Gracie Abrams – Death Wish: testo e traduzione

Death Wish di Gracie Abrams è una delle tracce nella tracklist di Daughter from Hell, il suo terzo album. Prima di pubblicare la canzone, Gracie l’ aveva già eseguita all’Arena O2 di Londra e aveva rivelato: “Questa canzone parla di un mio amico che di recente usciva con un tipo, tipo, un mega narcisista. […] Un mio caro amico usciva di recente con una persona che era davvero insopportabile. E io li ho sentiti parlare molto di questa situazione, quindi questa canzone parla proprio di questo!”.

Ascolta qui la canzone

Testo Death Wish Gracie Abrams

My love, you love your time machine, your power trips and diamond rings

The walls you built on teenage dreams, the well you dug for sinking things

Your words to kill are evergreen, so you must not feel anything at all

But how’d you get so bulletproof? You trade your time for inside truths

Trade your time for any clue of what to do or not to do

Hate to say, it’s nothing new, aside from those few girls you keep around

How will it end? How long will you give me

‘Til you twist the knife with a smile while you kill me?

Then you ask me to dance if there’s someone around

You don’t look the same when I look at you now

Hm-mm, hm-mm

Mm

Honey pie, you’re haunting me, I fell for your faux fantasy

You poured the wine, there’s poison in it

Disregard my disposition, proof is in the subtle things

Your eggshell floor is splintering now, mm

And it freaks me out I’m old enough to know you as a gateway drug

You’re everything I’ll never be, you live to look for enemies

I have to bet that’s lonely, could leave you with an empty house

(Ah-ah, ah)

So, how will it end? How long will you give me

‘Til you twist the knife with a smile while you kill me?

Then you ask me to dance if there’s someone around

You don’t look the same when I look at you now

And I used to pretend that it didn’t feel evil

Your light of a million suns burns through people

And bridges and cities ‘til ash covers ground

A breath of your air is a death wish

And you’re forcing my hand, but I’m a drop in your ocean

I ruined your plans of some grand self-promotion

The second you figured that I figured you out

Now you look away when I look at you now

(Hm-mm) When I look at you now

(Hm-mm) Well, look at you now

Mm-mm

(Fonte Genius.com)

Traduzione

Amore mio, ami la tua macchina del tempo, i tuoi deliri di potere e gli anelli di diamanti

I muri che hai costruito sui sogni adolescenziali, il pozzo che hai scavato per affondare le cose

Le tue parole per uccidere sono sempre attuali, quindi non devi provare nulla

Ma come hai fatto a diventare così invulnerabile? Scambi il tuo tempo per la verità nascosta

Scambi il tuo tempo per qualsiasi indizio su cosa fare o non fare

Mi dispiace dirlo, ma non è niente di nuovo, a parte quelle poche ragazze che ti tieni intorno

Come finirà? Quanto tempo mi darai

Prima di rigirare il coltello con un sorriso mentre mi uccidi?

Poi mi chiedi di ballare se c’è qualcuno in giro

Non mi sembri più lo stesso quando ti guardo adesso

Mmm-mm, mmm-mm

Mm

Tesoro, mi perseguiti, sono caduto nella tua finta fantasia

Hai versato il vino, c’è del veleno dentro

Ignora il mio atteggiamento, la prova è nelle piccole cose

Il tuo pavimento di guscio d’uovo si sta scheggiando, mm

E mi spaventa, sono abbastanza grande da conoscerti come una droga d’ingresso

Sei tutto ciò che non sarò mai, vivi per cercare nemici

Scommetto che è una vita solitaria, potrebbe lasciarti con una casa vuota

(Ah-ah, ah)

Allora, come finirà? Quanto tempo mi darai

‘Prima di rigirare il coltello con un sorriso mentre mi uccidi?

Poi mi chiedi di ballare se c’è qualcuno nei paraggi

Non sembri più lo stesso quando ti guardo ora

E facevo finta che non mi sembrasse malvagio

La tua luce, come quella di un milione di soli, brucia le persone

E ponti e città finché la cenere non ricopre il terreno

Un respiro della tua aria è un desiderio di morte

E mi stai costringendo a farlo, ma io sono una goccia nel tuo oceano

Ho rovinato i tuoi piani di una grande autopromozione

Nel momento in cui hai capito che ti avevo capito

Ora distogli lo sguardo quando ti guardo ora

(Hm-mm) Quando ti guardo ora

(Hm-mm) Beh, guardati ora

Mm-mm

Cosa ne pensate di Death Wish di Gracie Abrams?