Milano (Unipol Forum).

Uno spettacolo puramente musicale che ripropone tutte le canzoni della telenovela argentina che, sin dal suo debutto nel 2007, è diventata un vero e proprio fenomeno popolare in più di 50 paesi del mondo.

I biglietti saranno disponibili in anteprima in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle ore 10:00 di mercoledì 25 febbraio. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su Livenation.it. La vendita generale dei biglietti sarà aperta a partire dalle ore 10:00 di giovedì 26 febbraio Ticketmaster.it, Ticketone.it e Vivaticket.com.

«Sono passati gli anni, ma abbiamo sempre sognato questo momento. Oggi ci ritroviamo di nuovo sul palco e, questa volta, vogliamo che siate lì, con noi» hanno dichiarato Laura Esquivel e Brenda Asnicar.

Con una messa in scena memorabile, lo show è pensato per un pubblico che è cresciuto guardando la telenovela e che oggi è adulto, per far rivivere le storie che hanno segnato un’intera generazione, dando loro un nuovo significato. Le canzoni iconiche della serie verranno riproposte in nuove versioni, con arrangiamenti rinnovati, capaci di dialogare con la memoria emotiva degli spettatori.

Le caratteristiche dei personaggi di Laura (Patty) e Brenda (Antonella) vengono rielaborate. Del passato si riprendono solo alcuni dettagli, come omaggio all’universo de Il Mondo di Patty.

L’accento della storia, però, è posto sul presente. Sulla presenza autentica, attuale e reale delle protagoniste, sull’evoluzione naturale di quelle bambine che oggi sono donne e artiste. Non da una prospettiva nostalgica, bensì come celebrazione consapevole, con un messaggio chiaro: «ogni tempo passato ci ha portate fin qui».