Taylor Swift su Disney+: Il Trailer The Final Show è la fine di un’era

Il nuovo trailer di Taylor Swift per The Eras Tour | The Final Show su Disney+ ha scatenato un’ondata di eccitazione tra i fan, offrendo un assaggio elettrizzante dell’ultima tappa del tour da record, quella di Vancouver. Il film è stato registrato durante gli ultimi tre spettacoli del The Eras Tour in Canada.

Le immagini del trailer catturano l’energia inarrestabile del palco e l’emozione palpabile della cantautrice, evidenziando in particolare l’inclusione integrale del setlist dedicato a The Tortured Poets Department, l’album pubblicato nel 2024 e aggiunto al tour solo successivamente. Vedere la popstar sfoggiare i costumi di scena e le scenografie mozzafiato, eseguendo i brani più recenti con la stessa intensità dei suoi grandi successi, promette un’esperienza visiva e sonora senza precedenti.

Il lungometraggio, in arrivo a metà dicembre, sarà accompagnato anche da una docuserie in sei episodi, The End of an Era, che promette di svelare i retroscena e l’enorme macchina organizzativa dietro il fenomeno globale dell’Eras Tour. A proposito di The Final Show, Taylor ha dichiarato sui social:

“Era la fine di un’era e lo sapevamo. Volevamo ricordare ogni momento che ha preceduto il culmine del capitolo più importante e intenso delle nostre vite, quindi abbiamo permesso ai registi di catturare questo tour e tutte le storie che lo hanno caratterizzato mentre si concludeva. E di filmare lo spettacolo finale nella sua interezza. The Eras Tour | The Final Show, con l’intero set del Tortured Poets Department e i primi due episodi di The End of an Era, una docuserie di 6 episodi dietro le quinte, sarà disponibile dal 12 dicembre su disneyplus“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Taylor Swift (@taylorswift)

Come spesso accade per le superstar, la chiusura del tour di Taylor Swift non spegne i riflettori sui rumors che riguardano la sua vita privata. Recentemente, le voci su un presunto litigio con Ed Sheeran, suo storico amico e collaboratore, hanno fatto il giro del web.

Tra le possibili motivazioni di un allontanamento ci sarebbe la pubblicazione ravvicinata del lavoro più recente di Taylor (Life of a Showgirl) con quello di Ed, l’album Play. Altre voci sussurrano il dispiacere del cantautore nell’ aver appreso tramite Instagram del matrimonio dell’amica con il fidanzato Travis Kelce.

Nonostante i tabloid continuino a speculare su rotture, cerimonie imminenti, lune di miele (una delle possibili location sarebbe proprio l’Italia), non ci sono informazioni concrete a supporto. Per ora, il focus resta sull’impatto artistico di Taylor e i fan aspettano con impazienza il debutto del suo epico Final Show su Disney+.