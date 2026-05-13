Gracie Abrams annuncia il nuovo attesissimo album Daughter From Hell

Gracie Abrams ha annunciato l’uscita del suo terzo album in studio, Daughter from Hell, in uscita il 17 luglio su tutte le piattaforme digitali e in formato fisico. Il disco è già disponibile per il pre-order.

Il primo estratto, Hit the Wall, arriverà venerdì 14 maggio sulle piattaforme e nelle radio in Italia.

Chi è Gracie Abrams

Dal suo debutto nel 2019, è emersa come una delle cantautrici più convincenti della sua generazione, guadagnandosi l’ammirazione di artisti come Taylor Swift, Lorde, Billie Eilish e Olivia Rodrigo e si è guadagnata l’ambita nomination come “miglior artista esordiente” ai 66esimi GRAMMY Awards e poi per il “miglior duetto pop” con Taylor Swift per il brano Us l’anno seguente.

La cantautrice indica Joni Mitchell come la sua influenza più formativa, ha scritto la sua prima canzone all’età di otto anni e ha continuato ad accumulare un seguito devoto grazie ai suoi testi emotivamente intimi e alla sua sensibilità fai-da-te.Con l’arrivo del suo progetto di debutto Minor nell’estate del 2020, ha ricevuto recensioni entusiastiche da parte di NME, che ha elogiato i suoi “racconti dolorosamente onesti di crepacuore drappeggiati da melodie delicate che portano con sé molto più intrigo del solito cantautore di routine”.

Nel 2023, Gracie ha pubblicato il suo attesissimo album di debutto, Good Riddance, il 24 febbraio, seguito da un tour nordamericano che ha registrato il tutto esaurito in meno di un’ora. Nel 2024 è uscito il suo secondo album The Secret of Us, prodotto dalla Abrams con Aaron Dessner. Dal progetto e dalla sua ‘deluxe version’ sono stati estratti i singoli di successo I Love You, I’m Sorry e That’s So True .Il 2024 e il 2025 l’hanno vista protagonista assoluta della musica mondiale grazie a The Secret of Us e a That’s So True, hit da milioni di stream, arrivata in vetta nelle classifiche di moltissimi Paesi e alla #6 della classifica statunitense dei singoli, Billboard Hot 100.