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Gracie Abrams – Look at my Life: audio, testo e traduzione

scritto da Giovanna Codella
gracie abrams

Gracie Abrams inganna l’attesa dei suoi ascoltatori pubblicando venerdì 25 giugno 2026 il brano Look At My Life, una delle tracce nella tracklist di Daughter from Hell, il suo terzo album, in arrivo il 17 luglio.

Il brano cattura una riflessione profonda, alimentata dalle pressioni della sua fama crescente, del successo personale e delle turbolenze emotive. La canzone è un elemento centrale di Daughter from Hell e ha ispirato direttamente il nome del suo prossimo tour, The Look at My Life Tour.

Ascolta qui la canzone 

Testo Look at my Life Gracie Abrams

How long have I got in the hot light ‘til the shine rusts?
I’ve been thinking through the hard stuff
Over light drugs like every night
No, you don’t need to come over
‘Cause I’d crowd please and I’m tired
Slowly morphed into a poser
Barely know her anymore

Do I look high-functioning or
Is my façade crumbling?
Oh God, don’t actually answer me, Caroline

But, oh well, look at my life
Bet you can’t tell, but it’s kind of a bad time
A new spiral every night
Bawling my eyes out
No, but I’m so fine
Yeah, I might just shut up and drive
Hope I don’t crash and blow out the headlights
My nightmare actualizеd
Got what I wanted, it doesn’t sit right

I just got to the party with thе big shots and the Barbies
Empty talk and talk and talk until my ears bleed
He’s holding a pill, he thinks that I should take one
But I’ll raise him to the whole bunch
I’m kidding, God, he thinks I’m stupid
What a gut punch, but then we go

Downtown, there’s no medicine
I’d spit out if it promises
Slowing down voices
Don’t want to hear a sound

But, oh well, look at my life
Bet you can’t tell, but it’s kind of a bad time
A new spiral every night
Bawling my eyes out
No, but I’m so fine
Yeah, I might just shut up and drive
Hope I don’t crash and blow out the headlights
My nightmare actualized
Got what I, what I

Mm, maybe if I smile enough
I’ll get away with giving up
I’ll move across the country just to judge myself, like, just as much
As I do when I’m sitting here
I miss my friends that disappear
And haven’t seen ‘em in a year
Oh God, what am I doing here?

But, oh well, look at my life (Look at my life)
Bet you can’t tell but it’s kind of a bad time
A new spiral every night (Every night)
Bawling my eyes out
No, but I’m so fine
Yeah, I might just shut up and drive
Hope I don’t crash and blow out the headlights
My nightmare actualized
Got what I wanted, it doesn’t sit right

Ooh-ooh-ooh (Right)
I got what I wanted, it doesn’t sit right (Right, right)
Ooh-ooh-ooh (Right)
Got what I wanted, it doesn’t sit right (Right, right)

Fonte Genius.com

Traduzione

Per quanto tempo rimarrò sotto i riflettori prima che la luce si arrugginisca?

Ho riflettuto a lungo sulle cose difficili
Sotto l’effetto di d****e l****e, come ogni sera
No, non c’è bisogno che tu venga
Perché ti prego, sono stanca
Lentamente mi sono trasformata in un’impostrice
Ormai la conosco a malapena

Sembro una persona di successo o
La mia facciata sta crollando?

Oh Dio, non rispondermi davvero, Caroline

Ma, beh, guarda la mia vita
Scommetto che tu non te ne accorga, ma è un brutto periodo
Una nuova spirale ogni notte
Piango a dirotto
No, ma sto benissimo
Sì, forse dovrei semplicemente stare zitta e guidare
Spero di non s****i e di non rovinare i fari
Il mio incubo si è avverato
Ho ottenuto quello che volevo, ma non mi convince

Sono appena arrivata alla festa con i pezzi grossi e le Barbie
Chiacchiere a vuoto, chiacchiere e chiacchiere finché non mi sanguinano le orecchie
Ha una pillola in mano, pensa che dovrei prenderne una
Ma la rilancio a tutti gli altri
Sto scherzando, Dio, pensa che io sia stupida
Che colpo allo stomaco, ma poi andiamo

In centro, non c’è medicina
La sputerei se promettesse qualcosa
Voci che si abbassano
Non voglio sentire alcun suono

Ma, beh, guarda alla mia vita
Scommetto che tu non te ne accorga, ma è un brutto periodo
Una nuova spirale ogni notte
Piango a dirotto
No, ma sto così bene
Sì, forse dovrei semplicemente stare zitta e guidare
Spero di non s****i e di non rovinare i fari
Il mio incubo si è avverato
Ho ottenuto quello che volevo, quello che volevo

Mmm, forse se sorrido abbastanza
Riuscirò a farla franca e ad arrendermi
Mi trasferirò dall’altra parte del paese solo per giudicarmi, tipo, tanto quanto lo faccio quando sono seduta qui
Mi mancano i miei amici che spariscono
E non li vedo da un anno
Oh Dio, cosa ci faccio qui?

Ma, beh, guarda la mia vita (Guarda la mia vita)
Scommetto che non te ne accorgi, ma è un brutto periodo
Una nuova spirale ogni notte (Ogni notte)
Piango a dirotto
No, ma sto così bene
Sì, forse dovrei semplicemente stare zitta e guidare
Spero di non s****i e di non rovinare i fari
Il mio incubo si è avverato
Ho ottenuto quello che volevo, ma non mi convince

Ooh-ooh-ooh (Giusto)
Ho ottenuto quello che volevo, ma non mi convince (Giusto, giusto)
Ooh-ooh-ooh (Giusto)
Ho ottenuto quello che volevo, ma non mi convince (Giusto, giusto)

Cosa ne pensate di Look at my Life di Gracie Abrams?

Giovanna Codella

Collaboratrice per GingerGeneration.it, scrive di musica internazionale: dall'R&B statunitense al k-pop, passando per il brit-pop e per le sonorità rock. Si occupa di narrativa come autrice di libri per bambini e ragazzi.

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